ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября
24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».
24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок ЭДО
- Законодательные инициативы в сфере электронного документооборота;
- «Государственная СЭД»: планы, ожидания, прогнозы;
- Риски юридически значимого электронного документооборота;
- Электронная подпись как необходимый шаг к переходу на ЭДО;
- Новые требования бизнеса к функциональности СЭД;
- Роль ЭДО в системе маркировки и прослеживаемости товаров.
Кейсы и практика
- Роботизация документооборота: кейсы внедрения RPA в системы ЭДО;
- Внедрение ЭДО с внешними контрагентами в компании: препятствия и решения;
- Как посчитать экономический эффект от внедрения ЭДО?
- Использование искусственного интеллекта в ЭДО для первичной обработки документов.
Технологии и методологии
- Подходы к организации роуминга в процессе ЮЗЭДО;
- Как правильно интегрировать электронный документооборот в существующий ИТ-ландшафт;
- Риски хранения электронных документов;
- Сервис-ориентированная архитектура для ЭДО: миф или ближайшее будущее.
Подтвердили выступление с докладом:
Илья Зайчиков, Product Owner СЭД «ТЕЗИС»;
Елена Пискунович, директор департамента портальных решений «Корус Консалтинг»;
Борис Шевелев, директор по информационным технологиям, «Русские башни»;
Михаил Егоров, исполнительный директор, «АйДи – Технологии управления»;
Александр Дмитриев, начальник отдела информационных технологий, ОССП;
Светлана Юдина, руководитель управления разработки, «Гулливер энд Ко Интернейшнл»;
Валентин Черепащук, руководитель департамента автоматизации и роботизации, QIWI;
Илья Королев, начальник отдела бизнес-процессов, ТМК;
Евгений Гончаров, руководитель проектного офиса, Российский футбольный союз.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.