ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ

Входящий в «Ростех» НЦИ по предписанию суда должен будет закрыть долги перед поставщиком аппаратов ИВЛ «Авента-М» в размере порядка 90 млн руб. Конечным потребителем оборудования выступает киргизский разработчик торпед. Цепочка поставки техники к нему выглядит несколько странно: три ростеховские «дочки» и частная компания между ними. При этом аппараты ИВЛ «Авента-М» год назад оказались в центре скандала — их называли причиной возгораний, из-за которых в двух больницах погибли шесть человек, но, по заверениям представителей «Ростеха», эта версия не подтвердилась.

Долги НЦИ за аппараты ИВЛ

Как выяснил CNews, входящей в «Ростех» компании «Национальный центр информатизации» (НЦИ) придется возместить «Уральскому медицинскому заводу» («Уралмед») 88,1 млн руб. за закупленные у него 100 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Также НЦИ необходимо будет выплатить проценты за так называемое пользование чужими денежными средствами в размере 1,2 млн руб. (по состоянию на 22 апреля 2021 г.). Таким образом, общая сумма выплат составит как минимум 89,3 млн руб.

Данное решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который «Уралмед» с соответствующим иском к НЦИ обратился 10 марта 2021 г. В полном объеме решение служителей Фемиды было изготовлено 12 мая.

Как следует из материалов разбирательства и документов на сайте госзакупок, проблемные аппараты ИВЛ были приобретены НЦИ у «Уралмеда» в ходе срочной закупки у единственного поставщика с ценой договора в 186,2 млн руб. Соглашение было подписано 4 августа 2020 г. Поставка техники должна была завершиться 15 августа 2020 г.

Окончательный расчет за оборудование НЦИ необходимо было произвести в срок до 31 декабря 2020 г. В реальности в полной мере этого не произошло, что и стало поводом для иска.

«Дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за аппараты ИВЛ для киргизского производителя торпед

На вопрос CNews о причинах неполного расчета за технику представители «Ростеха» сообщили, что проблема возникла из-за задержки расчета со стороны конечного заказчика. «Поставка оборудования производилась в рамках экспортных контрактов, — указщали собеседники редакции. — Оборудование было поставлено конечному заказчику в полном объеме, однако расчеты по контракту на данный момент не произведены. После поступления средств от заказчика будут осуществлены выплаты в адрес поставщиков оборудования».

Анализ сайта госзакупок показывает, что нерадивым конечным заказчиком техники стал киргизский завод «Дастан» — единственное предприятие оборонно-промышленного комплекса в Киргизии. С советских времен оно известно как производитель подводных электрических торпед.

Раздутая и странная цепочка поставки

Состав участников поставки российских аппаратов ИВЛ в Киргизию выглядит несколько странно. «Уралмед», у которого их купил НЦИ, является частной компанией, учрежденной в Екатеринбурге 20 сентября 2019 г. Единственным учредителем с 10 июня 2020 г. выступает Александр Бугаенко.

На своем сайте компания сообщает, что специализируется на производстве и поставках современных аппаратов ИВЛ для различных категорий пациентов — от новорожденных до взрослых. На сайте есть упоминание, что компания занимается производством как собственных аппаратов, так и техники по лицензии других производителей. При этом никаких названий моделей ИВЛ не приводится. За «ковидный» 2020 г. — первый по сути год своего существования — компания, по данным «Контур.фокус» получила выручку в 2,4 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 165,6 млн руб.

Аппараты ИВЛ по проблемному договору достанутся киргизскому производителю торпед

В то же время разработчиком и производителем закупленных НЦИ у «Уралмеда» аппаратов ИВЛ «Авента-М» выступает «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ), который, как и НЦИ, входит в «Ростех» (непосредственно — в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ).

Еще одним звеном цепочки поставки аппаратов стало ростеховское же внешнеторговое объединение «Электронинторг». Оно приобрело оборудование у НЦИ в формате закупки у единственно возможного поставщика, заключив договор поставки 22 июля 2020 г. Цена договора составила 215 млн руб., то есть на 28,8 млн руб. больше суммы, уплаченной НЦИ «Уралмеду».

Именно «Электронинторг» и стал непосредственным поставщиком киргизского «Дастана». Договор между сторонами был заключен 3 июля 2020 г. Его сумма на российском сайте госзакупок не упоминается.

Представители «Ростеха» причины формирования именно такой цепочки поставки аппаратов ИВЛ за рубеж пояснили CNews тем фактом, что в марте 2020 г. КРЭТ был назначен единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом закупок аппаратов ИВЛ, и все мощности «Уральского приборостроительного завода» были задействованы в исполнении госконтракта. «У “Уральского медицинского завода” как у подрядчика УПЗ имелось необходимое количество аппаратов ИВЛ; в связи со срочностью поставки аппаратов ИВЛ в НЦИ было принято решение поставить аппараты ИВЛ, имеющиеся у “Уральского медицинского завода”, — отметили собеседники редакции. — При этом оборудование было поставлено по цене завода-производителя».

НЦИ отказали в мировом соглашении

Из документов рассматриваемого судебного разбирательства следует, что в его ходе НЦИ ходатайствовал об отложении судебного заседания на более поздний срок с целью заключения мирового соглашения с «Уралмедом».

В этом компании было отказано. «Доказательств о предложении реструктуризации долга, переписки сторон о возможности заключения мирового соглашения суду не представлено, — указывают служители Фемиды. — Таким образом, довод ответчика о добровольном урегулировании возникшего спора во внесудебном порядке не нашел документального подтверждения».

Проблемы с ИВЛ «Авента-М»

Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» представляет собой мобильную систему. Он включает встроенную турбину, увлажнитель дыхательных смесей, 12-дюймовый экран монитора с сенсорным управлением и встроенный аккумулятор. Выпуск аппаратов серии «Авента» начался в 2012 г.

Как отмечает «Интерфакс», с 12 мая 2020 г. Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов модели «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 г. Они использовались для медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая 2020 г. произошли пожары, в результате которых погибли шесть человек. Как заверили CNews представители «Ростеха», позже версия о прямой связи пожаров с аппаратами ИВЛ не подтвердилась.

«8 июня 2020 г. Росздравнадзор сообщил, что проверка на УПЗ выявила нарушения производственных процессов, а также несоответствие прибора "эксплуатационной и технической документации", но прямую связь между этими нарушениями и пожарами не нашла», — писал «Интерфакс» 10 июля 2020 г.

После проведенной Следственным комитетом проверки на «Уральском приборостроительном заводе», 22 июля 2020 г. поставки новых аппаратов «Авента-М» в рамках заключенных контрактов предприятием были возобновлены.