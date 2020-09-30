В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»

В ходе сверхпроблемной поставки ПК силами НЦИ в территориальные отделения Пенсионного фонда заказчик заменил в спецификациях системные блоки тайваньской Acer на технику российской компании «Аквариус». При этом срок исполнения контрактов не изменился, из-за чего просрочка исполнений обязательств НЦИ составляет уже девять месяцев.

Переформатирование поставки ПК для ПФР

Как выяснил CNews, в проблемной мегазакупке Пенсионным фондом России (ПФР) ПК для своих отделений, которая затянулась уже как минимум на девять месяцев, заказчик обязал поставщика предоставить ему системные блоки не тайваньской Acer, а российской компании «Аквариус».

Закупка осуществляется по четырем контрактам ПФР с входящей в контур «Ростеха» компанией «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Она стала безальтернативным победителем четырех тематических тендеров в ноябре 2019 г. В финале электронных аукционов конкуренцию ей никто не составил. В результате ей достались подряды на поставку автоматизированных рабочих мест для территориальных органов ПФР во всех восьми федеральных округах России. Общая сумма четырех контрактов составила 907,9 млн руб.

НЦИ требуется предоставить ПФР компьютеры двух типов: 9147 одного и 4420 другого, в общей сложности 13 567 комплектов в составе системного блока, монитора, клавиатур и мыши. Типы ПК друг от друга отличаются рядом технических характеристик, в частности объемом оперативной памяти (у первого типа 8 ГБ, у второго 16 ГБ), минимальным значением базовой тактовой частоты процессора (2,8 ГГц и 3 ГГц) и др.

Сроком исполнения всех соглашений первоначально было указано 31 декабря 2019 г., однако в карточках контрактов они до сих пор имеют статус неисполненных.

В затянувшейся поставке ПК в Пенсионный фонд техника Acer заменена на «Аквариус»

Первые данные о том, что проект забуксовал, появились в публичном поле еще в конце января 2020 г., когда на сайте госзакупок были опубликованы требования ПФР к НЦИ о расторжении контрактов. В качестве обоснования такого шага заказчик указывал, что предоставленные контрольные образцы ПК не соответствуют установленным в соглашениях требованиям.

По факту контракты расторгнуты не были. Как можно понять из документов на сайте госзакупок, были проведены новые экспертизы. Их результаты ПФР снова не удовлетворили, поэтому в июле 2020 г. требование о расторжении контрактов было повторено, но с тем же фактическим результатом.

И наконец 26 августа 2020 г. ПФР разместил в закупочной системе дополнительные соглашения к контрактам, предусмотрев в них замену товара. К тому моменту уже было известно, что в соответствии с заявленными в ТЗ характеристиками НЦИ намеревался поставить технику Acer. Теперь же заказчик в допсоглашении указал, что системный блок и мышь должны быть марки «Аквариус», монитор — LG, клавиатура — Logitech. При этом формальный срок исполнения контракта остался неизменным — 31 декабря 2019 г.

На момент выхода данного материала в ПФР не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, когда теперь фонд рассчитывает получить технику и какие санкции намерен наложить на поставщика. В «Ростехе» от комментариев в отношении проекта отказались, сославшись на характер коммерческих отношений с заказчиком.

Источник CNews, близкий к сторонам сделки, полагает, что проблемная поставка завершится до конца 2020 г. Комментируя причины замены техники, источник отмечает, что в Пенсионном фонде по итогам тестирования контрольных образцов посчитали, что поставка ПК Acer усилит «разрозненность ИТ-ландшафта» ПФР. Использование же российского «железа» компании «Аквариус» к подобному результату, с точки зрения фонда, не приведет.

Предустановленная ОС Astra осталась

Примечательно, что, указав на замену «железа», заказчик не стал предъявлять претензий к ОС, предложенной поставщиком. В процессе затяжных разбирательств стало известно, что НЦИ намеревается поставить ПК с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition. Именно она и будет предустановленна на системные блоки «Аквариуса».

Примечательно, что буквально на днях (25 сентября 2020 г.) CNews писал о том, что Пенсионный фонд впервые планирует приступить к широкому использованию российских ОС Astra Linux и Alt Linux. Произойдет это в рамках запланированного ПФР проекта по адаптации серверного и прикладного ПО модуля «Управление электронной подписью и шифрованием» (УЭПШ), который входит в состав компонента «Криптографическая защита информации» подсистемы «Обеспечение информационной безопасности» информсистемы фонда нового поколения АИС ПФР-2.

При подготовке того материала разработчики Astra Linux подтвердили CNews, что эта ОС в Пенсионном фонде пока использовалась лишь в тестовом режиме. Как мы теперь понимаем, это не противоречит данным, изложенным выше. Однако, если бы проект НЦИ оказался более успешным, знакомство сотрудников ПФР с Astra Linux в рабочем режиме длилось бы уже примерно девять месяцев.