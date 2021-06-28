Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года

Использование на объектах российской КИИ иностранного «железа» будет преимущественно прекращено уже с 2023 г., а не с 2024 г. К подписанию готовится соотвествующий указ властей, о чем сообщил замглавы Минпромторга. В то же время в Минцифры считают обоснованным прежние сроки перехода.

Российское железо для КИИ с опережением графика



Использование иностранных решений на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, включая не только ПО, но и электронное оборудование, при наличии отечественного аналога будет прекращено. Проект соответствующего указа по поручению Президента подготовило Минцифры. Об этом на цифровой конференции ITSF Club в Казани заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Ранее Минцифры выступало с предложением перейти на российский софт с 1 января 2023 г., а на российское оборудование — только с 1 января 2024 г. Это было установлено в подготовленных министерством правках в проект указа Президента России «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов КИИ».

Более того, в изначальной версии президентского указа сроки переходы были отдалены еще на год: использование российского ПО на объектах КИИ предполагалось ввести с 1 января 2024 г., на российское оборудование — с 1 января 2025 г.

Пояснения Минпромторга

По словам Василия Шпака, закупка иностранного оборудования «впрок» ничего компаниям не даст — потом им придется менять его на отечественное. «С другой стороны, мы понимаем, что это нагрузка на бизнес, — отметил он. — И государство готово эту нагрузку с бизнесом разделить. Сейчас проходит согласование новой меры: субсидий на применение отечественных решений. И государство будет готово до половины затрат по всевозможным статьям, связанным с вопросом применения отечественного оборудования, ПО на инфраструктуру пользователя субсидировать».

Василий Шпак: КИИ перейдет как на отечественное ПО, так и на «железо» с 2023 года

Замминистра также подчеркнул, что цифровая трансформация на иностранных решениях — это «саботаж». Если заниматься ею, это необходимо делать исключительно с применением отечественных решений. «Возможно, где-то мы не самые конкурентные, да, возможно, где-то они дороже. Но стратегически те, кто сейчас выбирают отечественные решения, будут в выигрыше через три-пять лет. Потому что иностранные решения ждут ограничения с точки зрения использования российскими компаниями», — говорит Шпак.

Минцифры не согласно



Директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры Александр Понькин сообщил CNews, что сейчас в части оборудования отечественного производства остается много нерешенных задач. «Минцифры и Минпромторг реализуют ряд сквозных проектов, направленных на создание оборудования для объектов КИИ, — говорит он. — Проект указа во многом синхронизирован с результатами этих проектов, поэтому срок 1 января 2024 г. представляется нам обоснованным».



Что относится к КИИ

Существует два понятия «объекты КИИ» и «субъекты КИИ». Объекты КИИ — это непосредственно критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ.

При этом к субъектам КИИ относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорт, телекоммуникации, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленность.

CNewsв мае 2021 г. писал о введении Президентом штрафов за нарушения требований к безопасности на объектах критической ИТ-инфраструктуры. Согласно федеральному закону, размер штрафов может составить до 500 тыс. руб. за каждый случай нарушения. Эксперты отрасли тогда заявляли CNews, что логично было бы ввести шкалу, которая будет соразмерной причиненному ущербу за нарушения. Однако на данный момент штрафы фиксированы.