Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг

Бизнес Телеком Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова
CNews лидирует в рейтинге цитируемости российских СМИ, посвященных информационным технологиям и телекоммуникациям. Издание продолжает расширение штата редакции и приглашает к сотрудничеству журналистов.

CNews лидирует с большим отрывом

Компания «Медиалогия», разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени, представила рейтинг цитируемости российских СМИ, посвященных информационным технологиям и телекоммуникациям за III квартал 2020 г. Интернет-издание CNews.ru стало лидером рейтинга с индексом цитируемости (ИЦ) 91,83. Вторую и третью строчки с большим отрывом заняли ресурсы Content-review.com и Tadviser.ru с ИЦ 69,85 и 66,01 соответственно.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Исследование проводилось в период с 1 июля по 30 сентября 2020 г.

ИЦ — это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Кроме того, ИЦ учитывает социальную влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцмедиа). Он рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 59 тыс. открытых источников СМИ и 900 млн аккаунтов соцмедиа. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Топ-10 изданий в рейтинге индекса цитирования «Медиалогии» в категории ИТ и телеком за III квартал 2020 года

Позиция СМИ Индекс цитирования
1 Cnews.ru 91,83
2 Content-review.com 69,85
3 Tadviser.ru 66,01
4 Tdaily.ru 62,22
5 Vc.ru 46,72
6 Ixbt.com 39,92
7 Hi-Tech@Mail.Ru 31,74
8 3dnews.ru 29,43
9 RB.ru 17,35
10 Kod.ru 15,8
11 Habr.com 15,32
12 Ferra.ru 12,75
13 Nag.ru 11,32
14 Incrussia.ru 10,66
15 iPhones.ru 10,65
16 Ict.moscow 9,04
17 Securitylab.ru 8,93
18 Appleinsider.ru 8,65
19 Hightech.fm 7,49
20 Hi-News.ru 5,93

Источник: «Медиалогия»

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.

CNews увеличивает штат редакции

Несмотря на непростую экономическую обстановку, издание CNews продолжает развиваться. Служба новостей издания CNews приглашает к сотрудничеству талантливых журналистов-новостников, понимающих тематику информационных технологий.

CNews — крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ. Сайт CNews.ru был создан в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» РИА «Росбизнесконсалтинг» и быстро приобрел признание профессионалов ИТ отрасли и широкой читательской аудитории.

Специализация интернет-издания — оперативные новости и аналитические материалы о российском и зарубежном рынке ПО и оборудования, статьи об электронной коммерции, телекоммуникациях, инновациях и всевозможных проектах отрасли.

В 2020 г. число читателей сайта CNews.ru регулярно превышает 200 тыс. человек в сутки. Например, 28 августа и 15 октября материалы издания прочли по 259 тыс. человек, а 19 июня аудитория достигла отметки 296 тыс. Число посетителей портала в месяц превышает три миллиона человек.

На протяжении последних лет CNews является лидером подавляющего большинства рейтингов «Медиалогии», посвященных СМИ об ИТ и телекоммуникациях (выпускаются ежеквартально). На публикации издания регулярно ссылаются крупнейшие телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-СМИ. В октябре 2020 г. CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как лучшее отраслевое издание — за глубокое и всестороннее освещение бизнес-процессов в сфере высоких технологий в 2019 г.



Другие материалы рубрики

Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи

Онлайн-конференция «ПРОSTOR 2020» соберет ведущих экспертов отрасли хранения данных

«Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

Что такое фаерволы и как они работают

ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020

Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Техноблог

Экологическая катастрофа быстрей случится от беспроводных зарядок, чем от обычных

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Показать еще

Наука

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online