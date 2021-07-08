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Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram

Правительство Москвы дорабатывает систему мониторинга информации о себе в СМИ и соцсетях за 541,7 млн. руб. За предыдущие восемь лет проекта на создание и развитие этой ГИС было потрачено порядка 200 млн руб. Поэтому сейчас ее функциональность расширяется за рекордную сумму, а мониторинг будет охватывать «Вконтакте», Instagram, Facebook, Youtube, Telegram и др.

Правительство читает посты

Департамент информационных технологий Москвы доработает государственную информационную систему поддержки принятия решений аппарата мэра и правительства Москвы за 541,7 млн руб. Система предназначена для мониторинга сообщений в соцсетях и СМИ для выявления «конфликтных поводов».

По всей видимости, это самые крупные разовые вложения в данную ГИС, превосходящие любые другие примерно в 10 раз и более. Согласно техзаданию, создание и развитие этой системы осуществлялось в несколько этапов в период с 2011 по 2019 гг. В то же время, по данным сайта госзакупок, тендер на НИОКР в отношении этой системы за 45 млн руб. был отыгран только в начале 2014 г. Победителем тогда стала «Медиалогия».

В дальнейшем, Москва неоднократно выбирала подрядчиков на развитие данной ГИС, однако стартовая цена тендеров на такие работы не превышала 60 млн руб., а сумма всех найденных CNews лотов составляет порядка 200 млн руб. На двух последних тематических тендерах договоры достались компании «Майндскан», а до этого несколько соглашений подряд ушли компании «Про ай-ти ресурс».

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Правительство Москвы рекордно вкладывается в ГИС, которая следит за постами в соцсетях и сообщениями в СМИ

Рассматриваемый здесь новый тендер на развитие системы был размещен на сайте госзакупок 7 июля 2021 г. Заявки принимаются до 29 июля. Итоги открытого электронного конкурса будут подведены 11 августа. Исполнитель должен будет не только доработать систему, но и обеспечить ее бесперебойную работу на протяжении всего срока контракта с 2021 по 2023 гг. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Москвы.

Как работает система

Среди СМИ и соцсетей, за которыми должна будет следить система, — Livejournal, Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter, Yandex, Google, Youtube, Telegram, «Яндекс.дзен», Medium.com, Ask.fm, Vimeo.com, Patreon.com. За год количество обработанных сообщений из СМИ, согласно техзаданию, должно составить 30 млн., из соцсетей — 365 млн.

Система и раньше собирала информацию из соцсетей и мессенджеров, однако в ТЗ прошлых тендеров их список не конкретизировался. При этом, как отмечается в техзадании нового тендера, развитие системы сейчас подразумевает «увеличение охвата собираемых типов социальных сетей».

Вся информация о правительстве Москвы из СМИ, популярных соцсетей, мессенджеров и т. д. будет храниться в системе вместе с именем автора поста или новости, количеством друзей и подписчиков автора (или количество аудитории источника СМИ), а также вместе со всеми лайками, репостами и комментариями.

На основании информации вышеперечисленных источников в системе будут создаваться отчеты, а информация будет маркироваться как негативная, позитивная или нейтральная. Сотрудники системы будут готовить ответы на сообщения или вовсе запрещать на них реагировать. В техническом задании говорится, что система, в том числе, предназначена для «принятия управленческих решений для устранения негативной репутации на основании сформированных отчетов».

Для анализа соцсетей будет создан справочник «Социальные сети на прямом сборе» со следующими полями: имя автора страницы/название группы, ссылка, дата обновления, аудитория, приоритет, количество сообщений. Кроме того, система обеспечит сбор, хранение информации об авторе и его аудитории в социальных медиа (или автора СМИ). Также система соберет информацию о количестве просмотров, лайков, репостов и комментариев.

С каким ПО придется взаимодействовать системе

Согласно техзаданию, подрядчик должен учитывать находящееся в эксплуатации программное обеспечение правительства Москвы. В его состав входят ОС Windows 7 и выше, Microsoft EDGE FireFox версии 61.0.2 и выше, Chrome 70 и выше, Safari 12.0.3 и выше, а также ОС Apple iOS версии 10 и выше и ОС Android 5.0 для использования чата.

Кристина Холупова

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