Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах

Затянувшаяся интрига в вопросе того, кто станет оператором платформы взаимодействия госорганов, граждан и бизнеса «Гостех», разрешится 8 декабря 2020 г. с проведением тематического аукциона. В разное время подготовки проекта запуска «Гостеха» его исполнителями безальтернативно могли стать Сбербанк, ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России».

Оператор «Гостеха» за 900 миллионов

Как выяснил CNews, точка в вопросе о том, кто станет оператором единой платформы взаимодействия госорганов, граждан и бизнеса — «Гостех», будет поставлена утром 8 декабря 2020 г. Именно на эту дату назначено проведение ранее анонсированных тематических торгов, объявленных 21 ноября Минцифрой.

Стартовая цена лота установлена на уровне 900 млн руб. Прием заявок от претендентов продлится до 7 декабря. По итогам аукциона с его победителем будет заключен контракт, подразумевающий передачу прав и обеспечение функционирования и администрирования ПО — «в целях проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию госинформсистем и их компонентов на единой цифровой платформе РФ “Гостех”».

О том, что исполнитель контракта будет по сути технологическим оператором «Гостеха», CNews подтвердил представитель Минцифры.

В техзадании тендера дословно говорится, что подрядчик министерства станет осуществлять функций оператора «платформы разработки». Под ней подразумевается программно-аппаратная среда для создания, развития и эксплуатации прикладного ПО госинформсистем и их компонентов. Она является частью платформы «Гостеха».

Оператора «Гостеха» определит аукцион со стартовой ценой лота в 900 млн рублей

При этом сама платформа «Гостеха» описывается как экосистема создания, развития и эксплуатации госинформсистем, включающая в себя единую программно-аппаратную среду и методологию, поддерживающая взаимоотношения граждан, госорганов и коммерческих организаций.

Среди других основных задач исполнителя прописано предоставление набора информационно-технологических сервисов платформы разработки, а также сервиса виртуализации для «Гостеха». Помимо этого, от него требуется обеспечивать технологическое функционирование и развитие платформы разработки, а также участие в размещении этой платформы в рамках инфраструктуры участников эксперимента.

Сроком исполнения контракта установлено 31 мая 2022 г. включительно. Эта дата совпадает со сроком окончания вышеупомянутого эксперимента по созданию «Гостеха».

В чем была интрига в отношении оператора платформы

Вопрос того, кто именно должен стать разработчиком и оператором «Гостеха», на ранних этапах формирования проекта однозначного ответа не имел. В начале июня 2020 г. CNews писал о том, что заинтересованность и готовность принять участие в разработке «Гостеха» выразили ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России». Они предложили использовать для платформы наработки «Государственной единой облачной платформы» (ГЕОП, «Гособлако»), и не создавать «две системы, дублирующие функциональность».

В середине июня 2020 г. CNews описывал предложении Минцифры (на тот момент Минкомсвязи) по проведению экспериментального запуска «Гостеха» на базе технологий Сбербанка и назначении его единым оператором системы. При этом стоит помнить, что инициатором создания единой цифровой платформы госсервисов стал именно Сбербанк, который впервые продемонстрировал Правительству концепцию «Гостеха» в середине апреля 2020 г. В ее разработке также принимали участие Минкомсвязи и «Аналитический центр при Правительстве.

Впрочем, уже к концу июня 2020 г. стало ясно, что безальтернативно (без конкурентного отбора) «Гостех» Сбербанку не достанется.Минкомсвязи тогда предложило новую версию проекта постановления об экспериментальном запуске «Гостеха», в которой предложение по назначению Сбербанка ее оператором исключила.

Некоторые технические подробности

Как следует из документов объявленного тендера, платформа разработки «Гостеха» должна поддерживать работу не менее 100 млн конечных пользователей, одновременную работу не менее 450 пользователей с временем отклика интерфейсов компонентов не более 10 секунд, одновременную работу не менее 120 тыс. конечных пользователей в интерфейсах мобильных устройств и веб-приложений, разработанных и эксплуатируемых при помощи Платформы. «Время отклика пользовательских интерфейсов приложений, разработанных на платформе должно составлять не более 5 секунд в штатном режиме», — указано в ТЗ.

В рамках пилота для платформы будут созданы стенды разработки (dev), тестирования (test), нагрузочного тестирования (НТ), приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), продуктивной эксплуатации (prod). Предполагается, что они будут включать типовые элементы.

В частности, будут задействованы виртуальные процессоры, обслуживаемые физическими процессорами с частотой 2,4 ГГц на базе стандартной архитектуры. Также будет использоваться виртуальная память (vRAM) объемом до 128 ГБ, виртуальные жесткие диски SSD (не менее 2000 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства), виртуальные жесткие диски SAS (не менее 500 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства), виртуальные жесткие диски SATA (не менее 100 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства).

Средняя сетевая задержка в пределах сети передачи данных определена на уровне не более 5 мс. Процент потерянных пакетов в пределах сети передачи данных — не более 0,2 %.

Что собой представляет эксперимент создания «Гостеха»

Напомним, зеленый свет старту пилота создания «Гостеха» 12 октября 2020 г. дал глава Правительства Михаил Мишустин, подписав постановление № 1674.

Формально эксперимент стартовал 1 ноября 2020 г. Он затрагивает сферы учета и управления госимуществом (в ведении Росимущества), обязательного медицинского страхования (ФОМС), кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. (Росреестр).

Другие сферы и информсистемы определят Минцифры — по предложению госорганов, являющихся участниками эксперимента. Эти предложения должны быть согласованы с АНО «Аналитический центр при Правительстве» и одобрены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Вышеупомянутыми участниками эксперимента, помимо Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущества и Росреестра, выступают Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, акционерное общество «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК. По желанию ими могут стать и другие госучреждения и юрлица, чья деятельность соответствует специфике проекта, — по согласованию с Минцифрой. Предполагавшееся ранее участие граждан-добровольцев в финальной версии документа о проведении пилота не упоминается.

Эксперимент должен ответить на множество вопросов, включая удобство подобного подхода, необходимость внесения изменений в действующее законодательство и др. По окончании эксперимента Минцифры совместно с другими его участниками должно представить доклад о его итогах в Правительство.

Как ранее отмечал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, эксперимент по «Гостеху» нацелен на достижение прогресса по пяти основным направлениям: «скорости реализации цифровых решений, надежности и безопасности, затратам на государственные информсистемы, качество в самых разных аспектах».