Уходит глава российской IBM

Как стало известно CNews, глава российского представительства корпорации IBM, сербка Ирис Джеба переходит на повышение на уровень макрорегиона Центральная и Восточная Европа. Представительство корпорации в России и странах СНГ возглавит Татьяна Сорокина, которая работает в IBM с 1995 г.

Российский IBM меняет руководительницу

Глава представительства корпорации IBM в России и СНГ Ирис Джеба покидает свой пост. Об этом CNews рассказал источник, знакомый с ситуацией в корпорации. По его словам, Джеба займет пост технологического лидера IBM в странах Центральной и Восточной Европы.

Новым главой представительства IBM в России и странах СНГ станет Татьяна Сорокина, которая сейчас является коммерческим директором в представительстве. В пресс-службе российского IBM к моменту публикации не предоставили ответ на запрос CNews по данному вопросу.

Ветераны IBM

И Джеба, и Сорокина - ветераны IBM. Их стаж работы в корпорации составляет, соответственно, 15 и 25 лет.

Ирис Джеба - сербка по национальности. Она родилась и выросла в Республике Босния и Герцеговина, входившей в состав Югославии. В начале 1990-х после распада Югославии и начала гражданской войны в Боснии, она переехала в Сербию.

Ирис Джеба покидает представительство IBM в России

В IBM Джеба работает с 2005 г. С 2009 г. она занимает руководящие посты в макрорегионе Центральной и Восточной Европы. В том числе она была руководителем представительства корпорации в Сербии. Офисом IBM в России и странах СНГ она руководит с 2018 г.

Татьяна Сорокина начала работать в IBM еще раньше – с 1995 г. В разное время она была исполнительным директором российского офиса корпорации и директором по продажам ПО в странах Восточной Европы и Азии.

Сокращения в российском IBM

Как ранее писал CNews, в конце 2020 г. сотрудникам российского представительства IBM было объявлено о предстоящих сокращениях. Они должны были коснуться около 100 человек или примерно 10% общей численности персонала. Источник CNews говорит, что инициатором сокращений была как раз Татьяна Сорокина.

Татьяна Сорокина, будущая руководитель IBM в России

Юридическим лицом российского представительства IBM является ООО «ИБМ ВЕА» («ИБМ Восточная Европа/Азия»). По данным базы «Контур-Фокус», в 2019 г. выручка «ИБМ ВЕА» составила 10,7 млрд руб., прибыль от продаж – 3,9 млрд руб., чистая прибыль – 2,9 млрд руб. Общая сумма заключенных компанией госконтрактов составляет 4,3 млрд руб.