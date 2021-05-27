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Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России наиболее подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021. Аналитики сравнили функционал, возможности по интеграции, параметры тестового периода и другие важные характеристики сервиса. На базе рейтинга построена мишень поставщиков IP-телефонии и ВАТС — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Услуги IP-телефонии и виртуальной АТС известны давно. Но технический прогресс ставит перед данными сервисами новые задачи: аналитические возможности систем телефонии, необходимость унифицированных коммуникаций, умные решения для менеджмента обработки звонков, распознавание речи и др.

Справляются ли провайдеры с потребностями рынка? Для сравнения решений от разных поставщиков редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 8 критериях и наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021

Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям:

  • Функционал
    1. Наличие базового функционала ВАТС
    2. Омниканальные коммуникации
    3. Унифицированные коммуникации
    4. Возможности по интеграции с CRM, HRM и ServiceDesk
    5. Наличие других функций
  • Виды доступных номеров
  • Длительность тестового периода
  • Возможности по интеграции
  • Количество инженеров в штате
  • Параметры техподдержки
  • Возможность кастомизации
  • Стоимость

По каждому из критериев была разработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу IP-телефонии и ВАТС 2021

«Это, пожалуй, наш первый рейтинг, где мы так внимательно и кропотливо подошли к вопросу функционала, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. Все функциональные возможности были разделены на несколько групп, и баллы начислялись отдельно по каждой из них. Кроме того, пришлось уделить внимание и сравнению цен. Для этого мы составили два очень подробных запроса и разослали всем поставщикам».

Лидером рейтинга IP-телефонии и виртуальной АТС 2021 признано решение Mango Office. Оно имеет наиболее широкий функционал, широкие возможности по интеграции и кастомизации.

Второе место — за телефонией от компании Мегафон. Отличительной чертой является возможность усиления платформы за счет дополнительных сервисов и использования собственного облака оператора. Бесплатный период составляет 7 дней для всех клиентов компании.

Таблица 1. Топ-5 поставщиков IP-телефонии и ВАТС 2021

Место

Проовайдер

Сумма баллов

1

Mango Office

656

2

Мегафон

621

3

МТС

616

4

Beeline

609

5

Российский телефонный узел (РТУ)

582

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у компании МТС. Здесь также некоторые функции реализованы в рамках отдельных продуктов. Всем клиентам предоставляется 14 дней бесплатного пользования услугой.

Мишень CNews поставщиков IP-телефонии и ВАТС 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

mishen_provajdery_iptelefonii_i_vats_.png

Рис. 1. Мишень CNews поставщиков IP-телефонии и ВАТС 2021

Некоторые особенности рынка IP-телефонии

В процессе составления рейтинга аналитиками Market.CNews было отмечено несколько интересных фактов:

  1. Все участники рейтинга предоставляют функционал базовой АТС в полном объеме. Эти возможности фактически стали обязательными для поставщиков, а фокус клиентов сместился в сторону более сложных функций.
  2. Ряд услуг, которые полезны в связке с IP-телефонией (например, омниканальные коммуникации, собственный мессенджер и др.), крупные провайдеры могут оказывать отдельно от, собственно, телефонии. Об их интеграции и настройке стоит позаботиться отдельно.
  3. При расчете стоимости очень большое значение имеют детали: глубина архива записей разговоров, количество уровней голосового меню, наличие видеосвязи и т.д. Каждая из этих функций может быть оказана в базовом варианте достаточно дешево, но при повышении требований стоимость существенно вырастет.

Среди тенденций стоит выделить акцент на внедрение в телефонию искусственного интеллекта, роботизацию рутинных операций и интеграцию с другими сервисами. Большинство типовых, рутинных задач будут решаться автоматически, но не все. Роботы смогут подтвердить запись на прием к врачу и заказать пиццу. Но сложные вопросы, такие как занесение в CRM результатов переговоров по телефону, пока останутся за человеком.

В сегменте Enterprise уровень цен далеко не всегда занимает первое по важности место, уступая надежности и качеству оказываемых услуг. Тем не менее некоторое значение он имеет. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — на 5 и на 200 пользователей. Более точные цены можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IP в теме письма.

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