ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

CNews приглашает 25 мая 2021 г. принять участие в онлайн-конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».

CNews приглашает 25 мая 2021 г. принять участие в онлайн-конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».

Основные вопросы конференции:

Мировой и российский рынок интернета вещей

Как развивается мировой рынок интернета вещей?

Каковы особенности российского рынка интернета вещей?

Какую роль играет государство на рынке интернета вещей?

Облачные сервисы на рынке IoT и M2M.

Сферы применения

Интернет вещей в промышленности.

Какие возможности IoT дает сельскому хозяйству.

IoT и безопасность.

Мониторинг автотранспорта и дорожной инфраструктуры.

IoT в банковском бизнесе.

Нужен ли интернет вещей ритейлу?

Потенциальные возможности

Когда мы будем жить в умных домах?

Как оптимизировать стоимость IoT-проекта?

Какие возможности IoT еще не используются?

К выступлению приглашены:

Кирилл Семион, начальник департамента, РЖД;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;

Владимир Урбанский, директор, «Почтовые технологии»;

Владимир Руденко, ИТ-директор, Utair;

Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям, УК «Сегежа Групп»;

Денис Колупаев, руководитель направления VR/AR, «Северсталь»;

Павел Ульихин, руководитель центра компетенций BI и RPA, «Объединенная металлургическая компания»;

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации Департамента цифровизации и технологического развития Дирекции по развитию, «Уралхим»;

Станислав Варич, вице-президент по стратегическому финансированию, группа компаний «Дамате»;

Ярослав Иссинский, лидер гибридного облака, «Леруа Мерлен»;

Сергей Ткаченко, директор по ИТ, агрохолдинг «Степь»;

Антон Гребельный, начальник УИТ, «Филип Моррис»;

Станислав Дмитров, директор по инновационному развитию и цифровизации, группа компаний «Агро Белогорье»;

Равиль Хисамутдинов, заместитель директора по развитию, «Камаз»;

Станислав Логинов, заместитель директора по информационной стратегии, ГК ЭФКО;

Дмитрий Макеев, директор департамента ИТ, «Кордиант»;

Исаев Иван, руководитель IIoT AI, МТС;

Василий Ежов, владелец продукта, «Сибур Диджитал»;

Андрей Жуков, CTO, S7 «Техлаб»;

Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.