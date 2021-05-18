CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных

CNews Analytics подготовил первый обзор «Терминалы сбора данных». В обзоре представлена первая карта рынка, на которой отмечены все его ключевые игроки. Описаны основные этапы развития рынка, его тенденции, даны прогнозы на ближайшие годы.

Опубликован первый обзор рынка терминалов сбора данных

CNews Analytics выпустил первый обзор «Терминалы сбора данных». В нем отражены ключевые тенденции рынка ТСД, описана история его развития, перспективы на ближайшее время, отмечены ведущие игроки.

Российский рынок терминалов сбора данных, ТСД, стал заметным в середине 2010-х годов, когда этими устройствами начали пользоваться в массовом порядке крупнейшие склады, логистические компании и торговые сети. С каждым годом терминалы становились все функциональнее, а их стоимость при этом, как правило, падала, как и на другие электронные устройства. Круг пользователей ТСД, соответственно, постепенно расширялся — в него вошли почти все крупные игроки складского дела, логистики, ритейла (как офлайнового, так и онлайнового), многие производственные компании.

Терминал сбора данных — это портативный компьютер со встроенным сканером штрихкодов, способный не только считывать коды, но и осуществлять первичную обработку информации. Фото: ru.depositphotos.com

Большим стимулом для внедрения ТСД стали программы маркировки товаров. Желание государства перекрыть дорогу контрафакту в данном случае совпало с желанием бизнеса распространить «учет и контроль» до каждой единицы товара.

Преимущество ТСД-решений постепенно осознают и в госсекторе, где терминалы применяются для инвентаризации основных средств и учета документов. Появляются специализированные решения для финансового сектора (учет документов, инкассация) и для сферы гостеприимства.

Поэтому даже в сложном для всех секторов экономики 2020 г. рынок ТСД вырос, как за счет того, что терминалы по-прежнему были востребованы в «классических» областях применения, так и за счет быстрого роста новых сфер — в первую очередь дарксторов (магазинов-складов, не имеющих собственных торговых площадей и продающих исключительно «на вынос»), интернет-магазинов и служб доставки.

Как будет меняться рынок

Пандемия несколько затормозила внедрение программ маркировки товаров, однако курс на снабжение штрихкодами все большего числа товарных групп неизменен. Главный драйвер рынка ближайшего времени — подпадание под требование о маркировке двух очень распространенных продуктовых категорий, питьевой воды и молочных продуктов. Поскольку их продают даже небольшие торговые точки, потребность в решениях для работы со штрихкодами резко вырастет, соответственно, вырастет и потребность в терминалах сбора данных.

Динамика рынка ТСД в 2017-2020 гг.

Источник: CNews Analytics на основании данных от игроков рынка, 2021

В техническом плане рынок ожидает окончательный переход с Windows на Android, причем последних версий; диагональ экранов ТСД вырастет, новые модели будут оснащаться мощными процессорами, большим объемом оперативной памяти, широким набором коммуникационных модулей.

Как ожидают игроки рынка, цены на ТСД на какое-то время, под влиянием «постпандемийных» процессов могут вырасти, однако в среднесрочной перспективе снова начнут падать. Этому будет способствовать появление новых производителей комплектующих и самих ТСД.

С учетом всех этих факторов можно быть уверенным, что рынок терминалов сбора данных в ближайшие годы будет расти довольно быстрыми темпами, также как функциональность самих устройств и программного обеспечения, с которым они работают.

Подробнее о тенденциях на рынке ТСД можно прочитать в обзоре CNews «Рынок терминалов сбора данных».