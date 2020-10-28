Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы

Спасательная госструктура Ингушетии перестала выплачивать «Ситрониксу» причитающиеся ему по концессионному соглашению проценты со штрафов, которые на дорогах республике формируют камеры этой компании. «Ситрониксу» с помощью Московского арбитражного суда удалось обязать своего партнера расплатиться за три последних квартала 2019 г. При этом есть основания полагать, что компании не заплатили и за 2020 г.

Ингушские деньги для «Ситроникса»

Как выяснил CNews, компании «Ситроникс» удалось по суду взыскать как минимум 85,7 млн руб. с Управления Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на схожесть названий, эта структура не является МЧС Ингушетии. Она учреждена правительством Республики Ингушетия, существует на основании положения, утвержденного этим правительством и является органом исполнительной власти Ингушетии.

Указанную сумму это Управление задолжало «Ситрониксу» за три последних квартала 2019 г. в рамках проекта по установке и обслуживании на автодорогах республики систем фотовидеофиксации для взимания штрафов за правонарушения.



Проект заключается в том, что «Ситроникс» за свой счет обеспечивает техническую возможность фиксации нарушений и автоматического начисления штрафов, а республика отчисляет ему с этих штрафов определенный процент. До момента выплаты исполнителю 188,8 млн в течение года данный процент равен 85; после превышения этой суммы — 50.

В России подобную схему можно считать одним из самых распространенных видов государственно-частного партнерства в сфере ИТ. Правда в июле 2019 г. именно она вызвала критику вице-премьера (на тот момент) Максима Акимова.



Так называемое концессионное соглашение, давшее старт проекту, «Ситроникс» и Ингушетия заключили 4 апреля 2017 г. Система фиксации была запущена в эксплуатацию 13 апреля 2018 г. С учетом того, что более ранних исков «Ситроникса» к Управлению в картотеке арбитражных судов нет, то, по всей видимости, до II квартала 2019 г. расчеты между сторонами производились исправно — примерно раз в три месяца, как и прописано в соглашении.

«Ситроникс» столкнулся с неплатежами властей Ингушетии за свои системы фиксации дорожных нарушений

А вот тот, факт, что вслед за рассматриваемым здесь иском «Ситроникс» еще дважды обращался в суд с претензиями на суммы, эквивалентные квартальным долгам республики за 2019 г., может свидетельствовать о том, что Ингушетия продолжила практику неплатежей и в 2020 г. Так, 22 июля 2020 г. «Ситроникс» подал иск на 28,5 млн руб., а 18 сентября 2020 г. — на 28,3 млн руб. Оба иска находятся в стадии рассмотрения, поэтому истинная суть претензий в публичном доступе пока не представлена.

«Ситроникс» прокомментировать ситуацию CNews отказался. Управление Ингушетии на момент выхода данного материала прокомментировать редакции выводы суда не смогло. Отметим, что кроме выплаты вышеупомянутых причитающихся «Ситрониксу» денег, Арбитражный суд Москвы обязал Управление выплатить и проценты за их использование. Однако сумма или формула расчета этих процентов в публичных документах не отражены.

Аргументы сторон

Из заключения суда следует, что власти Ингушетии в ходе разбирательства настаивали на ненадлежащей работе комплексов фотовидеофиксации — в период с 2018 по 2020 гг. в ней постоянно происходили перебои.

«Ответчик неоднократно уведомлял истца об отсутствии данных с объектов концессионного соглашения, — говорится в документах. — Ответчиком рассчитаны примерное количество вынесенных постановлений (о штрафах; — прим. CNews) в случае надлежащей работы объектов концессионного соглашения, что составило сумму 7,3 млн руб. из расчета 13 416 постановлений».

С учетом этого, а также «произведения перерасчета с учетом упущенных доходов Республики Ингушетия в размере 26,8 млн руб.» Управление настаивало на том, что обязанность по исполнению обязательств по выплатам вознаграждения «Ситрониксу» у него отсутствует.

Возражая на это, «Ситроникс» сообщил, что комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) работали ненадлежащим образом из-за проблем с электроэнергией — падением напряжения и полным обесточиванием. Эта сфера в республике находится в ведении «Ингушэнерго».

«Таким образом, сбои в работе КФВФ вызваны неспособностью ответчика организовать работу с энергокомпанией, — цитирует суд представителей “Ситроникса”. — Истец сам в максимальной степени заинтересован в работе КФВФ, поскольку от этого зависит размер причитающейся ему платы».

Рассмотрев совокупность аргументов, служители Фемиды встали на сторону «Ситроникса». Полное решение суда было изготовлено 26 октября 2020 г. На его обжалования у Ингушетии есть месяц с этой даты.