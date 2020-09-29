Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

30 сентября, г. Москва. ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем. Исследованиям и сравнению подвергся один из главных видов программного обеспечения для компаний любого размера — от небольших стартапов до крупных корпораций.

CRM-системы получили широкое распространение и признание как базовый вид программного обеспечения, в котором аккумулируется вся информация о работе с клиентами компании. Рейтинг, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews, позволит сориентироваться на рынке CRM-систем, познакомиться с основными его игроками и выбрать подходящий продукт для своей компании.

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Методика составления рейтинга CRM

Сравнение CRM-систем различных поставщиков велось по восьми основным критериям:

Функционал CRM-системы Формат поставки Наличие бесплатного (тестового) периода Наличие отраслевых решений Удобство и понятность раздела CRM на сайте поставщика Наличие и условия техподдержки клиентов Наличие в свободном доступе подробной документации Стоимость

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы по всем критериям суммировались, и по полученной сумме ранжировались CRM-системы: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга .

«В ходе работ над рейтингом мы внимательно изучили функционал каждой представленной на рынке CRM-системы, условия поставки, возможность протестировать решение до его покупки и другие факторы, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Наибольшее количество баллов компании могли получить за функционал: почти половина итоговой оценки того или иного решения заключена именно в широте его возможностей. В целом же, можно с уверенностью говорить о том, что наш рейтинг учитывает максимально возможную комбинацию факторов, каждый из которых действительно важен для конечного клиента».

Обзор CRM-систем

Рейтинг CRM выпущен в рамках Обзора CRM-систем — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли, которые рассказали, на что следует обратить внимание при выборе CRM-системы, какие тенденции наблюдаются на рынке, какое влияние на него оказала пандемия.

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Результаты исследования

Лидером рейтинга CRM-систем по версии ИТ-маркетплейса Market.CNews стало решение Creatio от компании «Террасофт Россия». Это low-code платформа для управления бизнес-процессами и CRM, которая содержит в себе все необходимые функции, а для различных сфер бизнеса предлагается 24 отраслевых сборки. Период бесплатного тестирования составляет 14 дней.

На втором месте — продукт мирового уровня Salesforce, дистрибьютором которого на территории России является компания GBC Team. CRM-система Salesforce имеет все необходимые функции, предусматривает 7 отраслевых решений и может быть бесплатно протестирована клиентом в течение 30 дней, что является лучшим показателем на рынке.

«Простой бизнес» — прекрасно сконфигурированная российская разработка, занимает третье место в общем списке. Данное решение также включает все необходимые функции, а дополнительным преимуществом является принятая в компании модель ценообразования: вы оплачиваете только функционал CRM-системы, а количество пользователей при этом не ограничивается.

Таблица 1. Топ-10 CRM-систем на российском рынке

Место в рейтинге CRM-система Сумма баллов 1 Террасофт 462 2 Salesforce by GBC Team 458 3 Простой бизнес 456 4 Microsoft Dynamics 365 by GMCS 441 5 1С-Рарус 421 6 Мегаплан 413 7 Битрикс 24 395 8 Salesap 387 9 Росбизнессофт 383 10 Бизнес.Ру 373

Источник: Market.CNews

Отдельного внимания заслуживает еще один продукт мирового уровня — Dynamics 365 от Microsoft, внедрением которого на территории России занимается компания GMCS. Разработчиком предусмотрено 4 отраслевых решения, каждое из которых может быть абсолютно бесплатно протестировано в течение 30 дней.

Некоторые выводы

Как показало изучение рынка CRM, проникновение данного вида ПО в бизнес российских компаний невелико — около 20%. В то же время рынок достаточно многолик и предлагает массу решений самого разного уровня — от стартапов до сегмента Enterprise. С развитием облачных технологий многие провайдеры перешли именно на облачную модель продаж, что существенно повысило доступность CRM-систем.

Все вместе говорит о том, что CRM — это развивающийся рынок, который еще не достиг точки насыщения. Объемы продаж будут нарастать, а проникновение CRM-систем в бизнес — увеличиваться.

Среди сдерживающих факторов выделим два:

В сегменте СМБ (средний и малый бизнес) сдерживающим фактором является активное развитие сервисов онлайн-бухгалтерии, уже сегодня отчасти заменяющих CRM-системы. Безусловно, их функционал заметно проще, но и его вполне хватает для большинства микропредприятий.

В крупном бизнесе нишу CRM постепенно занимают более мощные решения из сегмента BPM (управление бизнес-процессами). Впрочем, CRM в них зачастую является одной из компонент, а, значит, речь идет не об отказе от CRM-систем, а об их трансформации.