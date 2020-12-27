CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг

Выручка 60 крупнейших игроков российского рынка ИТ-услуг по итогам 2019 г. достигла ₽325,2 млрд., около 66% из этой суммы приходится на топ-10 участников рейтинга. Порог входа в рейтинг составил ₽766 млн.

«Услуги» становятся все более популярным бизнесом

Число компаний, для которых ИТ-услуги становятся важной составляющей бизнеса, растет год от года. В этом году данные в рейтинг игроков рынка услуг, созданного в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2020», подали более 90 компаний. Поэтому число участников рейтинга было решено увеличить с традиционных 45 до 60. Их совокупная выручка по итогам 2019 г. составила ₽325,2 млрд, из которой 66% пришлось на топ-10 участников. Порог входа в рейтинг составил ₽766 млн.

При оценке показателей мирового рынка ИТ-услуг крупные аналитические компании включают в это понятие, в том числе, услуги по разработке ПО и облачные сервисы. CNews Analytics решил ограничить список ИТ-услуг, включив в него консалтинг, внедрение, кастомизацию ПО, техническую поддержку, обучение и аутсорсинг и исключив из него выручку от услуг заказной разработки ПО и облачных сервисов.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2020

№ 2019 № 2018 Название Город Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2018 г., ₽тыс., с НДС Рост 2019/2018, % Доля выручки от ИТ-услуг в общем обороте, 2019 г. Ключевые клиенты 2019 г. 1 2 Ланит Москва 80 922 868 79 550 053 1,7% 46,6% Почта России, Минкомсвязь, Российский союз автостраховщиков, Сбербанк, Алроса, Федеральное казначейство, Банк России, Роснефть, РусГидро, Альфа-Банк, РусАгро, Интер РАО, Ростелеком, ВТБ, РЖД, Газпром, Минфин 2 5 Крок Москва 19 971 155 19 356 134 3,2% 65,1% ММК, Открытие, Росстат, Росфинмониторинг, Т Плюс, ДИТ г. Москва 3 Техносерв Москва 18 032 374 н/д н/д 68,0% н/д 4 6 АйТеко Москва 17 532 616 19 347 011 -9,4% 48,2% н/д 5 11 Инфосистемы Джет Москва 16 179 546 13 045 344 24,0% 52,0% н/д

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

Эти виды бизнеса быстро растут и имеют собственные рейтинги. Рейтинг разработчиков входит в обзор «Рынок ИТ: итоги-2019» , рейтинги крупнейших провайдеров IaaS и SaaS публикуются в обзоре «Облачные сервисы 2020» . Поэтому в этом году решено было изменить список услуг, а некоторым участникам рейтинга пришлось скорректировать данные за 2018 г. в соответствии с новыми правилами.

ИТ-услуги против COVID-19

Если цифры рейтинга позволяют сделать вывод о динамике рынка в прошлом году, то комментарии специалистов позволяют сделать выводы о том, как развивался рынок ИТ-услуг в текущем.

Главная тема (разумеется, не только в сегменте ИТ-услуг) — поддержка непрерывности бизнеса в условиях пандемии и перехода на удаленный режим работы. Неудивительно, что наибольшим спросом пользовались услуги по созданию и поддержке удаленных рабочих мест, обеспечению удаленного доступа к корпоративным системам, переводу делопроизводства в компании на электронный документооборот, обеспечение безопасности дистанционной работы и т.д.

Еще один важный сегмент — услуги по обеспечению работы компаний с заказчиками и подрядчиками. Для многих сфер деятельности, особенно ориентированных на розничных клиентов, инструменты дистанционного обслуживания стали единственно возможным способом работать с ними.

Значительно вырос спрос на комплексное обслуживание рабочих мест и ИТ-инфраструктуры. Также были востребованы услуги по консалтингу и аудиту, которые пользовались большим спросом в части проектов по оптимизации и сокращению операционных и капитальных затрат.

Компании проявляли интерес к продуктам по киберзащите корпоративных систем от внутренних угроз и утечек. Также вырос спрос на сервисы на основе искусственного интеллекта, например, для телеком-рынка, банковского сектора, сити-менеджмента.

В целом, опрошенные CNews эксперты уверены, что в ближайшие годы рынок ИТ-услуг продолжит умеренный, но устойчивый, рост.

Подробнее о российском рынке ИТ-услуг можно прочитать в обзоре «Рынок ИТ-услуг 2020».