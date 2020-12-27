CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг
Выручка 60 крупнейших игроков российского рынка ИТ-услуг по итогам 2019 г. достигла ₽325,2 млрд., около 66% из этой суммы приходится на топ-10 участников рейтинга. Порог входа в рейтинг составил ₽766 млн.
«Услуги» становятся все более популярным бизнесом
Число компаний, для которых ИТ-услуги становятся важной составляющей бизнеса, растет год от года. В этом году данные в рейтинг игроков рынка услуг, созданного в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2020», подали более 90 компаний. Поэтому число участников рейтинга было решено увеличить с традиционных 45 до 60. Их совокупная выручка по итогам 2019 г. составила ₽325,2 млрд, из которой 66% пришлось на топ-10 участников. Порог входа в рейтинг составил ₽766 млн.
При оценке показателей мирового рынка ИТ-услуг крупные аналитические компании включают в это понятие, в том числе, услуги по разработке ПО и облачные сервисы. CNews Analytics решил ограничить список ИТ-услуг, включив в него консалтинг, внедрение, кастомизацию ПО, техническую поддержку, обучение и аутсорсинг и исключив из него выручку от услуг заказной разработки ПО и облачных сервисов.
Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2020
|№ 2019
|№ 2018
|Название
|Город
|Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС
|Выручка в 2018 г., ₽тыс., с НДС
|Рост 2019/2018, %
|Доля выручки от ИТ-услуг в общем обороте, 2019 г.
|Ключевые клиенты 2019 г.
|1
|2
|Ланит
|Москва
|80 922 868
|79 550 053
|1,7%
|46,6%
|Почта России, Минкомсвязь, Российский союз автостраховщиков, Сбербанк, Алроса, Федеральное казначейство, Банк России, Роснефть, РусГидро, Альфа-Банк, РусАгро, Интер РАО, Ростелеком, ВТБ, РЖД, Газпром, Минфин
|2
|5
|Крок
|Москва
|19 971 155
|19 356 134
|3,2%
|65,1%
|ММК, Открытие, Росстат, Росфинмониторинг, Т Плюс, ДИТ г. Москва
|3
|Техносерв
|Москва
|18 032 374
|н/д
|н/д
|68,0%
|н/д
|4
|6
|АйТеко
|Москва
|17 532 616
|19 347 011
|-9,4%
|48,2%
|н/д
|5
|11
|Инфосистемы Джет
|Москва
|16 179 546
|13 045 344
|24,0%
|52,0%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
Эти виды бизнеса быстро растут и имеют собственные рейтинги. Рейтинг разработчиков входит в обзор «Рынок ИТ: итоги-2019», рейтинги крупнейших провайдеров IaaS и SaaS публикуются в обзоре «Облачные сервисы 2020». Поэтому в этом году решено было изменить список услуг, а некоторым участникам рейтинга пришлось скорректировать данные за 2018 г. в соответствии с новыми правилами.
ИТ-услуги против COVID-19
Если цифры рейтинга позволяют сделать вывод о динамике рынка в прошлом году, то комментарии специалистов позволяют сделать выводы о том, как развивался рынок ИТ-услуг в текущем.
Главная тема (разумеется, не только в сегменте ИТ-услуг) — поддержка непрерывности бизнеса в условиях пандемии и перехода на удаленный режим работы. Неудивительно, что наибольшим спросом пользовались услуги по созданию и поддержке удаленных рабочих мест, обеспечению удаленного доступа к корпоративным системам, переводу делопроизводства в компании на электронный документооборот, обеспечение безопасности дистанционной работы и т.д.
Еще один важный сегмент — услуги по обеспечению работы компаний с заказчиками и подрядчиками. Для многих сфер деятельности, особенно ориентированных на розничных клиентов, инструменты дистанционного обслуживания стали единственно возможным способом работать с ними.
Значительно вырос спрос на комплексное обслуживание рабочих мест и ИТ-инфраструктуры. Также были востребованы услуги по консалтингу и аудиту, которые пользовались большим спросом в части проектов по оптимизации и сокращению операционных и капитальных затрат.
Компании проявляли интерес к продуктам по киберзащите корпоративных систем от внутренних угроз и утечек. Также вырос спрос на сервисы на основе искусственного интеллекта, например, для телеком-рынка, банковского сектора, сити-менеджмента.
В целом, опрошенные CNews эксперты уверены, что в ближайшие годы рынок ИТ-услуг продолжит умеренный, но устойчивый, рост.
Подробнее о российском рынке ИТ-услуг можно прочитать в обзоре «Рынок ИТ-услуг 2020».