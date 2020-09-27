Создатели Astra Linux требуют 300 миллионов у производителя военной автотехники

Компания «Русбитех» подала иски на 300 млн руб. к Шумерлинскому заводу специализированных автомобилей, работающему преимущественно на армию. К известной ОС «Русбитеха» Astra Linux конфликт отношения не имеет. По всей видимости, спор организаций связан с поставками по гособоронзаказу передвижных комплексов управления войсками.

Претензии «Русбитеха» к ШЗСА

Как выяснил CNews, российская компания «Русбитех», известная как разработчик собственной ОС Astra Linux обратилась с судебными претензиями к Шумерлинскому заводу специализированных автомобилей (ШЗСА) на общую сумму в 304,8 млн руб. Всего было подано два иска: на 264,6 млн руб. и на 40,1 млн руб. Оба — 18 сентября 2020 г.

ШЗСА ведет свою историю с советских времен, являясь сегодня крупнейшим активом корпорации «Проект-техника». Завод специализируется на создании спецавтотранспорта, включая жилые модули, для оборонно-промышленного комплекса, а также МВД и МЧС.

Заявления истца к заводу уже приняты к рассмотрению. Ближайшее заседание суда по меньшему из них запланировано на 12 ноября 2020 г., по большему — на 16 декабря.

Суть претензий в публичных судебных документах пока не отражена. В «Русбитехе» в разговоре с CNews ограничились комментарием относительно того, что у компании и ответчика «есть некоторые расхождения в оценке взаимных финансовых расчетов, возникших в ходе стандартной хозяйственной деятельности». При этом в «Русбитехе» уточнили, что у ШЗСА также имеются некие претензии, но пока они носят досудебный характер.

Производитель военной спецтехники рискует лишиться 300 млн руб. по иску «Русбитеха»

В ШЗСА и его материнской структуре «Проект-техника» на момент выхода данного материала прокомментировать CNews конфликт не смогли.

Предполагаемая подоплека разбирательств

По данным CNews, рассматриваемый конфликт к ОС Astra Linux прямого отношения не имеет. Профиль деятельности «Русбитеха» созданием ПО не ограничивается. В частности, на его сайте заявлен выпуск так называемых автоматизированных подвижных единиц — полевых мобильных пунктов управления соединениями сухопутных войск (смонтированных в кунгах или кузовах-контейнерах) АПЕ-3 и АПЕ-5, зачастую выступающих в единой связке.

Комплект АПЕ представляет собой модуль АПЕ-5 на базе шасси «Камаз-63501» и буксируемый модуль АПЕ-3. Модули предназначены для работы и отдыха военнослужащих. В АПЕ-5 имеется 9–11 рабочих мест, в АПЕ-3 — четыре рабочих места и шесть мест отдыха, а также туалет и душ. Все рабочие места интегрированы в единую закрытую информационную сеть. Отсеки модулей можно изолировать от внешней среды, они снабжены кондиционерами.

На сайте Минобороны есть новость от 11 сентября 20019 г., в которой сообщается о том, как замглавы этого министерства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков проинспектировали выполнение «Русбитехом» гособоронзаказа на поставку вышеупомянутых модулей.

Сообщается, что по контракту от 2018 г. на тот момент в войска уже были поставлены 76 комплектов единиц АПЕ-5 и АПЕ-3, а планировалось поставить еще 18 комплектов. Контракт необходимо было исполнить к 10 ноября 2019 г.

Эту новость в одной из соцсетей перепечатала «Проект-техника» (в нее, напомним, входит ШЗСА), дополнив сообщение указанием на то, что для подвижных командных модулей именно она производит кузова-контейнеры переменного и постоянного объема, прицепы, мебель и системы энергообеспечения.

В «Русбитехе» связь между исками компании к ШЗСА описанным выше проектом в рамках исполнения гособронзаказа CNews косвенно подтвердили.

Некоторые факты о Шумерлинском заводе

История Шумерлинского завода специализированных автомобилей ведет отсчет с 1929 г. Изначально предприятие именовалось кооперативным лесопромышленным товариществом «Труженик», затем, в годы войны получило название государственного предприятия-завода «Комбайндеталь».

Официальная специализация завода сегодня — это производство подвижных средств технического обслуживания, ремонта и эвакуации, обитаемых модулей постоянного и переменного объема, комплексов мобильной техники различного назначения, энергетических комплексов.

Технологический комплекс ШЗСА включает кузовное, специализированное и опытное производство, производство дизель-генераторных установок и электротехнических устройств, сборочные цеха, заготовительно-штамповочный цех, деревообрабатывающий и механообрабатывающий цеха, слесарно-сварочные и транспортные цеха, складское хозяйство, лаборатории, отделы технического контроля, стандартизации, гарантийного надзора и сервисного обслуживания.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2019 г. выручка предприятия по сравнению с предыдущим отчетным периодом удвоилась, составив 8,3 млрд руб. Показатель чистой прибыли оказался на уровне 317,9 млн руб.