EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США

EPAM готовит новое размещение своих акций

Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems готовится провести дополнительное размещение своих ценных бумаг. Предварительный проспект будущего размещения опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Параметры будущего размещения пока не раскрываются. В проспекте говорится лишь, что к продаже могут быть предложены ценные бумаги различных типов: обыкновенные акции, привилегированные акции, долговые обязательства, варранты, контракты на покупку и блоки из различных ценных бумаг.

Продавцом ценных бумаг выступит сама компания. Вырученные средства будут использоваться для общекорпоративных нужд, включая погашение задолженности, выкуп собственных акций, приобретение других компаний, инвестиции в дочерние предприятия, капитальные затраты, пополнение оборотных средств и т.д.

Сейчас уставной капитал компании составляет 160 тыс. обыкновенных акций и 40 тыс. привилегированных акций. При этом сейчас ни одна привилегированная акция компании не находится в обращении.

Как EPAM проводил IPO и SPO

EPAM провел первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 2012 г. Цена размещения составила $12 за одну акцию, объем размещения - $72 млн. Капитализация компании в момент размещения составила $490 млн.

EPAM готовит новое размещение своих акций

В ходе размещения сама компания продала собственных акций на сумму $24 млн, ее акционеры – на сумму $48 млн. Больше всех акции в ходе размещения продавала группа фондов Russia Partners, которая до проведения IPO была контролирующим акционером EPAM. В ходе размещения указанные фонды продали акций компании на сумму $30 млн, после чего их доля в EPAM сократилась с 52,5% до 43,6%.

Впоследствии – в 2013-14 гг – EPAM провел пять вторичных размещений своих акций (SPO). Во всех из них единственным продавцом акций выступали фонды Russia Partners. В общей сложности Russian Partners в ходе этих размещений продал 26,4% акций EPAM на общую сумму $422,8 млн.

В том числе в августе 2013 г. было продано акций на сумму $120 млн, в сентябре 2013 г. – на $37 млн, в ноябре 2013 г. - $145 млн, в августе 2014 г. – на $80 млн, в сентябре 2014 г. – на $40 млн. Впоследствии Russia Partners окончательно вышла из капитала EPAM.

Финансовые показатели и акционеры EPAM

Со времен первичного размещения акции EPAM подорожали в 26 раз. Сейчас они торгуются на NYSE по цене $318 за одну акцию. Капитализация компании составляет $17,84 млрд.

По итогам 2019 г. выручка EPAM составила $2,3 млрд, увеличившись за год на 19%. Операционная прибыль составила $302 млн (рост – 18%), чистая прибыль - $261 млн (рост 8%).

Сейчас американский фонд Vanguard Group владеет 9% акций EPAM, Morgan Stanley – 9,3%, фонды Fidelity и BlackRock – по 5,3% акций. У основателя и гендиректора EPAM Аркадия Добкина есть 3,4% акций.