Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат
Программисты, пишущие на C#, могут получать в России за свою работу до 300 тыс. руб. ежемесячно, притом не только в Москве, но и, например, во Владивостоке или Сочи. Это вдвое больше, чем получают сисадмины Windows, но, по данным Superjob, есть города, где такая профессия не в цене – самые низкие зарплаты у C#-кодеров в Оренбурге, впрочем, как и у сисадминов.
Сотни тысяч рублей за строчки кода
В России по состоянию на октябрь 2020 г. наблюдается высокая востребованность программистов, пишущих на языке C#. Такая ситуация наблюдается не только в столичных регионах, но и во многих других крупных городах России.
По данным профильного портала Superjob, на фоне высокой востребованности кадров программисты С# из провинциальных городов могут рассчитывать на зарплату, сопоставимую с московской. Для примера, в столице зарплаты таких специалистов стартуют сo 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и некоторых других мегаполисах – с 80 тыс. руб.
Максимальный размер заработка опытного разработчика C# составляет 350 тыс. руб. в Москве и 300 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Сочи. В других крупных российских городах она варьируется от 210 тыс. руб. до 280 тыс. руб.
Наиболее высокий спрос в России наметился на программистов C# с опытом работы от двух лет. Также чаще всего работодателям нужны специалисты с навыками разработки высоконагруженных и многопоточных приложений.
Добавим, что C# не входит даже в первую десятку самых популярных языков программирования. Как сообщал CNews, в июле 2020 г. Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) опубликовал рейтинг языков программирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spectrum, и в нем C# занял 23 строчку.
Четыре категории соискателей
По оценке Superjob, всех соискателей на должность программиста C# можно разделить на четыре категории – по уровню из знаний и степени профессиональной подготовки. От того, к какой категории относится тот или иной специалист, напрямую зависят их зарплаты, как минимальные, так и максимальные.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|Знание принципов объектно-ориентированного программирования, теории реляционных баз данных, SQL, основ HTML и CSS, JavaScript и Asp.Net; опыт программирования на С# от полугода
|II
|Неполное высшее образование (ИТ/математическое/техническое); знание английского языка на уровне чтения технической документации; навыки работы с системами контроля версий; опыт работы с системами баг-трекинга; опыт работы программистом С# от одного года
|III
|Высшее образование (ИТ/математическое/техническое); знание английского языка на разговорном или свободном уровне; хорошее знание С#, Asp.Net, библиотек и шаблонов проектирования; знание сетевых технологий, различных фреймворков; опыт разработки высоконагруженных приложений и интеграционных сервисов; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы программистом C# от двух лет. Возможные пожелания:знание JQuery и методик организации процесса разработки в команде; опыт создания REST API сервисов и работы с Docker
|IV
|Знание методологий проектирования программного обеспечения; навыки руководства группой разработчиков; опыт разработки многопоточных приложений; опыт работы программистом C# от трех лет. Возможное пожелание: опыт создания клиент-серверных приложений
Источник: Superjob
К каждой из четырех категорий предъявляются различные требования, чем ниже категория, тем их меньше. Например, специалистам I категории достаточно иметь опыт программирования на С# от полугода, а соискателям IV категории – не менее трех лет. Не менее важно и наличие высшего образования – если для II категории подойдет неполное, то для III без законченного высшего никуда.
Города-лидеры и города-аутсайдеры
Согласно статистике Superjob, для получения самой высокой зарплаты, даже минимальной и даже в случае со специалистом I категории, нужно жить в Москве или работать на столичную компанию. В этом городе уровень оклада варьируется от 100 тыс. руб. (минимальная для I категории) до 300 тыс. руб. (максимальная для IV категории).
|Зарплатный диапазон, в месяц
|I кат., руб.
|II кат., руб.
|III кат., руб.
|IV кат., руб.
|В среднем по рынку, руб.
|Москва
|100000—120000
|120000—150000
|150000—250000
|250000—350000
|200000
|Санкт-Петербург
|80000—100000
|100000—130000
|130000—210000
|210000—300000
|170000
|Архангельск
|65000—80000
|80000—100000
|100000—165000
|165000—230000
|130000
|Астрахань
|60000—75000
|75000—90000
|90000—150000
|150000—210000
|120000
|Белгород
|70000—80000
|80000—100000
|100000—170000
|170000—240000
|135000
|Владивосток
|80000—100000
|100000—125000
|125000—210000
|210000—300000
|170000
|Волгоград
|70000—85000
|85000—105000
|105000—175000
|175000—240000
|140000
|Воронеж
|75000—90000
|90000—110000
|110000—185000
|185000—260000
|150000
|Екатеринбург
|80000—100000
|100000—130000
|130000—215000
|215000—300000
|170000
|Казань
|75000—90000
|90000—110000
|110000—185000
|185000—260000
|145000
|Кемерово
|65000—80000
|80000—100000
|100000—165000
|165000—230000
|130000
|Краснодар
|80000—95000
|95000—120000
|120000—200000
|200000—280000
|160000
|Красноярск
|80000—90000
|90000—115000
|115000—195000
|195000—270000
|155000
|Набережные Челны
|65000—80000
|80000—100000
|100000—165000
|165000—230000
|130000
|Нижний Новгород
|80000—95000
|95000—120000
|120000—195000
|195000—270000
|155000
|Новосибирск
|80000—95000
|95000—120000
|120000—195000
|195000—280000
|155000
|Омск
|75000—90000
|90000—115000
|115000—190000
|190000—260000
|150000
|Оренбург
|60000—70000
|70000—85000
|85000—145000
|145000—200000
|115000
|Пермь
|70000—90000
|90000—110000
|110000—180000
|180000—250000
|145000
|Псков
|65000—80000
|80000—100000
|100000—170000
|170000—230000
|135000
|Ростов-на-Дону
|80000—95000
|95000—120000
|120000—200000
|200000—280000
|160000
|Рязань
|70000—85000
|85000—105000
|105000—175000
|175000—240000
|140000
|Самара
|80000—95000
|95000—120000
|120000—195000
|195000—270000
|155000
|Смоленск
|70000—80000
|80000—100000
|100000—170000
|170000—230000
|135000
|Сочи
|80000—100000
|100000—120000
|120000—210000
|210000—300000
|170000
|Тверь
|75000—90000
|90000—110000
|110000—185000
|185000—260000
|150000
|Уфа
|70000—85000
|85000—105000
|105000—175000
|175000—240000
|140000
|Хабаровск
|80000—95000
|95000—120000
|120000—200000
|200000—280000
|160000
|Челябинск
|75000—90000
|90000—115000
|115000—190000
|190000—260000
|150000
|Ярославль
|75000—80000
|80000—110000
|110000—180000
|180000—250000
|145000
Источник: Superjob
Меньше всех соискатели всех категорий будут получать в Астрахани и Оренбурге – в этих городах специалистам I категории предложат от 60 до 75 тыс. руб., II категории – от 70 до 90 тыс. руб., III категории – от 85 до 150 тыс. руб. Элитные программисты C# IV категории смогут рассчитывать в этих городах на зарплату от 145 до 210 тыс. руб.
За максимальными зарплатами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, знатокам С# можно поехать, к примеру, во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и Хабаровск. Для примера, в Краснодаре соискатели I категории смогут рассчитывать на зарплату в пределах 80-95 тыс. руб, II категории – 95-120 тыс. руб., III категории – 120-200 тыс. руб, и, наконец, IV категории – 200-280 тыс. руб.
Кто он, программист C#
Согласно исследованию SuperJob, язык программирования С# почти не интересует соискателей-программистов женского пола. Из 100% программистов, пишущих на нем и желающих получать за это деньги, 73 – мужчины.
|Критерий
|Средний показатель
|Средний возраст
|35 лет
|Мужчины
|73%
|Имеют высшее образование
|78%
|Готовы к переезду
|28%
|На момент размещения резюме не имели работы
|49%
|Средний срок работы на последнем месте
|3,6 года
Источник: Superjob
Также среди таких специалистов довольно мало действительно молодых и даже юных программистов – средний возраст соискателя в этом сегменте составляет 35 лет. В то же время у подавляющего большинства из них (у 78%) есть высшее образование, а вот менять город проживания ради работы в компании готовы менее трети соискателей – всего 28%.
Сисадминам платят меньше
В начале октября 2020 г. CNews рассказывал о зарплатном потолке системных администраторов Windows в России. Согласно исследованию SuperJob, за свою работу они получают вдвое меньше программистов на C#.
В настоящее время российские работодатели более всего интересуются системными администраторами Windows, обладающими стажем работы более двух лет. Зарплатный «потолок» для специалистов этой ИТ-профессии составляет 150-170 тыс. руб., причем, не только в Москве, но и в ряде городов-миллионников.
|Зарплатный диапазон, в месяц
|I кат., руб.
|II кат., руб.
|III кат., руб.
|IV кат., руб.
|В среднем по рынку, руб.
|Москва
|60000—70000
|70000—80000
|80000—120000
|120000—170000
|100 000
|Санкт-Петербург
|50000—60000
|60000—70000
|70000—100000
|100000—150000
|85 000
|Архангельск
|40000—47000
|47000—53000
|53000—80000
|80000—110000
|65 000
|Белгород
|40000—48000
|48000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|68 000
|Владивосток
|50000—60000
|60000—67000
|67000—100000
|100000—150000
|85 000
|Волгоград
|42000—48000
|48000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|80 000
|Воронеж
|45000—52000
|52000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Екатеринбург
|50000—60000
|60000—68000
|68000—100000
|100000—150000
|85 000
|Казань
|45000—52000
|52000—58000
|58000—90000
|90000—130000
|73 000
|Кемерово
|40000—47000
|47000—52000
|52000—80000
|80000—110000
|65 000
|Краснодар
|47000—55000
|55000—63000
|63000—100000
|100000—140000
|80 000
|Красноярск
|47000—55000
|55000—62000
|62000—90000
|90000—130000
|77 000
|Набережные Челны
|40000—47000
|47000—52000
|52000—80000
|80000—110000
|65 000
|Нижний Новгород
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Новосибирск
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Омск
|45000—53000
|53000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Оренбург
|35000—40000
|40000—47000
|47000—70000
|70000—100000
|57 000
|Пермь
|43000—50000
|50000—58000
|58000—90000
|90000—120000
|72 000
|Псков
|40000—47000
|47000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|67 000
|Ростов-на-Дону
|47000—55000
|55000—63000
|63000—100000
|100000—140000
|80 000
|Рязань
|42000—49000
|49000—57000
|57000—90000
|90000—120000
|70 000
|Самара
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Смоленск
|40000—47000
|47000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|67 000
|Тверь
|45000—52000
|52000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Уфа
|42000—50000
|50000—57000
|57000—90000
|90000—120000
|70 000
|Хабаровск
|48000—57000
|57000—65000
|65000—100000
|100000—140000
|80 000
|Челябинск
|45000—53000
|53000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Ярославль
|43000—50000
|50000—58000
|58000—90000
|90000—120000
|72 000
Источник: Superjob
Предсказуемым лидером по максимальному размеру оклада сисадминов Windows является Москва. В то же время самый низкий уровень зарплат, как и в случае знатоков C#, зарегистрирован в Оренбурге. В этом городе системные администраторы могут рассчитывать на ежемесячный оклад в размере от 35 тыс. руб. (минимальная для I категории специалистов) и до 100 тыс. руб. (максимальная для IV категории).