ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020
Тринадцатый CNews FORUM 2020 пройдет 10 ноября 2020 г., причем впервые - в онлайн-формате. Он соберет ИТ-лидеров, в том числе ИТ-руководителей крупных российских промышленных предприятий.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 10 ноября 2020 г. откроется в тринадцатый раз.
В заботе о здоровье читателей CNews принял решение впервые в истории провести CNews FORUM 2020 в онлайн-формате.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2020 можно уже сейчас.
Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.
После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Информационная безопасность», «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «ИТ в торговле» и «ИТ в промышленности».
В секцию «ИТ в промышленности» приглашены к участию ИТ-директора, руководители ИКТ-направлений, ИТ-специалисты, а также поставщики ИТ-решений и услуг.
Предполагается обсудить ряд актуальных вопросов:
- Каковы итоги развития рынка ИКТ в промышленности и ТЭК в 2019 г.?
- Насколько активно внедряются инновации в производственном секторе?
- Какие направления автоматизации наиболее интересны заказчикам?
- Интернет вещей, искусственный интеллект, машинное обучение – станут ли эти технологии новыми трендами?
- Готовы ли российские производители предложить предприятиям необходимые им решения?
- В чем основные сложности реализации инновационных проектов?
- Готов ли персонал промышленных предприятий к работе с новейшими технологиями?
- Как выбрать поставщика облачных услуг?
- Как обеспечить безопасность в условиях цифровой трансформации?
- Как будет развиваться рынок ИКТ в промышленности в 2020 г.?
Участие в секции «ИТ в промышленности» в 2020 г. уже подтвердили: руководитель проектов Центра стратегических проектов и аналитики, АК «Алроса» Богдан Браговский; владелец продукта «Интернет вещей», «СИБУР Холдинга» Василий Ежов; руководитель департамента продвижения цифровой трансформации, «Интер РАО» Анжелика Корнеева; руководитель отдела разработки ПО, BIOCAD Александр Колесов; директор по информационным технологиям «Загорского трубного завода» Евгений Зайцев; руководитель направления облачных платформ G-Core Labs Всеволод Вайнер; департамент ИТ и связи АО «Концерн «Калашников» Алексей Лекомцев; руководитель департамента системных решений Group-IB Станислав Фесенко.
Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.
Кроме того, участие в CNews FORUM 2020 подтвердили: директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; директор по информационным технологиям ОМК Игорь Савцов; член правления - управляющий директор по информационным технологиям, Московская биржа Андрей Бурилов; вице-президент по информационным технологиям, УК «Сегежа Групп» Павел Вахнин; заместитель генерального директора по ИТ, «Аэрофлот» Кирилл Богданов; директор по ИТ, «Т Плюс» Александр Антонов; директор по цифровизации ТВЭЛ Евгений Гаранин; председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель председателя правления, Московский кредитный банк Сергей Путятинский; заместитель директора департамента ИТ ВТБ Михаил Хасин; BSS Country Manager Russia Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; руководитель Блока информационных технологий, «Интер РАО» Дмитрий Алтухов; старший ИТ-директор, PepsiCo Михаил Платонов; управляющий директор по данным и развитию технологий Big Data и AI в блоке «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Андрей Оберемок; ИТ-директор, МТС-Банк Максим Шадура; старший вице-президент, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных, центра компетенций BI банка «Уралсиб» Юрий Сирота; руководитель дивизиона электронной коммерции, Metro C&C Евгений Мищенко; директор по информационным технологиям, «Кораблик-Р» Артем Елизаров; директор по информационным технологиям, «Ситилинк» Эмиль Абдулнасыров; директор по электронной коммерции befree, «Мэлон Фэшн Груп» Ирина Латфуллина; начальник Управления информационных технологий ДИТСиЗИ МВД России Алексей Шапкин; директора по информационным технологиям, СДЭК Станислав Горбатовский; ИТ-директор, компания «Пэк» Владислав Сарнацкий; директор по информационным технологиям, «Траско» Михаил Рыстенко; руководитель отдела цифровых проектов, СТД «Петрович» Татьяна Романова; ИТ-директор, ABB Group Владимир Шевченко; директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика «Победа» Ростислав Гордиенко; ведущий архитектор данных ВТБ Сергей Федечкин.
В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций. В ходе пленарного заседания были затронуты наиболее актуальные темы развития ИТ в России.
В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2019, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2020, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.