«Ростех» впервые в России начал перерабатывать жесткие диски на магниты

Предприятия госкорпорации «Ростех» запускают процесс переработки жестких дисков, благодаря чему из них можно будет получить магниты, а также алюминий и железо. В перспективе таким образом можно будет перерабатывать до 80 тонн магнитов в год.

В России начинаются перерабатывать HDD

Компания «Спецмагнит», входящая в холдинг «Российская электроника» (является частью госкорпорации «Ростех»), займется переработкой отработавших накопителей на жестких магнитных дисках (HDD). Как заявили CNews представители «Ростеха», в России до сих пор не было подобной технологии полного цикла.

Решение основано на «уникальной технологии» переработки магнитов и позволит дать вторую жизнь всем компонентам дисков. Инженеры «Росэлектроники» нашли способ полностью переработать магниты из HDD при помощи обработки водородом, а затем синтезировать из полученных гидридов новые магниты.

Другим продуктом переработки станут слитки алюминия и железа, потребность которых в российской промышленности также очень высока. Так, потребление алюминия в России ежегодно растет на 11%.

Новая технология позволит переработать все компоненты дисков – плату, алюминий, железо и магниты. Переработка HDD стартовала в лабораторных условиях и уже есть первые продажи. Полноценный запуск технологической цепочки позволит перерабатывать до 80 тонн магнитов в год.

Перспективы использования новой технологии

В «Ростехе» считают, что данное ноу-хау можно будет использовать и в других сферах – для возвращения во вторичный оборот магнитов из двигателей, центрифуг, нефтяных насосов и другого оборудования. Кроме того, переработка HHD в России позволит, в том числе, снизить зависимость от импорта – сегодня почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в Китае.

Компания «Спецмагнит», входящая в «Ростех», займется переработкой отработавших HDD на магниты, алюминий и железо

Технология переработки HDD была разработана в рамках запущенной Академией «Ростеха» программы «Вектор». Программа предназначена на выявление сотрудников с высоким потенциалом, повышение их компетенций и содействие в развитии инновационных проектов.

Мнения экспертов

Автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев напоминает, что в России в 2018 г. вступили в силу требования так называемого «закона Яровой», в соответствии с которыми телекоммуникационные операторы обязаны хранить весь голосовой трафик в течение полугода.

Для хранения трафика передачи данных оператор должен выделить емкость, необходимую для хранения объема трафика за месяц, предшествующий сдаче оператором соответствующего узла регулирующим органам.

Климарев считает, что «Ростех» сможет справиться с задачей переработки большого числа HDD, которые будут закупаться для выполнения требований «закона Яровой».

В то же время автор Telegram-канала «Лаборатория Артимовича» Дмитрий Артимович констатирует, что сырье, которое «Ростех» получит из переработки произведенных в Китае HDD, будет обратно возвращаться в Китай, где из него снова сделают HDD.