В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов

Российская платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro теперь поддерживает кириллические доменные имена и адреса электронной почты. Разработка CommuniGate Systems стала первым отечественным решением с подобным функционалом.

Платформа CommuniGate Pro начала поддерживать кириллические электронные адреса

Платформа CommuniGate Pro российского разработчика CommuniGate Systems стала первым отечественным программным продуктом, готовым работать с кириллическими доменными именами и адресами электронной почты. Сертификат об этом выдан в рамках проекта «Поддерживаю.РФ». CommuniGate Pro объединяет серверные решения для электронной почты, обмена сообщениями, календарей и IP-телефонии.

«Мы провели тестирование CommuniGate Pro в соответствии с установленными требованиями — наш продукт полностью поддерживает кириллические домены и почтовые адреса форматов IDN/EAI. Теперь клиенты платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro могут удобно пользоваться почтовыми сервисами полностью на родном языке», — констатировал генеральный директор группы компаний CommuniGate Systems Александр Малышев.

Кто может получить сертификат «Поддерживаю.РФ»

Система сертификации проекта «Поддерживаю.РФ» определяет соответствие программного обеспечения практикам универсального принятия в отношении, как минимум, кириллических доменных имен и почтовых адресов. Проект является частью программы продвижения подобных продуктов на российском рынке. Получить сертификат может любой производитель ПО или разработчик онлайн-сервиса, протестировавший свой продукт в соответствии с правилами сертификации проекта и рекомендациями по поддержке кириллических интернет-идентификаторов.

Как отмечают в «Поддерживаю.РФ», прохождение добровольной сертификации на соответствие критериям универсального принятия является важным шагом в доработке ПО и служит подтверждением качества продукта и его соответствия самым современным стандартам.

В России появился первый почтовый сервер с поддержкой кириллических адресов

«Мы, в свою очередь, прилагаем усилия к информированию российских потребителей о программных продуктах, которые обеспечивают качественную работу с кириллическими доменными именами и адресами электронной почты, предоставляя, таким образом, преимущества и лучший пользовательский опыт своим потребителям», — отметила руководитель проекта «Поддерживаю.РФ» Мария Колесникова.

Решения CommuniGate Systems представлены на рынке уже 30 лет

CommuniGate Systems — российский разработчик программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций. Его решения представлены на рынке с 1991 г. CommuniGate Pro — программная платформа с высоким уровнем безопасности. Она предназначена для создания корпоративных коммуникационных систем в рамках как небольших офисов, так и кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности.

Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства цифрового развития и связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК. В число российских заказчиков компании входят федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные ведомства, системообразующие предприятия, а также компании крупного, среднего и малого бизнеса.

Проект «Поддерживаю.РФ» создан Координационным центром доменов .RU/.РФ в 2020 г. в ознаменование десятилетнего юбилея российского домена верхнего уровня .РФ. Он призван помочь разработчикам программного обеспечения реализовать полноценную поддержку кириллических доменных имен и адресов электронной почты в их продуктах, а системным администраторам — правильно выбрать и настроить ПО, имеющее такой функционал. На сайте проекта собрана русскоязычная документация по работе с интернационализированными доменными именами (IDN) и почтовыми адресами (EAI), включая стандарты и лучшие практики по их обработке в программном обеспечении, а также постоянно обновляемый каталог программных продуктов с указанием их текущего статуса поддержки IDN и EAI.

В число информационных партнеров проекта входят интернет-порталы D-Russia.ru, Nag.ru, Digital-Report.ru, MSKIT.ru, linuxcenter.ru, «Мобильные телекоммуникации», Ассоциация документальной электросвязи, журналы «Вестник связи», «Радиочастотный спектр», «RUБЕЖ», «БИТ.Бизнес&Информационные технологии» и «Системный администратор».