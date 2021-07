Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров

Появление облачных сервисов обеспечило разработку и введение в обиход целого ассортимента услуг, не известных ранее потребителю. Особенность всех приведенных ниже опций — удаленное предоставление аппаратных мощностей заказчику. Подобный подход к использованию инфраструктуры позволяет существенно экономить расходы, так как оплата выполняется по принципу pay as you go (оплачиваю только то, что использую). Отсюда и высокий спрос на данный сегмент ИТ-рынка. Далеко не каждый имеет четкие представления о возможностях основных услуг IaaS-поставщиков. По этой причине с ними стоит познакомиться подробней.

Аренда серверов Dedicated

Любые проекты в сети интернет базируются на мощностях серверов провайдера. Если речь идет о небольшом веб-сайте, то для обеспечения его машинными ресурсами достаточно аренды хостинга. Однако когда речь заходит о масштабных инфраструктурах, то требуется более надежное решение, не подверженное влиянию перегрузок.

Среди облачных услуг описанную проблему поможет решить аренда выделенного сервера (Dedicated). Эта опция позволяет обзавестись гарантированными мощностями для обеспечения своей инфраструктуры, что дает заказчику следующие преимущества:

Возможность расширения в случае развития проекта;

Доступна установка собственного программного обеспечения, отличающегося от средств, используемых провайдером;

Безопасность системы;

Обслуживание сервера выполняют специалисты поставщика облачной услуги.

Любые проекты в сети интернет базируются на мощностях серверов провайдера. Фото: ru.depositphotos.com

Недостаток по сравнению с хостингом только один — стоимость аренды выделенного сервера выше.

Фактически любой серьезный проект должен располагаться на условиях Dedicated. Только так можно оградить свой ресурс от влияния соседних инфраструктур.

Аренда серверов Bare Metal

В том случае, если заказчику необходим сервер без какой бы то ни было программной оболочки, облачные провайдеры предлагают приобрести услугу по плану Bare Metal. Этот вариант обеспечивает заказчика только машинными мощностями. При этом предоставляется прямой доступ к их использованию, что позволяет реализовать проекты с повышенными требованиями к ресурсам:

Самообучающиеся системы с искусственным интеллектом;

Онлайн игры и подобные сервисы, нуждающиеся в больших вычислительных мощностях;

Телекоммуникационные инфраструктуры, требующие минимизации задержки;

Облачные проекты, построенные с использованием микросервисной архитектуры технологий;

Аналитические алгоритмы, оценки и проверки больших объемов данных.

Примечательно, что термин Bare Metal относится и к организации собственной аппаратной части с нуля, и к получению чистых мощностей у облачного провайдера. В последнем случае опция именуется аббревиатурой BMaaS. Несмотря на идентичное задание, подход к их реализации отличен. В первом варианте самостоятельно организуется ЦОД, который, как правило, превосходит требования организатора. Стоит учесть, что физический дата-центр нуждается в регулярном обслуживании. Второй вариант позволяет приобрести ровно столько ресурсов, сколько необходимо, не переплачивая при этом за содержание техников и периодический ремонт сервера.

Платформа для стриминга видео Streaming Video

Распространение видеоблоггинга позволило развить и привести на рынок множество стриминговых сервисов. Услуга потокового вещания видеоинформации также относится к облачным. В этом случае сервис предоставляет пользователю машинные мощности для быстрой обработки онлайн записи и передачи ее другим клиентам.

За все время своего существования наибольшую популярность приобрели сервисы, разработанные для онлайн-трансляции видеоигр. Подобные широко используются в индустрии киберспорта и блоггинга. Популярные видеоблоги часто находят применение в сфере рекламы новых релизов. Разработчики предоставляют предварительный доступ умелым авторам, благодаря им клиент знакомится с геймплеем задолго до выхода самого продукта.

Платформы для стриминга используются в том числе и именитыми телекомпаниями. Многие отечественные и зарубежные телеканалы уже давно задействуют их для проведения регулярных трансляций, тем боле что для реализации всего процесса достаточно обеспечить минимальный набор оборудования.

DNS-сервис

Для упрощения коммуникации пользователей в сети применены легко запоминаемые буквенные доменные имена. Они воспринимаются человеком, но не рассчитаны на прочтение машиной, для ее обращения к ресурсу нужен числовой идентификатор — IP-адрес. Для преобразования буквенного имени (домена) в цифровой нужна база DNS.

Говоря об облачных системах доменных имен, нужно выделить их главное отличие от физических — мощная защита от DDoS-атак. Ранее вопросы безопасности остро стояли для любых cloud-провайдеров. Сейчас их технологии заметно развились. Интеллектуальная система автоматически отслеживает обращение к ресурсу и блокирует подозрительный трафик.

Также рассматриваемые технологии позволяют дополнить DNS-сервис различными улучшениями, ускоряющими работу. Примером может послужить сеть доставки контента — CDN, нашедшая себе место в пакетах услуг многих отечественных и зарубежных провайдеров.

При анализе защиты от DDoS важно узнавать уровень этой защиты. Не все провайдеры заявляют протекцию L3, L4, L7. Более подробные сведения приведены в рейтинге глобальных облачных провайдеров.

Объектное хранилище S3

Изучая ассортимент услуг облачных сервисов, нельзя пропустить мимо внимания одну из наиболее популярных у обычных пользователей опций — объектное хранилище. Принцип функции заключен в предоставлении клиентам ресурсов памяти на сервере провайдера. Клиент может записать в облако файлы, а после получить к ним доступ с любой точки мира, где есть интернет.

Сервис работает по протоколу S3. Данный алгоритм передачи файлов впервые был организован компанией Amazon. Из отличительных особенностей технологии выделяются:

Неограниченный объем файлов;

Общедоступность сервиса (при условии подключения к сети интернет);

Высокая безопасность целостности данных;

Масштабируемость;

Стрессоустойчивость.

Пользу от сервиса в особенности оценивают люди, работающие в информационной структуре, так как с появлением облачных хранилищ больше нет необходимости использовать сильно ограниченные носители, которые, к тому же, легко забываются или теряются. Все проекты находятся на внешнем сервере, доступ к которому можно получить за пару кликов. При этом объектное хранилище имеет высокий уровень защиты как от хакерских атак, так и от прочих неблагоприятных явлений.

Elastic IP

Это услуга, которая пришла на рынок облачных технологий благодаря Amazon WEB Service. Фактически Elastic IP — это статический адрес с открытым доступом, для подключения из сети интернет. Рассматривать эту опцию лучше всего на примере пользовательского интерфейса AWS.

В своей оболочке клиенты веб-сервиса от Амазон имеют проекты, при старте которых автоматически назначается IP-адрес для работы через сеть. Однако в том случае, если владелец решит остановить работу экземпляра, идентификатор будет утерян, все обращения после перезапуска должны проходить по заново выделенному IP.

Чтобы предотвратить это неудобство, был создан сервис Elastic IP. Благодаря нему можно привязать один статический IPv4-адрес, который будет закреплен за проектом даже в случае его остановки.

Фиксированный статический адрес требует дополнительных затрат на проект, однако он будет полезен в случае настройки DNS, распределении нагрузки и в момент отработки отказов экземпляра.

