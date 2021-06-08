Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой»

МВД не смогло провести конкурентную закупку 80 серверов на процессорах «Эльбрус-8С». На тематический аукцион со стартовой ценой лота в 350 млн руб. вышла только компания «Норси-транс» — СОРМ-разработчик, последнее время также получивший известность как создатель «железа» под «закон Яровой».

Несостоявшийся аукцион МВД

Как выяснил CNews, готовность поставить в МВД серверы на российских процессорах «Эльбрус» на сотни миллионов рублей выразил всего один претендент. На соответствующий тендер министерства не пришел никто, кроме компании «Норси-транс» — исторически одного из самых известных в России поставщиков решений для работы телекомоператоров с системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), обеспечивающей взаимодействие связистов со спецслужбами.

В последние годы название этой организации также было на слуху в связи с ее разработками технологических решений под так называемый «закон Яровой» (он же «пакет Яровой»). На сайте компании на продуктовой странице даже есть специальный подраздел с упоминанием этой фамилии. Напомним, пакет законодательных инициатив, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. и вступил в полную силу летом 2018 г. В числе прочего, он обязал операторов телефонной связи в течение трех лет хранить данные о переговорах абонентов и в течение полугода — содержимое самих переговоров.

Не вызвавший большого энтузиазма подрядчиков тендер на поставку «железа» был объявлен МВД 19 мая 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта в 350 млн руб. С учетом того, что заявка была подана всего одна, тендерная комиссия формально признала торги несостоявшимися.

На тендер МВД на поставку серверов с «Эльбрусами» пришла только одна компания

Теперь МВД вправе либо перезапустить тендер, либо подписать контракт с единственным претендентом — без снижения стартовой цены лота. С наибольшей вероятностью ведомство, как и подавляющая часть других госзаказчиков, пойдет по второму пути. В частности, само МВД выбрало именно его в аналогичной ситуации, когда на закупку министерством 3905 настольных ПК под Linux за 195,25 млн руб. пришел только «Аквариус».

Какие у МВД планы в действительности, в ведомстве на момент публикации данного материала уточнить CNews не смогли.

Напомним, как отмечал CNews на старте тендера, в предыдущих двух закупках МВД «железа» на «Эльбрусах», единственным претендентом на контракты (а впоследствии поставщиком) становилась компания 3Logic (ООО «Новый ай ти проект»), Она известна на рынке в качестве разработчика собственной компьютерной техники как на «Эльбрусах», так и на российских же «Байкалах» (в линейке последних полноценного серверного чипа пока нет; он находится в разработке). У «Норси-транс» тоже есть собственные наработки на «Эльбрусах». Подробнее о них — ниже.

Какое «железо» требуется МВД

Как следует из техзадания тендера, министерству требуется 80 серверов на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С» — по четыре в каждом. Суммарный объем установленной оперативной памяти должен быть не менее 256 ГБ. Серверы должны содержать 16 SSD-накопителей емкостью 3840 ГБ каждый.

На серверы, по условиям тендера, должна быть предустановлена операционная система из реестра отечественного ПО при Минцифры.

Будущему подрядчику предстоит поставить всю требующуюся технику, а также осуществит ее монтаж и пусконаладочные работы в течение 90 дней (по всей видимости, календарных) с даты заключения контракта.

На сайте «Норси-транса» серверное продуктовое направление компании представлено линейкой «Яхонт». В частности, в нее входят сервер универсального применения «Яхонт-УВМ Э12», сервер универсального применения «Яхонт-УВМ Э24» и сервер сверхплотного хранения информации «Яхонт-УВМ Э124». Все они реализованы на процессорах «Эльбрус-8С».

Друг от друга устройства отличаются вместительностью дисковых полок, форм-фактором корпусов, числом поддерживаемых процессоров и прочими характеристиками. Разработчик указывает, что все серверы соответствуют нормам, позволяющим включить технику в Реестр российского «железа» при Минпромторге.

Представитель «Норси-транса» подтвердил CNews, что к поставке в МВД готовится решение именно из этой линейки — «с полным циклом производства на территории России».

Несколько фактов о «Норси-транс»

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Норси-транс» было образовано 22 сентября 1995 г. С 20 июня 2006 г. гендиректором общества выступает Сергей Овчинников. В реестре указывается, что в 2004 г. доля в компании в 99% принадлежала Леониду Мелихову, в 1% — Владимиру Шмаргуну, но эти сведения, очевидно, устарели. В отношении реального состава акционеров организации публичных сведений нет. В то же время издания РБК и Forbes в разные годы называли Овчинникова не только руководителем, но и акционером компании, не уточняя, впрочем, принадлежащей ему доли.

В базе «Контур.фокуса» имеется информация о 329 госконтрактах компании на общую сумму в 969,7 млн руб. В последние годы все они были достаточно мелкими, поэтому вероятнее всего рассматриваемый контракт с МВД станет крупнейшим в истории компании. По крайней мере среди публичных. Из последних заказчиков можно выделить ФТС, ФСО и «Ростелеком».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. «Норси-транс» продемонстрировал выручку в 9,5 млрд руб., с приростом этого показателя на 176% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании при этом составила 4,3 млрд руб.