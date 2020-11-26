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ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

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3 декабря 2020 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы».

3 декабря 2020 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы».

Стартовавшее пять лет назад импортозамещение в госсекторе идет полным ходом. По итогам 2019 г. расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения превысили 10 млрд руб. В планах довести этот показатель в 2020 г. до 82 млрд руб., а в 2021 г. – до 150 млрд руб. В 2019 г. органы государственной власти закупили 220 тыс. офисных пакетов и 520 тыс. антивирусных приложений российских производителей на сумму более 1 млрд руб. На конец 2019 г. доля российского ПО в госкомпаниях составляла 10%, при том, что безопасным, позволяющим обеспечить независимость, является показатель 60%.

На сегодняшний день все новые проекты в госведомствах уже ориентированы на использование технологий и платформ с открытым программным кодом. Постепенно к ним присоединяются и компании с госучастием. Отношение российских ИТ-компаний к лоббируемому государством импортозамещению неоднозначное. С одной стороны, оно открывает новые возможности для их бизнеса. С другой стороны, принудительное импортозамещение создает угрозу развитию реальной конкуренции на рынке и, соответственно, может привести к снижению качества предлагаемых продуктов и услуг. По мнению экспертов, необходимо стимулировать развитие внутренней конкуренции для появления на рынке новых конкурентоспособных продуктов.

Рынок импортозамещения

  • Как развивается программа импортозамещения?
  • Какие крупные проекты по внедрению российских ИТ появились в госсекторе?
  • Как составить план поэтапного перехода на российское ПО?
  • Что думают заказчики о зрелости отечественных разработок?

Драйверы и препятствия

  • Когда импортозамещение экономически эффективно?
  • Как преодолеть сопротивление пользователей?
  • Нужна ли российским разработчикам господдержка?

Отечественные ИТ-решения

  • Какие отечественные ИТ-решения уже созданы;
  • Как оценить их конкурентоспособность?
  • Автономный рунет как часть политики импортозамещения;
  • Как российским разработчикам выйти на зарубежный рынок?

Среди докладчиков и участников:

Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, компания «Диасофт»;
Сергей Шестаков, генеральный директор ГК Luxms;
Дмитрий Дорофеев, главный архитектор ГК Luxms;
Алексей Печенин, директор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса;
Илья Зайчиков, Product Owner «СЭД ТЕЗИС»;
Александр Кудрявцев, менеджер по работе с ключевыми клиентами, «СКБ.Контур»;
Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий, «Зарубежнефть»;
Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
Кирилл Васильев, начальник отдела информационных технологий ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России;
Сергей Терсков, заместитель руководителя по ИТ, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;
Павел Дегтярев, заместитель начальника управления ИТ, «Дальневосточная генерирующая компания»;
Алексей Захаров, начальник управления, «Транснефтьэнерго»;
Мария Дорофеева, начальник отдела обеспечения телекоммуникационных и серверных систем, Аппарат Государственной Думы;
Олег Симаков, руководитель Центра ИТО и МЭВ ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;
Андрей Нарских, начальник управления ИТ инфраструктуры, «Локотех»;
Алексей Морозов, директор департамента развития информационных технологий, «Правительство для граждан» Ульяновской области;
Мария Пай, начальник департамента импортозамещения и сопровождения ИТ деятельности, СО ЕЭС;
Евгений Качайкин, начальник отдела, Минтруд России;
Татьяна Макарова, заместитель начальника департамента, Пенсионный фонд России;
Олег Чевкота, начальник отдела ИТ, «Мосэнерго».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.

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