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ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

Телеком Интеграция Внедрения
Компания ТрансТелеКом разработала и внедрила в деятельность ряда предприятий, в том числе железнодорожных, интеллектуальное видеонаблюдение

Компания ТрансТелеКом (ТТК), провайдер цифровых сервисов, предлагает предприятиям транспортно-логистической отрасли технологические решения для интеллектуального контроля безопасности и соблюдения производственных процессов.

В условиях железнодорожных перевозок, когда отдельные предприятия холдинга территориально распределены по всей стране, а производственные процессы при несоблюдении техники безопасности могут представлять опасность, особую важность приобретает необходимость централизации функции контроля. Российские железные дороги активно развивают и привлекают различные решения, позволяющие обеспечить безопасность производственного процесса и движутся в направлении повсеместного внедрения безлюдных контролирующих технологий.

Компания ТрансТелеКом разработала и внедрила в деятельность ряда предприятий, в том числе железнодорожных, интеллектуальное видеонаблюдение. Технология позволяет контролировать соблюдение очередности и продолжительности различных этапов производственного процесса (например, нахождения колесных пар на стенде вибродиагностики). Также с помощью данной технологии с успехом реализуется контроль заданных параметров безопасности: например, наличие касок, местонахождение сотрудников в процессе работы и многое другое.

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Компания ТрансТелеКом предложила транспортным предприятиям технологические решения для интеллектуального контроля безопасности

В перспективе количество параметров, которые способна отслеживать технология, будет увеличено. Компетенции компании ТрансТелеКом позволяют обеспечить надежный и экономически эффективный полностью безлюдный контроль деятельности транспортных предприятий.

Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России.

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