Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО

Власти Украины ввели санкции против российских ИТ-компаний. Под запрет попало программное обеспечение компании «Инда-софт», используемое в сферах промышленной автоматизации, и ПО для видеоаналитики компании «ИСС-Софт».

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) и Президент Украины Владимир Зеленский ввели санкции в отношении российских компаний-разработчиков в сфере информационных технологий «Инда-софт» и «ИСС-Софт». Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Санкции введены сроком на три года. На это время для компаний установлен полный запрет на проведение торговых операций, транзит ресурсов, аннулированы или приостановлены действующие на Украине лицензии, прекращено предоставление телекоммуникационных услуг, а также введен запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Ограничительные меры также предусматривают запрет на публичные, оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний и ограничение выдачи наличных с платежных карт, выпущенных резидентами других стран.

На момент публикации этого материала представители компаний «Инда-софт» и «ИСС-Софт» не смогли ответить на вопросы CNews.

Деятельность «Инда-Софт»

Компания «Инда-Софт» (Indusoft), образованная в 1996 г. в России, специализируется на создании автоматизированных систем управления класса MES, предназначенных для оперативного управления производством с целью повышения конкурентного преимущества бизнеса.

Компания имеет статус Серебряного партнера Microsoft в компетенции Application Development, а с 2015 г. входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Среди заказчиков компании на ее сайте, в частности, перечислены «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Транснефть», «Росатом».

Филиал компании на Украине был образован в 2003 г. И согласно информации на официальном сайте Indusoft-Ukraine, компания имеет богатый опыт проектирования и внедрения систем в нефтяной, газовой, химической, нефтехимической, металлургической и коммунальной отраслях.

Ее клиентами являются: Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»), «Укртранснафта», «Запорожсталь», «Ривнеазот», «Метинвест», Агроферма «Свитанок», «Киевприлад», КБ «Южное», «Киевводоканал», Николаевский глиноземный завод, Лисичанский НПЗ, Северный горно-обогатительный комбинат, ГП Краснослободской спиртовой завод, «Червонский цукровик», «Дельта Вилмар СНГ».

Санкции распространяются на следующие программные продукты и системы компании: лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System), система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System), система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System), система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System), а также к системе календарного планирования I-DS / PS (InduSoft - Digital Service / Planning & Scheduling).

Интеллектуальные системы «ИСС-Софт»

Компания ISS (Intelligent Security Systems - «Интеллектуальные Системы Безопасности») появилась на российском рынке в 1996 г. И на данный момент она разрабатывает программные решения по управлению системами видеонаблюдения и интеллектуальных средств распознавания, видеоанализа и контроля на базе интеграционной платформы SecurOS, включая разработку систем распознавания лиц, мониторинга транспортных потоков на автомагистралях, распознавания номерных знаков автомобилей, грузовых контейнеров и железнодорожных вагонов.

ISS входит в топ-10 мирового, LATAM и EMEA рейтингов Market Shares for VMS и Market Shares for Non-Security Solution Vendors of VMS аналитического агентства IHS Markit. ISS входит в состав участников приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Национальные чемпионы» и является членом Ассоциации «Транспортная безопасность». Выручка компании в 2019 г. составила 356,26 млн руб.

Санкции введены по отношению к ее программным продуктам SecurOS (в том числе версий 1-10, Xpress, Professional, Premium, Enterprise, MCC, Mobile, WebConnect, Auto (ANPR / LPR), Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall.

Как на Украине борются с российским ИТ и интернетом

Напомним, что в связи с угрозами кибербезопасности, впервые подобные санкции ввел прежний Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 г., заблокировав доступ к «Яндекс», Mail.ru Group (вместе с входящими в нее «Вконтакте» и «Одноклассниками»), а также запретив ПО «Лаборатории Касперского», Dr.Web, «1С», Abbyy и др. Позже список пополнился интернет-магазинами «Озон», «Литрес» и «Лабиринт».

В 2018 г. под санкции Петра Порошенко попала петербургская ИТ-компании «Петер-сервис» (нынешнее название - Nexign) и его украинской «дочка» «Петер-Сервис-Украина». В марте 2019 г. указ о запрете был дополнен пунктом исключения о том, что договоры с «Петер-Сервисом» в случаях устранения аварийных ситуаций, делающих невозможным выполнение телекоммуникационным оператором своих обязанностей, выполнять все же можно, о чем сообщал источник CNews. В мае 2020 г. ограничительные меры в отношении российских компаний на территории Украины были пролонгированы еще на три года.