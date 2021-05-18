Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021»

20 мая 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «Роботизация бизнес-процессов 2021».

20 мая 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «Роботизация бизнес-процессов 2021».

Роботизация стала одним из предсказанных аналитиками трендов, которые быстро стали превращаться в реально работающие проекты, приносящие ощутимую исчисляемую выгоду. Ее отличительной особенностью является возможность в кратчайшие сроки автоматизировать рутинные, повторяющиеся процессы, где чаще всего и происходят ошибки, обусловленные человеческим фактором. При этом цена таких ошибок может быть довольно высокой. Еще одно направление — использование RPA на участках, где жизни человека может угрожать реальная опасность.

Подтвердили выступление:

Михаил Верисов, директор Центра технологий роботизации «Некст»;

Алексей Быстров, директор по развитию RPA, CSBI;

Андрей Лимонов, директор практики BPM, CSBI;

Павел Ульихин, начальник отдела компетенций BI и RPA, «Объединенная металлургическая компания»;

Андрей Холинов, генеральный директор «K2»;

Евгений Березин, CIO, «Азия Цемент»;

Аркадий Сандлер, эксперт в области разработки искусственного интеллекта;

Анатолий Белайчук, BPM-евангелист, Comindware;

Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;

Ксения Аистова, Continuous Improvement & RPA Analyst, Coca-Cola HBC Россия;

Илья Садовенко, директор по информационным технологиям, Mary Kay Europe;

Николай Бычков, менеджер центра компетенций по автоматизации процессов, Mary Kay Europe;

Леонид Голованов, эксперт по цифровизации взаимоотношений с клиентами, МТТ.

Вопросы к обсуждению:

Рынок RPA

Как развивается мировой и российский рынок RPA.

В каких отраслях роботы уже завоевали популярность.

Какие операции можно поручить программным роботам.

Где могут понадобиться человекоподобные роботы.

Каким будет роботизированной общество будущего.

Направления роботизации

Роботы в работе колл-центров.

Роботизация в финансовой сфере.

Роботы в промышленности и торговле.

Роботизация логистики и транспорта.

Роботы на службе государства.

Способны ли роботы обеспечить безопасность.

Роботизация и бизнес

Какое влияние оказывает RPA на бизнес компании.

Как повысить эффективность с помощью роботов.

В чем особенности роботизации бизнес-процессов.

Технологии роботизации: как не ошибиться с выбором.

Экономика внедрения RPA.

Как организовать процесс внедрения RPA.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.