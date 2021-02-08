Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест

Мосгорсуд перевел Олега Карчева, одного из трех соучредителей Merlion под домашний арест. Он, как и двое других совладельцев дистрибьютора, подозревается в организации покушения на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. Остальные подозреваемые, включая топ-менеджера Merlion Бориса Левина, по-прежнему находятся под стражей. Симоненко намерен обжаловать судебное решение по Карчеву.

Карчев вышел на свободу

Московский городской суд отпустил из СИЗО Олега Карчева – совладельца компании Merlion, одного из крупнейших российских ИТ-дистрибуторов. Он и еще двое соучредителей компании (все трое – в равных долях) подозреваются в покушении на убийство экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.

О переводе Олега Карчева под домашний арест CNews сообщил его адвокат Георгий Поспелов. О смягчении меры пресечения он ходатайствовал и раньше, обратившись в Пресненский районный суд Москвы, однако 28 января 2021 г. суд отказал адвокату в удовлетворении этой просьбы.

Георгий Поспелов обжаловал решение райсуда в Мосгорсуде. В итоге теперь Олег Карчев переведен под домашний арест до 5 апреля 2021 г., хотя защита ходатайствовала о назначении этой меры до 23 апреля 2021 г.

Олег Карчев смог выбраться из СИЗО

Двое других совладельцев Merlion, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также Борис Левин (топ-менеджер Merlion, отвечавший за безопасность), также проходят по этому делу в качестве подозреваемых. На них решение Мосгорсуда не распространяется, они по-прежнему находятся под арестом. Изначально они должны были быть под стражей до 6 февраля 2021 г., но 2 февраля 2021 г. Пресненский райсуд продлил их арест на два месяца.

Как удалось смягчить меру пресечения

Перевести Карчева под домашний арест в конце января 2021 г. не получилось из-за недостаточной мотивации обращения. Суд не убедили доводы защиты, почему задержанного, подозреваемого в особо тяжком преступлении, необходимо выпустить из СИЗО.

Георгий Поспелов обратился в Мосгорсуд, указав, что районный суд «проигнорировал полномочия и процессуальную позицию следователя», добавив, что при принятии судом решения не было учтено мнение прокуратуры, тоже считающей перевод под домашний арест возможным.

Рассмотрение дела состоялось 4 февраля 2021 г. В нем принял участие и Вячеслав Симоненко – он настаивал, что если Олега Карчева выпустить на свободу, то он сможет начать угрожать ему (Симоненко) и всем свидетелям по этому делу. Также бывший гендиректор Merlion заметил, что в арестном деле против Карчева по неизвестным причинам были не все документы – в частности, отсутствовали подтверждения поступления угроз в его адрес.

После этого, по данным «Коммерсанта», прокурор заявил, что не поддерживает позицию защиты, и что отпускать Карчева из-под стражи нельзя. В то же время следователь по этому делу указал, что не планирует ходатайствовать о продлении Карчеву срока ареста, который заканчивался 6 февраля 2021 г.



В результате, 4 февраля 2021 г. решение об изменении меры пресечения так и не было принято – заседание перенесли на следующий день. 5 февраля 2021 г. Мосгорсуд принял во внимание ранее представленные аргументы адвоката и тот факт, что незадолго до заседания заместитель прокурора Москвы заявил требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных следственной группой СУ по СЗАО СК России по Москве при проведении предварительного расследования, в производстве которой ранее находилось данное уголовное дело.

В ходе прокурорской проверки, рассказал CNews Георгий Поспелов, было установлено, что обвинение по этому уголовному делу предъявлено Олегу Карчеву с грубым нарушением требований уголовно-процессуального законодательства. Были также выявлены и иные нарушения закона, регламентирующего действия следствия при производстве предварительного расследования. 5 февраля 2021 г., пишет «Коммерсант», и прокурор, и представитель следствия высказались за то, чтобы перевести Олега Карчева под домашний арест. В сумме все это позволило адвокату добиться смягчения для Карчева меры пресечения.

Обвинитель не согласен

Вячеслав Симоненко и его защита, по данным «Коммерсанта», выразили несогласие с решением Мосгорсуда. Они намерены обжаловать его.

Слева направо в нижнем ряду: Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Вячеслав Симоненко - второй слева в верхнем ряду

20 января 2020 г. CNews писал, что Симоненко сообщил о возможном покушении на его жизнь, произошедшем в ночь на 5 сентября 2015 г. Его дом в подмосковном Красногорске пытались поджечь при помощи бутылок с воспламеняющейся смесью.

По словам Симоненко, произошедшее покушение стало следствием его конфликта с совладельцами Merlion, от которых тот безуспешно добивался выплаты причитавшихся ему $4,5 млн от продажи акций Tegrus, подразделения Merlion, предыдущее название которого – Merlion Project.

Как следствие вышло на подозреваемых

Вячеслав Симоненко, как сообщал CNews, неоднократно обращался в правоохранительные органы с целью расследования покушения на его жизнь и жизнь его родных. Однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь осенью 2020 г., когда один из поджигателей дома Симоненко в Красногорске пришел в ФСБ с повинной. Им оказался один из участников боевых действий на Донбассе.

Исполнитель рассказал, что в 2015 г. Борис Левин связался с ним и предложил помочь ему «наказать» одного из бизнесменов, работающего (или работавшего) в Merlion. Левин предложил ему за вознаграждение напасть на дом этого бизнесмена, который, как и штаб-квартира Merlion, находится в Красногорске.

Исполнитель подтвердил, что под «наказанием», о котором говорил Левин, подразумевался поджог дома, и что исполнителей «заказа» было двое – он и еще один участник войны. Он добавил, что у них были бутылки с зажигательной смесью, но лично он бросал их в стены дома, тогда как его напарник метил исключительно в окна. Его помощник, по его словам, до наших дней не дожил.

После показаний исполнителя Карчев, Мангутов, Абрамов и Левин были арестованы – Левина задержали 23 октября 2020 г., а трех совладельцев Merlion – тремя днями позже.