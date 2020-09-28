В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету

Российская плата для транскодирования видео

Российская компания «Эрливидео» представила сервер для транскодирования видео Flussonic Coder. Сервер создан на базе материнской платы Lontra, которая является собственной разработкой компании. Презентация состоялась на прошедшей в Нижнем Новгороде ежегодной выставке ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной Россия»).

«Эрливидео» разрабатывает программное обеспечение для транскодирования, хранения и доставки видео Flussonic Media Server, а также комплексное решение для видеонаблюдения и анализа Flussonic Watcher. Как пояснил CNews руководитель отдела продаж «Эрлвидео» Павел Куринной, на ПО не распространяется гарантия, в связи с чем возникла необходимость в создании собственного аппаратно-программного комплекса, за счет которого можно будет предоставить клиентам гарантированные параметры работы устройства.

Почему для транскодирования видео нужно специализированное железо

Процесс транскодирования видео можно производить как на бытовых серверах, так и на специализированном проприетарном железе. По словам Куринного, для транскодирования видео, например, изменения битрейта или разрешения, требуется решение сложных математических вычислений. Обычный компьютер с такой задачей плохо справляется, так как он не может распараллелить вычисления.

Плата для транскодирования видео Flussonic Coder на основе процессора Nvidia Jetson

Базой для платы Lontra стали чипы Nvidia, в том числе процессор Nvidia Jetson TX2. «Эрливидео» является партнером Nvidia в России и имеет корневой доступ к железу компании. Разработка платы заняла три месяца. К плате были добавлены корпус, блок питания и ПО Flussonic. Стоимость комплекса не разглашается.

Возможности Flussonic Coder

Flussonic Coder поддерживает транскодирование 48 каналов в формате Full HD и 96 каналов каналов стандартного разрешения в три профиля. Также сервер поддерживает отдельное управление кластером SOC Jetson, который отвечает за обработку видео. Это позволяет переконфигугировать, переустанавливать, включать, отключать и перезагружать модули без полной остановки сервера.

Другой особенностью сервера является бесшовная обработка переключения источников, благодаря чему может происходить плавная перенастройка без потери единого кадра: если источник сигнала отключается, кодер сможет бесшовно переключиться на резервный.

Сервер может работать с технологией LLDP, что обеспечивает ему возможность узнавать свое окружение в локальной сети и передавать ему свои характеристики, а также поддерживает удаленное обслуживание посредством управления через туннель. Сервер характеризуется низким энергопотреблением при полной загрузке составляет менее 100 Вт.

Flussonic Coder имеет до восьми ускорителей в четырех модулях с поддержкой мультипротокольной доставки и двойные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены,. Сервер поддерживает современные стандарты DVB, IPTV и OTT сервисов, до 2048 ядер CUDA для прогрессивной видеоаналитики, DRM от различных поставщиков и кластеризацию для вертикального и горизонтального масштабирования.

Также поддерживаются: IPTV/OTT/UGG стриминг, преобразование DVB субтитров в WebVTT, стриминг VoD, кодирование SDI, AVC и HEVC транскодирование, динамические вотермарки и поток скоростью до 10 Гбит/с. В области видеонаблюдения емкость составляет 100 - 150 камер на один сервер.