«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»

«Т-платформы» официально утратили долю в компании «Т-нано» — в пользу фонда при «Роснано». Одновременно прекратило существование юрлицо полностью подконтрольной «Т-платформам» «Числовой механики». На сайте этой компании два месяца провисело сообщение о ее реорганизации и переходе под контроль Промсвязьбанка и неприметной структуры, которой вплоть до последнего времени много лет официально владел и управлял топ-менеджер «Т-платформ». После обращения CNews за комментариями в «Т-платформы» и Промсвязьбанк сообщение о реорганизации было удалено и осталось лишь в архивном скриншоте редакции.

Смена владельцев «дочек» «Т-платформ»

Как выяснил CNews, в структуре владения двух дочерних организаций проблемной компании «Т-платформы» произошли принципиальные изменения. В частности, в отношении АО «Числовая механика» 17 марта 2021 г. в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении данного юридического лица из реестра в силу того, что в отношении него была «внесена запись о недостоверности». По данным CNews, компания как минимум с конца 2019 г. реальной деятельности не вела.

Полутора месяцами ранее, 5 февраля 2021 г. ООО «Т-нано» по ЕГРЮЛ стало на 100% принадлежать входящему в группу «Роснано» Фонду инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). До указанной даты этому фонду принадлежало в данной компании лишь 63%, а оставшаяся доля в 37% была у АО «Т-платформы». По данным CNews, «Т-нано» на текущий момент представляет собой реально действующую организацию.

Таким образом, у «Т-платформ» в пуле дочерних структур на данный момент официально остается лишь «Байкал электроникс» — разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал». Точный размер этой доли не вполне понятен. По данным CNews, контрольный пакет данной компании вот-вот должен оказаться во владении группы «Вартон».

«Т-платформы» лишились «Числовой механики» и доли в «Т-нано»

Напомним, основателя и главу «Т-платформ» Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На фоне этой и многих других сопутствующих проблем «Т-платформы» к концу 2019 г. по сути прекратили реальную деятельность. Однако в ноябре 2020 г. CNews стало известно, что «Т-платформы» вышли из процедуры банкротства по иску ФНС и возвращаются к жизни, набирая штат и подыскав себе нового гендиректора. Им стал Кирилл Алифанов, чьим предыдущим местом работы был «Уралкалий». По данным ЕГРЮЛ, Алифанов официально вступил в должность 16 января 2021 г.

Представители «Т-платформ» вышеупомянутые записи в ЕГРЮЛ относительно «Числовой механиники» и «Т-нано» не прокомментировали.

Что случилось с «Числовой механикой»

Почти за два месяца до того, как в ЕГРЮЛ появилась запись об удалении из реестра юрлица «Числовой механики», 22 января 2021 г. на сайте компании появилась новость с заголовком «Реорганизация».

«ООО “Энси” совместный проект кооперации ПАО “Промсвязьбанк” и ИТ-компании ООО “Интасис”, специализирующийся на разработках электроники для промышленности, — говорилось в сообщении. — Компания является правопреемником, консолидатором и обладателем разработок компаний АО “Числовая механика” и ЗАО “Микрос”, за последние 10 лет с профессиональным коллективом и оборудованием, сформированным в этот период» (авторская пунктуация сохранена).

Скриншот удаленного после проявленного интереса CNews сообщения с сайта «Числовой механики»

В «Т-платформах» содержание данной новости CNews также никак не прокомментировали, оставив без ответа вопросы о том, какие именно активы и разработки достались «Энси» и на каких условиях.

Через некоторое время (один-два часа) после запроса редакции сайт «Числовой механики» был переведен в режим «разработки». После восстановления его работоспособности к концу рабочего дня новость о реорганизации была с него удалена, однако у CNews остался сохраненный скриншот (см. рис.).

Представители Промсвязьбанка в общении с редакцией сначала взяли паузу, но по прошествии восьми дней от комментариев отказались. Примечательно, что в начале общения CNews с банком юридическая связь Промсвязьбанка с «Энси» никак не прослеживалась. Однако 24 марта 2021 г. в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что 99-процентная доля в «Энси», находящаяся в распоряжении упоминавшегося выше «Интасиса» оказалась у «Промсвязьбанка» в залоге. Владелец оставшейся доли в 1% — Роман Пашков — остался прежним. Он же выступает гендиректором «Энси».

Примечательные подробности

Заявленный на сайте «Числовой механики» правопреемник компании насчитывает очень короткую историю. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Энси» было зарегистрировано в Москве 6 октября 2020 г.

Контактные данные «Энси», на текущий момент также удаленные с сайта «Числовой механики», оказались нерабочими.

Жизненный путь основного владельца организации существенно длиннее. ООО «Интасис» было зарегистрировано в Москве 2 августа 2012 г. Его экономическая деятельность была нестабильна и в абсолютных цифрах крайне скромна: максимальная годовая выручка составила 10 млн руб.

Самое примечательное, что можно сказать об этой компании: она была учреждена и возглавлялась до конца 2020 г. Александром Мурашовым — топ-менеджером группы «Т-платформы». Его 100-процентная доля в «Интасисе» перекочевала к вышеупомянутому Роману Пашкову 9 ноября 2020 г. Полномочия гендиректора, по данным ЕГРЮЛ, Мурашов сложил с себя 20 ноября 2020 г. — в пользу Дмитрия Самодурова.

Что произошло с «Т-нано»

История второй из рассматриваемых «дочек» «Т-платформ» представляется не столь запутанной. По данным ЕГРЮЛ, доля АО «Т-аплатформы» в ООО «Т-нано» последнее время и так уже находилась у ФИОП в залоге.

По какой схеме и по какой причине ФИОП консолидировал все 100% долей «Т-нано», ни в самом фонде, ни в «Роснано» на момент публикации данного материала объяснить CNewsне смогли.

В ФИОПе ограничились указанием на то, что наноцентр «Т-нано» входит в инвестиционную сеть этого фонда. «Ключевой портфельной компанией наноцентра является “Байкал электроникс”», — отметили в организации.