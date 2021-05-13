«Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве

«Лаборатории Касперского» достался подряд на развитие системы столичного дистанционного электронного голосования через интернет. За 160 календарных дней, на которые рассчитан срок работ, компания получит немногим менее 270 млн руб.

Развитие ДЭГ силами «Касперского»

Как выяснил CNews, развитием московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) займется «Лаборатория Касперского». Компания стала победителем тематического тендера Департамента информационных технологий столичного правительства (ДИТ). Он был запущен 30 марта 2021 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой договора в 269,5 млн руб.

Конкуренцию «Касперскому» безуспешно попыталась составить компания «Информационные технологии будущего», которая в своей заявке цену лота снижать не стала. Предложение победителя при этом составило 268,7 млн руб. Теперь «Касперскому» предстоит выполнить все предусмотренные договором работы в течение 160 календарных дней с момента его подписания.

Модернизируемая система ДЭГ призвана обеспечивать голосование без использования бумажного бюллетеня — через интернет. Как рассказали CNewsпредставители ДИТа и «Лаборатории Касперского», решение функционирует на базе блокчейн-технологий. «Децентрализация и неизменность данных делают блокчейн-технологии идеальным вариантом для проведения онлайн-голосований, гарантируя невозможность изменения голосов и доверенный автоматический подсчет результатов», — отметили собеседники редакции.

«Лаборатория касперского» получила подряд 270-миллионный ДИТа на развитие системы электронного голосования

Как ранее писал CNews, впервые в России эксперимент по выборам на основе блокчейна происходил в 2019 г. именно в столице — в ходе выборов в Московскую городскую думу. По данным ДИТ, используемая система голосования была реализована силами сотрудников департамента с применением блокчейн-платформы Ethereum, на нодах Parity.

Голосование тогда ознаменовалось сбоями по причине неполадок в работе аппаратуры для шифрования бюллетеней. Установка подобного оборудования предписывается нормативами информационной безопасности. Позже выяснилось, что аппаратный модуль, который стал причиной сбоя, был выпущен компанией «Криптопро».

При этом «Лаборатория Касперского» располагает на Ethereum собственной блокчейн-платформой для голосований Polys, разработанной резидентом центра инноваций компании. Кроме того, в настоящий момент компания разрабатывает новый продукт для голосований — «Polys.ГОСТ». Его особенностью в организации считают интеграцию криптографических алгоритмов непосредственно в блокчейн-платформу, а также в бизнес-логику смарт-контрактов, приложений организатора голосования, избирателя и наблюдателя.

Как заверили CNews в «Лаборатории Касперского», в рамках исполнения нового договора с ДИТом для развития системы ни Polys, ни «Polys.ГОСТ» применяться не будут. Последний из этих продуктов все еще находится в стадии разработки.

Ближайшие выборы, на которых может быть задействована система ДЭГ состоятся в Москве в единый день голосования 19 сентября 2021 г. В этот день граждане станут избирать депутатов Госдумы, а также осуществлять довыборы в Московскую городскую думу в связи с наличием вакантных мандатов. Кроме того, в этот же день будут избираться депутаты городских муниципальных округов.

Пояснения «Касперского»

Представители «Лаборатории Ксперского» сообщили CNews, что основное внимание при развитии системы ДЭГ будет уделено обеспечению безопасности на всех этапах электронного голосования, включая обеспечение анонимности процесса.

«При развитии системы правительства Москвы будет учитываться опыт “Лаборатории”, накопленный при эксплуатации собственной системы электронного голосования, а также будут использованы средства обеспечения безопасности информации, необходимые для полноценной защиты от злоумышленников», — пояснил руководитель проекта ДЭГ в «Лаборатории Касперского» Александр Сазонов.

Он также отметил, что исполнение контракта касается исключительно развития информсистемы — доступ к данным избирателей и процессу голосования компания иметь не будет.

В организации отмечают, что ранее представители «Лаборатории Касперского» участвовали в рабочей группе по обеспечению дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму в 2019 г., а также оказывали экспертную поддержку для ДИТ в процессе организации удаленного голосования относительно изменений в Конституции.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» участвует в работе профильной рабочей группы ТК26 (технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации»), в которой идет проработка вопросов технической реализации специфичных криптографических алгоритмов, требуемых в ДЭГ.

Некоторые подробности предстоящего проекта

Как следует из техзадания завершившегося тендера, основными задачами работ станут обеспечение процесса подачи гражданами заявлений на участие в ДЭГ, автоматизация рассмотрения заявлений на участие в ДЭГ и уведомление заявителей о его ходе, обеспечение формирования списков граждан, допущенных к ДЭГ, обеспечение тайны и анонимность волеизъявления, автоматизация взаимодействия между пользователями системы.

Также целями заявлены автоматизация предоставления информации о ходе ДЭГ для общественных наблюдателей, процесса получения информации об обращениях и жалобах граждан, процесса формирования статистики о ходе ДЭГ.