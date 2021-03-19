ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева»

В последнюю версию второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли вошло 64 предложения, сведенные в графическую систему, которая в среде авторов проекта получила неформальное название «Таблица Шадаева». После того, как предложения пройдут окончательный фильтр ответственных за разработку чиновников, пакет будет направлен на подпись к Михаилу Мишустину.

«Таблица Шадаева»

В проект так называемого второго пакета мер господдержки российской ИТ-индустрии вошло 64 предложения, отобранных по итогам обсуждений в рабочих группах, объединивших свыше 200 экспертов из порядка 150 отечественных технологичных компаний. Представление мер состоялось 18 марта 2021 г. на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в Правительстве вопросы развития цифровой экономики, с представителями рынка.

Предложения были сгруппированы по девяти тематическим блокам: общесистемные меры, отечественные решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, электронные медицинские сервисы, отечественное офисное ПО и ОС, обработка данных и облачные сервисы, решения в области искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство отечественных компьютерных игр и российского профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности.

Как отметил на совещании руководитель рабочей группы по тематике обработке данных и облачным сервисам Павел Каплунов, гендиректор компании «РТК-ЦОД» (дочерняя структура «Ростелекома»), между собой сводную схему мер поддержки именуют «Таблицей Шадаева» — очевидно по аналогии с периодической таблицей химических элементов Дмитрия Менделеева и с отсылкой к фамилии главы Минцифры Максута Шадаева.

Как ранее сообщал CNews, в середине марта 2021 г. глава Шадаев прогнозировал, что второй пакет мер поддержки может быть принят до конца месяца. Однако как можно было заключить со слов Чернышенко, список мер еще может быть скорректирован — в таблице на основе новых предложений могут быть заполнены пустующие клетки, а часть из представленных клеток исчезнет.

«Система элементов поддержки ИТ-отрасли»

Например, в числе уже забракованных мер оказалась идея создания киберерполигонов — виртуальных площадок для обучения и тренировки специалистов по отражению хакерских атак. Об этом на совещании рассказала Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch — руководитель рабочей группы по тематике информационной безопасности. (Из нынешнего варианта таблицы тематическая клетка под номером 62 пока не удалена).

Как сообщили CNews представители Минцифры, на данный момент точный срок формирования окончательного пакета мер не известен. Когда это произойдет, план будет представлен на подпись к председателю Правительства. «После утверждения начнем его выполнять, детально прорабатывая с ведомствами мероприятия по каждой мере поддержки ИТ-отрасли», — сообщил на совещании Дмитрий Чернышенко.

Что именно вошло в пакет мер

Презентация мер поддержки руководителями рабочих групп каких-либо неожиданностей не принесла, многие из них были известны заранее. Например, в числе общесистемных мер оказалось предложение внести изменения в Налоговый кодекс России, предусматривающие включение в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль расходов на внедрение отечественного ПО, программно-аппаратных комплексов и компьютерного оборудования из реестров отечественных решений при Минцифры и Минпромторге.

Как отметил в своем выступлении управляющий директор — начальник центра исследования данных для государственных органов Сбербанка, руководитель рабочей группы по искусственному интеллекту Владимир Авербах, сейчас существуют меры поддержки для разработчиков российских ИИ-решений, но не для компаний, которые их внедряют.

Среди других общесистемных мер можно отметить предложения обложить налогом зарубежные интернет-сервисы, которые в России взаимодействуют с населением. По словам директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, одного из руководителей рабочей группы по общесистемным мерам Ильи Массуха, это позволит «выровнять» условия для ведения деятельности, в том числе рекламной, отечественных и зарубежных интернет-структур.

По его заверению, данный налог предлагается не передавать в бюджет, а перенаправлять на развитие тематических отечественных технологий, причем именно в контексте их разработки, а не, например, маркетингового продвижения.

Также в проект пакета попали меры по защите ИТ-шников от уголовного преследования: уточнение порядка применения мер пресечения «запрет определенных действий» и «заключение под стражу» при рассмотрении уголовных дел в отношении ИТ-предпринимателей, наделение присяжных правом рассматривать экономические дела в сфере ИТ, освобождение ИТ-бизнесменов от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба. По планам разработчиков мер, они могут быть реализованы в виде принятого федерального закона к февралю 2022 г.

По линии цифровизации медицины в соответствии с предложенными мерами к ноябрю 2021 г. в России во всех регионах может быть внедрена практика оформления электронных рецептов на лекарства, а в обозримом будущем будет узаконена постановка врачами первичного диагноза дистанционно.

Из несколько странных мер можно отметить предложение создать института ИТ-омбудсмена по защите прав ИТ-компаний для выявления системных проблем в секторе ИТ, а также работы по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей. Дело в том, что еще в начале декабря 2019 г., как писал ТАСС, в составе палаты общественных представителей при бизнес-омбудсмене Борисе Титове появилась должность общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров. Ее заняла первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова.

В чем заключался первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли

Первый пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли был подготовлен по поручению Президента и представлен председателем Правительства Михаилом Мишустиным в рамках встречи с ИТ-бизнесом в Иннополисе в июле 2020 г. Он включал «налоговый маневр», предусматривающий уменьшение налога на прибыль с 20% до 3% для ИТ-компаний и снижение тарифов страховых взносов с 14% до 7,6%. Также российские разработчики программных продуктов были освобождены от уплаты НДС при реализации собственных решений и при приобретении маркетинговых услуг по продвижению продуктов за рубежом.

Кроме того, были запущены механизмы финансового стимулирования разработки и внедрения отечественных ИТ-продуктов. По итогам 2020 г. было выделено грантов на новые разработки ИТ-продуктов и их внедрение на 6,9 млрд руб., поддержано более 300 проектов, а также сформирован портфель проектов на внедрение российских решений для льготного кредитования на 34,7 млрд руб.