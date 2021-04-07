Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру

Сотрудники компаний всего мира в скором будущем могут полностью отказаться от электронной почты как от инструмента общения с коллегам и клиентами и заменить их на корпоративные мессенджеры. Прямо сейчас сделать это готовы около 40% работников, а в качестве альтернативы E-mail они видят Slack, Microsoft Teams и им подобные платформы.

Устаревший способ коммуникации

Электронная почта как инструмент корпоративного общения в обозримом будущем может отойти как минимум на второй план по мере развития мессенджеров бизнес-класса. К такому выводу пришли разработчики Slack, одного из самых известных сервисов подобного рода.

Они провели опрос среди 3000 сотрудников различных компаний, по принуждению или собственному желанию перешедших на удаленную работу. Оказалось, что значительная часть «удаленщиков», 40%, готовы полностью отказаться от электронной почты и перенести все свое общение с коллегами, руководством и клиентами на специально созданные для этого платформы – Slack, Microsoft Teams и др.

Отдельно эксперты Slack опросили и руководителей ИТ-служб в Великобритании относительно будущего электронной почты. Около половины из них уверены, что дни этого вида онлайн-общения сочтены – по их прогнозам, ее полностью заменят иные формы цифровой коммуникации в течение ближайших трех лет.

Slack со временем может вытеснить E-mail из бизнес-среды

Сама по себе электронная почта – это очень старая разработка. Ее создали в 1965 г. специалисты Массачусетского технологического института (США), тогда как корпоративные мессенджеры появились значительно позже. К примеру, Slack заработал в августе 2013 г., а Microsoft запустила свою платформу Teams в ноябре 2016 г. Оба сервиса, как и E-mail, разработаны в США.

Основная проблема электронной почты

Принявшие участие в опросе Slack респонденты сошлись во мнении, что главная проблема E-mail кроется во времени, которое затрачивается на работу с ней. Оно расходуется не только на написание письма, но и на ожидание ответа, равно как и на другие действия с корреспонденцией, включая проверку спама на наличие нужных писем и т. д.

В сумме использование корпоративных мессенджеров вместо электронной почты позволяет сэкономить значительную часть рабочего времени. По подсчетам Slack, этот показатель может достигать 81 минуты в день или 6,75 часа в день, если работать пять дней в неделю.

Электронная почта не отвечает современным требованиям к скорости работы

«Несмотря на то, что E-mail остается основным вариантом общения среди некоторых компаниях, пандемия выявила правду об электронной почте. Это архаичное и неэффективное средство коммуникации на рабочем месте», – заявил глава британского подразделения Slack Стюарт Темплтон (Stuart Templeton)

Все познается в сравнении

В пользу корпоративных мессенджеров высказались и те участники опроса, которые до перехода на удаленную работу из-за коронавируса (или по другим причинам) никогда ими не пользовались. Подавляющее большинство таких респондентов (78%) заявили, что продолжат использовать их даже после возвращения в офис.

К преимуществам таких средств связи опрошенные отнесли возможность строить более тесные взаимоотношения с коллегами по работе, притом не только с теми, с кем есть возможность увидеться в офисе или в общественном месте, но и с теми, с которыми личная встреча, вероятнее всего, никогда не состоится. Также в отчете сказано, что сервисы, подобные Slack и Teams, помогают подчиненным развивать «более здоровые отношения с начальством».

Многие участники опроса видят в электронной почте инструмент исключительно для серьезного бизнес-общения, без намека на возможность беседовать на темы, не связанные с работой. Так, 54% опрошенных пользователей Slack заявили, что у них есть отдельный чат для неформального общения. 80% сказали, что предпочли бы отправить шутку или анимированную GIF-ку через Slack, а не по электронной почте.

У России свой путь

В России на момент публикации материала не существовало национального корпоративного мессенджера, способного полностью заменить американские Slack и Teams. Даже в списке обязательных к предустановке российских приложений есть только один мессенджер – ICQ, принадлежащий Mail.ru Group и представляющий собой инструмент в первую очередь для личного общения в формате тет-а-тет. К тому же, ICQ должен быть установлен исключительно на смартфоны и планшеты – обязательное его, как и любого другого мессенджера, наличие на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках действующим в стране законодательством не предусмотрено.

Пока США активно развивают Slack и Teams, в России ставка по-прежнему делается на электронную почту. Например, в последних числах марта 2021 г. в стране началось тестирование полностью кириллических почтовых адресов, в которых и название, и домен написаны кириллицей, без использования букв латинского алфавита.

Как сообщал CNews, этот эксперимент запустил хостинг-провайдер Reg.ru совместно со специалистами проекта «Поддерживаю.рф». Он проходит в закрытом режиме, и принять участие в нем могут только разработчики ПО и веб-сервисов. Тем не менее, о массовой замене в России традиционных E-mail на кириллические речи пока нет.