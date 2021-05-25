Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза

Правительство утвердило подготовленное Минцифры положение о Национальной системе управления данными (НСУД). Параллельно Минэкономразвития разработало законопроект о НСУД. В то же время планируемые затраты на создание системы за период до 2024 г. были снижены в 1,7 раз до 8 млрд руб.

Три документа о НСУД

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Единая информационная платформа национальной системы управления данными». Документ был подготовлен Минцифры и размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Параллельно Минэкономразвития подготовило законопроект о национальной системе управления данными (НСУД), представляющий из себя поправки в закон «Об информации, ИТ и о защите информации». Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Ранее, в 2019 г. Правительство утвердило концепцию создания и функционирования НСУД вместе с соответствующим планом мероприятий. Согласно этому документу, НСУД — это система, состоящая из взаимосвязанных элементов информационно-технологического, организационного, методологического, кадрового и нормативно-правового характера.

Власти урезали затраты на систему управления российскими госданными до 8 миллиардов

Целью создания НСУД является повышение эффективности создания, сбора и использования государственных данных как для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и муниципальных функций, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц в доступе к информации. Указанные цели будут достигаться путем повышения доступности государственных данных, обеспечения полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности этих данных, а также за счет обеспечения информационной безопасности.

Затраты на создание НСУД

Создание НСУД предусмотрено федеральным проектом «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Согласно опубликованной на сайте Минцифры версии данного документа, на соответствующие цели из федерального бюджета в период до 2024 г. должно быть выделено 13,7 млрд руб. Однако в пресс-службе Минцифры сообщили, что это старая версия документа. Согласно актуальной версии федпроекта, размер затрат на создание НСУД составит 8 млрд руб. за период до 2024 г. — то есть планируемые затраты на НСУД были сокращены в 1,7 раз.

Для чего нужна НСУД

Как пояснил CNews директор департамента проектов по информатизации Минцифры Константин Гурзов, основными задачами, которые решит НСУД, станут обеспечение доступа к данным в режиме реального времени, прежде всего, для госуслуг, постоянный контроль и обеспечение качества данных, «карта» данных (где и какие данные находятся, какую структуру имеют, как получить к ним доступ и т. д.), оперативная аналитика для принятия взвешенных решений, основанных на точных данных.

Согласно федпроекту ЦГУ, НСУД должна обеспечить единство форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и постоянно изменяемых данных, систематизацию аналитической информации за счет перехода к экспертизе первичных данных информационных систем и иных источников информации, снижение транзакционных издержек на этапах передачи данных от поставщиков к пользователю информации, выполнение массовой интеграции НСУД с государственными информационными системами и гармонизацию данных, переход к «умным» данным (smart data), снижение транзакционных издержек бизнеса на формирование отчетности в государственные органы за счет использования единых форматов данных в отчетных форматах и принципа однократности их предоставления, управление данными и решение аналитических задач на базе «машинного обучения», сокращение расходов федерального, региональных и местных бюджетов по закупке товаров, работ, услуг в сфере ИКТ, сокращение расходов на эксплуатацию существующих государственных информационных систем.

Распределение полномочий между Минцифры и Минэкономразвития

Кураторами НСУД являются Минцифры и Минэкономразвитиям. Согласно утвержденному Правительством положению о НСУД, Миницфры выступает оператором Единой информационной платформы (ЕИП). Кроме того, ведомство должно отвечать за нормативно-правовое регулирование в части совершенствования процессов управления государственными данными (по согласованию с Минэкономразвития), а также в части систематизации и гармонизации (по согласованию с Минфином).

Минэкономразвития, со своей стороны, определяет требования к порядку формирования и расчета показателей, собираемых и предоставляемых с использованием подсистемы информационно-аналитического обеспечения ЕИП. Проектный офис НСУД образован на базе «Аналитического центра при Правительстве» (АЦ).

Понятия, используемые в работе НСУД

Положение о НСУД вводит следующие понятия. Государственные данные — это информация, содержащаяся в информационных ресурсах органов и организаций государственного сектора, а также информационных ресурсах, созданных в целях реализации полномочий органов и организаций государственного сектора. Модель государственных данных — описание данных, включая описание состава, структуры и взаимосвязи госданных, а также их обладателей. Инцидент качества государственных данных — уведомление о несоответствии госданных правилам контроля качества.

Управление государственными данными — управление моделью госданных и их качеством, реализуемое с использованием единой информационной платформы, предоставление государственных данных органам и организациям государственного сектора, реализуемой с использованием витрин данных, а также сбор, загрузка, обработка, хранение, визуализация и анализ госданных в подсистеме информационно-аналитического обеспечения единой информационной платформы.

Законопроект о НСУД, со своей стороны, содержит аналогичные понятия, а также вводит понятие муниципальных данных — это данные, содержащиеся в муниципальных и иных информсистемах, организацию эксплуатации которых обеспечивают органы местного самоуправления, а также иная информации, обладателем которой является муниципальное образование. На муниципальные данные законопроектом распространяются те же требования в части НСУД, что и на государственные данные.

Кроме того, законопроект вводит еще несколько понятий. Гармонизация государственных данных — это приведение данных в соответствие с эталонными данными, а также иные способы разрешения противоречий между ними. Систематизация государственных данных — это классификация и упорядочивание информации о данных по сходству или различию присущих им характеристик, унификация структурных элементов государственных, муниципальным данных и форматов их предоставления.

Витрины данных

По словам Константина Гурзова, НСУД состоит из четырех элементов: ведомственных витрин, в которых размещаются данные, используемые при межведомственных обменах, единой информплатформы, в которой хранятся все описания данных и правила работы с ними, среды обмена, в которой маршрутизируются и обрабатываются запросы от ведомства к ведомству, аналитического хранилища, где формируются и поддерживаются в актуальном состоянии данные для решения тех или иных задачи уровня государства (например, ситуация с короновирусом, анализ состояния экономики и т. д.).

Согласно положению о НСУД, под витринами данных понимается комплекс программных и технических средств, обеспечивающий загрузку, хранение и предоставление государственных данных из информационных систем органов и организаций государственного сектора другим органам и организациям госсектора с использованием единой информплатформы и посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Платформа предоставления статистических данных

«Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» является государственной информационной системой (ГИС), обеспечивающей сбор, хранение и обработку данных в целях официального статистического учета, предоставление и распространение статистической информации, осуществление доступа к ней, планирование статистических работ, а также иные функции, установленные законодательством РФ.

Согласно федпроекту ЦГУ, указанная аналитическая платформа должна обеспечивать для всех категорий пользователей однократность предоставления данных (включая статистических), во все органы госвласти всех уровней и местного самоуправления, в том числе в онлайн-режиме, возможность формирования и использования аналитических показателей для целей госуправления (включая вопросы формирования традиционных статистических показателей) с использованием доступной базы первичных статистических данных в соответствии с меняющимися информационными потребностями, а также предоставление всех данных (респондентами и по запросам пользователей) исключительно в электронной форме в машиночитаемом виде, одновременное использование данных различной природы (данных статистических переписей и обследований, отчетности в госорганы и альтернативных источников информации, в том числе, открытых, что позволит оперативно управлять процессами хозуправления с учетом всей полноты информации), интеграцию бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности экономических агентов.

Единая информационная платформа НСУД

Другой элемент НСУД — ФГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» (ЕИП) предназначена для систематизации госданных, формирования и ведения моделей госданных, формирования и ведение реестра информационных ресурсов, автоматизации процессов управления государственными данными; обеспечения контроля качества (полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности) госданных, обеспечения сбора, визуализации и анализа госданных из информационных систем органов и организаций госсектора.

ЕИП содержит сведения о видах государственных и муниципальных данных, сведения о правах на доступ к госданным при осуществлении информационного взаимодействия госорганов и органов местного самоуправления, модели госданных, сведения об эталонных госданных, сведения о гармонизации госданных, сведения об исправлении ошибок в госданных, сведения об инцидентах управления госданными, сведения о результатах мониторинга управления госданными.

В состав ЕИП входят подсистема интеграции, подсистема контроля качества государственных данных, подсистема ведения метаданных и управления справочниками и реестрами, подсистема информационной безопасности, подсистема управления эксплуатацией, подсистемам «Информационный портал» и подсистема информационно-аналитического обеспечения. Согласно положению о НСУД, участниками ЕИП являются обладатели и пользователи госданных.

Обладатели госданных осуществляют формирование и ведение модели государственных данных, представление сведений об информационных ресурсах и информационных системами, операторами которых они являются, формирование и обеспечение возможности исполнения регламентированных запросов в части информационных ресурсов и систем, операторами которых они являются, создание и обеспечение функционирования витрин данных с применением типового тиражируемого ПО витрин данных, являющегося частью СМЭВ (или без его применения), настройку ограничений доступа к госданным, хранящимся на витрине данных или в подсистеме информационно-аналитического обеспечения ЕИП, представление госданных, описанных в модели госданных, обеспечение качества представляемых госданных, в том числе путем оперативного реагирования на инциденты качества.

Пользователи государственных данных осуществляют просмотр моделей госданных и сведений, содержащихся в реестре информресурсов, формирование заявок на создание или изменение регламентированных запросов к госданным в целях оказания государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, формирование заявок на создание или изменение регламентированных запросов к госданным в целях представления государственных данных в подсистему информационно-аналитического обеспечения ЕИП, обработку и анализ госданных, размещенных в подсистеме информационно-аналитического обеспечения ЕИП, в том числе загруженных из витрин данных.

Запрет на работу с госданными

Операторы информсистем, содержащих государственные и муниципальные данные, обязаны предоставлять оператору ЕИП (Минцифре) информацию о таких системах и видах содержащихся в них государственных и муниципальных данных, моделях данных в таких информационных системах и иную информацию. В ЕИП не включаются сведения об информационных системах и видах содержащихся в них государственных и муниципальных данных, предоставляющие собой информацию, составляющую государственную тайну.

Выявление ошибок в данных и их исправление

Систематизация государственных и муниципальных данных обеспечивается операторами информационных систем, в которых содержатся такие данные. Систематизация осуществляются путем формирования справочников, классификаторов и иной справочной информации, классификации государственных данных, исключения дублирования госданных в одной информационной системе, использования идентификатора эталонных госданных для указания на такие данные вместо их воспроизведения в полном объеме, унификации структурных элементов госданных и форматов их представления.

Эталонные государственные и муниципальные данные, содержащиеся в информационных системах, определяются нормативными правовыми актами в целях обеспечения возможности многократного воспроизведения таких данных и указания на них, в том числе в других информационных системах в соответствии с порядком и критериями, установленными Правительством.

Такие критерии могут предусматривать определение эталонными госданными таких данных, которые впервые создаются в информационной системе при предоставлении госуслуг и исполнении государственных и муниципальных функций. Также в качестве эталонных могут быть признаны данные, содержащиеся в информсистеме, совокупность государственных данных в которой наиболее полно отражает характеристики одного или нескольких объектов, субъектов, процессов или их свойств по отношению к госданным, содержащимся в других информсистемах.

В случае возникновения противоречий между эталонными государственными и муниципальными данными и иными государственными и муниципальными данными, обеспечивается гармонизация иных данных с эталонными данными. В случае выявления ошибок в государственных и муниципальных данных оператор информационной системы, содержащей такие данные, предоставляет оператору ЕИП сведения о таких ошибках, проведенных или планируемых мероприятиях по их устранению, а также спорах, возникающих в связи с исправлением таких ошибок.

В случае выявления ошибок в государственных и муниципальных данных, противоречий или неполноты данных, относящихся к определенному или определяемому лицу, его имуществу или правам, такое лицо имеет право направлять операторам информационных систем, в которых содержаться такие данные, заявления об исправлении ошибок в данных или дополнении данных, в том числе в электронной форме.

Предоставление доступа к государственным и муниципальным данным физическим и юридическим лицам с использование элементов НСУД осуществляется в соответствии и условиями, утвержденными Правительством. Не допускается отказ в предоставлении доступа к государственным и муниципальным данным, не относящимся к информации о деятельности государственных органов или органов местного самоуправления и содержащимся в информационной системе, по запросу, сформированному с использованием элементов НСУД данными, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами.