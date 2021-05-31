Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование

Разработчики «железа» предложили закрепить превосходство техники на российских чипах. Именно ее создатели должны иметь приоритет при получении госфинансирования разработок.

«Железо» должно быть двух уровней

Как стало известно CNews, 28 мая 2021 г., АНО развития радиоэлектронной отрасли консорциум «Вычислительная техника» и Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подписали совместное обращение в Правительство и Минпромторг с предложениями, направленными на стимулирование участников отрасли применять в производстве вычислительной техники российские микропроцессоры.

Авторы письма предложили на уровне единого реестра отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге ввести градацию «железа», поделив его на две группы в зависимости от того, какой процессор используется при ее производстве — российский или иностранный.

При этом для производителей российского оборудования на отечественных процессорах предлагается ввести дополнительные льготы и стимулы. Представители отрасли считают целесообразным внутри квот на закупку российской продукции выделить «подквоты» на российскую продукцию именно на отечественных процессорах.

Разработчики «железа» предложили закрепить превосходство техники на российских чипах. Именно ее создатели смогут получать госденьги

Также авторы обращения считают, что правительственными актами должно быть закреплено, что поддержка в виде субсидий на разработку вычислительной техники может осуществляться только при условии, что оборудование разрабатывается на базе отечественного центрального процессора. В этой связи, право на субсидирование затрат, связанных с разработкой или внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности, должны получить компании, у которых доля реализуемой продукции, построенной на базе отечественных микропроцессоров, составляет не менее 70%, уверены в ассоциациях.

Формулировки документа

Таким образом, документ (копия имеется в распоряжении CNews) непосредственно направлен на закрепление двух принципов. «По каждому коду ОКПД2 для вычислительной техники формируются два уровня вычислительной техники, — гласит первый из них. — При этом в едином реестре российской радиоэлектронной продукции появляется новый отображаемый параметр для каждого наименования вычислительной техники: РосВТ I уровня (российская вычислительная техника на российском процессоре), РосВТ II уровня (российская вычислительная техника)».

Второй принцип касается квот на субсидии. «Текущие квоты на закупку российской вычислительной техники сохраняются, но в их объеме выделяется квота на закупку РосВТ I уровня», — отмечают авторы документа.

Мнения экспертов

«В едином реестре российской радиоэлектронной продукции уже присутствует продукция на отечественных процессорах участников нашего консорциума, при этом в 2022-2023 гг. нашими компаниями планируется вывести на рынок еще более 60 новых продуктов на процессорах “Эльбрус” и “Байкал”, — отмечает гендиректор “Вычислительной техники” Светлана Легостаева, — Принципы, изложенные в нашей инициативе, направлены на всестороннюю поддержку российских процессоров, увеличение и защиту инвестиций как в разработку процессоров, так и вычислительной техники на них».

«Благодаря реализации этих инициатив российские производители процессоров сразу получат максимально достижимый в настоящее время объем заказов и смогут в сотрудничестве с производителями вычислительной техники развивать линейку своей продукции, поэтапно расширяя охват рынка до полного покрытия его потребностей», — уверен исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

«Мы считаем большой и общей победой единую позицию отраслевых объединений по необходимости введения двух уровней российской вычислительной техники, — отмечает гендиректор “Байкал электроникс” (разработчик линейки процессоров “Байкал”) Андрей Евдокимов, — Такой приоритет может быть реализован, например, через повышенные преференции в закупках при применении национального режима (40% против 20%) или через ограничение допуска техники второго уровня при наличии заявок на технику первого уровня.

С его точки зрения, подобная система защитит интересы российских производителей процессоров в тех сферах, где уже есть решения, и не поставит заказчиков в сложное положение, если для какой-либо задачи сейчас просто нет отечественных компонентов.

«Приоритет техники на российских процессорах создает для нас отличные рыночные перспективы, — говорит Евдокимов. — Мы планируем в 2022-2023 гг. существенно нарастить поставки, закрыв значимую часть потребности регулируемых рынков. Также ведутся и разработки новых поколений российских процессоров. Считаем, что совместно с коллегами по цеху сможем закрыть потребности российского рынка уже в 2024 г.».

«Безусловно, мы поддержали эту инициативу, так как сонаправлены с общероссийской тенденцией на создание технологического суверенитета, понимаем необходимость в разработке различных вариантов и выпуске устройств с отечественными процессорами, — рассуждает представитель компании “Аквариус”, производящей на собственных мощностях российское ИТ-оборудование, — Более того, мы уже имеем ряд решений с центральным процессором “Байкал-М” (мобильный ARM-процессор; — прим. CNews) и активно продвигаем их, ведем проектирование устройств на Бакале-S (готовящийся к выходу серверный ARM-процессор; прим. CNews), разрабатываем серверы с центральным процессором "Эльбрус"».