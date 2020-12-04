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Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей России

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, Текст: Эльяс Касми / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал о планах полной цифровой трансформации России, которая должна быть завершена в течение 10 лет. Под ней подразумевается в первую очередь внедрение искусственного интеллекта и подготовка под это необходимой законодательной базы.

Цифровая Россия

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости осуществления цифровой трансформации всей России в целом. Об этом он сказал в рамках международной конференции Artificial Intelligence Journey 2020 в дискуссии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века». Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

Глава государства уточнил, что цифровую трансформацию России следует провести в ближайшие 10 лет. «В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», – Владимир Путин.

По словам Президента России, цифровая трансформация России отразится на каждом ее жителе и затронет все уровни власти, а вместе с ними – каждую семью, организацию и все отрасли экономики и социальной сферы. «Наша страна на разных этапах успешно решала амбициозные задачи технологического и пространственного развития, строила железные дороги уникальными темпами на рубеже XIX-XX веков, проводила электрификацию в двадцатых – тридцатых годах прошлого столетия. Но наши планы повсеместного внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах аналогов не имеют», – добавил Владимир Путин.

Первые шаги для трансформации

С целью реализации планов по цифровизации России, пишет ТАСС, Президент дал несколько поручений кабинету министров. В частности, он обязал его оперативно внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта (ИИ). «Прошу правительство оперативно внести в парламент проекты закона, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий ИИ в отдельных отраслях экономики и социальной сферы», – сказал он.

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Владимир Путин считает искусственный интеллект важной составляющей России будущего

Следующее поручение касается проработки стратегии цифровой трансформации для 10 основных отраслей российской экономики и соцсферы. «Уже в ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии цифровой трансформации десяти ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы, практические меры по внедрению в их работу алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы они стали надежными помощниками врачей, преображали наши города, широко применялись в коммунальном хозяйстве, на транспорте, в промышленности», – отметил глава государства.

Владимир Путин распорядился в I квартале 2021 г. подготовить и внести на рассмотрение законопроект о доступе разработчиков в сфере ИИ к большим данным, даже тем, которые находятся под контролем госструктур. «Уже в I квартале следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит доступ разработчиков нейросетей к большим данным, в том числе к государственным массивам этих данных, которые являются настоящей питательной средой для развития технологий ИИ по целому ряду направлений», – сказал он. Президент добавил, что любые риски утечки персональных данных россиян должны быть исключены.

Владимир Путин отметил, что все эти изменения должны улучшить качество жизни россиян. Он обратился к Правительству с просьбой в режиме нон-стоп отлеживать достижение результатов по всем перечисленным направлениям и оперативно устранять преграды на пути к этим целям. «Подчеркну, программы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта нужно обязательно принимать и на региональном уровне», – сказал Президент России, уточнив, что в его планы входит обсуждение этих вопросов с главами российских регионов.

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Artificial Intelligence Journey 2020 прошла в формате видеоконференции

Владимир Путин заметил, что ИИ в стране уже работает – он активно используется в Москве. Он сообщил, что искусственный интеллект используется в областях образования и здравоохранения, а также при работе системы «умного города».

Обучение искусственному интеллекту

Владимир Путин также высказал мнение о необходимости внедрения курсов по ИИ в программы профессионального образования, добавив, что такие курсы пригодились бы и будущим чиновникам, а вместе с ними – людям, обучающимся на агрономов, врачей, учителей и юристов. В список также вошли работники транспортной отрасли, сферы связи, менеджеры и работники промышленности. «Полагаю, что учебные курсы, модули по ИИ и анализу больших данных следует включить в образовательные программы, причем во всех областях профессиональной деятельности», – отметил он.

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В конференции участвовал и глава Сбербанка Герман Греф

Глава государства подчеркнул, что нужно будет продумать вопрос переобучения действующих работников в условиях цифровой трансформации, и притом сделать это заранее, отметив, что за развитием технологий всегда следует потеря актуальности теми или иными профессиями и их представителями. «Так было всегда, и нам не нужно здесь устраивать забастовки, а нужно подумать заранее о том, как занять людей, как их переобучить, как их подготовить к новым реалиям», – сказал Владимир Путин.

Автоматизация услуг и цифровизация медицины

В России, по словам Президента, в обозримом будущем ИИ будет широко применяться и в медучреждениях. «В следующем году планируем, что такие технологии будет применять уже десятая часть всех медицинских учреждений Российской Федерации», – отметил он.

Владимир Путин рассказал и о планах страны по переходу на автоматическое оказание населению большинства госуслуг. Он заявил, что на это будут выделен значительный бюджет. «Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме», – сказал глава государства. В качестве примера Владимир Путин привел случай, когда в настоящее время родители при рождении ребенка обязаны самостоятельно оформлять связанные с этим документы и справки, даже материнский капитал.



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