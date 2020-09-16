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Рынок процессоров для смартфонов рухнул на четверть и замер в ожидании тотального передела

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, Текст: Владимир Бахур
По итогам II квартала 2020 г., лидер среди производителей чипов для смартфонов Qualcomm сократила свою долю рынка, при этом Huawei (HiSilicon) нарастила, но только за счет Китая. В перспективе торговые санкции США против Huawei могут привести к перераспределению ее доли в пользу Qualcomm и MediaTek.

Все плохо, но есть нюансы

Рынок мобильных процессоров для смартфонов и планшетов по итогам II квартала 2020 г. рухнул сразу на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидер рынка, компания Qualcomm, за эти три месяца успела «подарить» конкурентам часть рынка, сократив свое присутствие с 33% во II квартале 2019 г. до 29%, сообщила компания Counterpoint Technology Market Research в рамках квартального исследования рынка.

По мнению аналитиков Counterpoint, ключевой причиной столь масштабного обвала рынка мобильных чипов стали многочисленные ограничения в связи с пандемией COVID-19. Тем не менее, общемировая отрицательная динамика продаж чипов затронула далеко не всех производителей – некоторые смогли улучшить свои позиции и нарастить рыночную долю.

Ранее CNews представил итоги II квартала 2020 г. продаж на глобальном рынке смартфонов компании Gartner, где было зафиксировано масштабное падение на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 г.

Российский рынок смартфонов во II квартале 2020 г. также штормило, но в меньших масштабах. Как ранее сообщал CNews со ссылкой на статистику IDC, падение российских продаж смартфонов превысило 11% в штучном выражении и 22,4% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Ключевой причиной сокращения рынка также стала пандемия.

Тектоническое переформатирование рынка: начало

Потребление мобильных процессоров постепенно восстанавливается в ряде крупных регионов планеты – главным образом, в связи с фактором отложенного спроса, отметили в Counterpoint.

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Доли производителей процессоров для смартфонов, II кв. 2019 против II кв. 2020

Помимо Qualcomm, по итогам II квартала рыночную долю на рынке мобильных чипов также уменьшили корейская Samsung – с 16% до 13%, и китайская Unisoc – с 5% до 4%, по сравнению со II кварталом 2019 г., соответственно.

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Поставки процессоров для смартфонов по регионам, II кв. 2019 против II кв. 2020

Среди тех, кто по итогам апреля-июня 2020 г. нарастил рыночную долю, – компании Mediatek (с 24% до 26%) и Apple (с 11% до 13%). Особенно впечатляющим был рост спроса на продукцию Mediatek в Индии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Продажи мобильных чипов Apple больше всего выросли в Северной Америке, Азии и Океании (за вычетом Китая и Индии).

Шкура неубитого медведя

Для Huawei и ее полупроводникового подразделения HiSilicon, несмотря на рост за прошедший год рыночной доли с 12% до 16%, будущие продажи собственных чипов и, соответственно, дальнейшее увеличение рыночной доли весьма сомнительны – особенно после отказа тайваньской TSMC от сотрудничества с ними, считают в Counterpoint.

При общем сокращении глобального рынка смартфонов из-за продолжающейся пандемии, сокращение доли Qualcomm было частично связано с тем, что HiSilicon (дочерняя компания Huawei по выпуску полупроводников – прим. CNews) нарастила выпуск своих чипов после ограничительных мер США, и увеличила долю продаж в Китае – крупнейшем мировом рынке смартфонов. Доля чипов Qualcomm в смартфонах Huawei (и Honor) соответственно снизилась с 12% во втором квартале 2019 г. до 3% во втором квартале 2020 г.

По мнению аналитиков Counterpoint, сокращение рыночной доли Huawei, которое, по их мнению, начнется в ближайшей и расширится в среднесрочной перспективе, позволит укрепить позиции компаниям Qualcomm и MediaTek – главным образом, за счет перераспределения спроса на чипы со стороны крупных китайских брендов, таких как OPPO, vivo, Realme и Xiaomi.

В Counterpoint считают, что к Qualcomm отойдет премиальный сегмент чипов для смартфонов ценового диапазона выше $400 в Китае, где Huawei доминирует с рыночной долее более 40%, а также средне- и верхнеценовом сегментах рынков Европы.

Доля Huawei в бюджетном и среднеценовом сегментах чипов для смартфонов достанется доступным чипам MediaTek для сетей 4G и 5G, которые особенно популярны на рынках Китая, России, Ближнего Востока и Африки – именно здесь Realme и Xiaomi будут стремиться занять освободившуюся нишу Huawei/Honor.

Впрочем, в Huawei не теряют надежды на сохранение рыночной доли и планируют «с нуля» создать собственное производство полупроводников в рамках проекта Tashan, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий.

Перспективы рынка мобильных чипов для смартфонов

Несмотря на общий глобальный обвал, некоторые сегменты рынка процессоров для смартфонов продолжили рост и вскоре могут обеспечить динамичное восстановление всего рынка. Так, по данным Counterpoint, по итогам II квартала 2020 г. глобальные продажи смартфонов 5G всего за один квартал выросли более чем в два раза – на 126%. По мнению аналитиков, именно этот сегмент компенсирует обвал рынка мобильных чипов в I полугодии 2020 г. и станет драйвером роста уже в 2021 г.

Аналитики Counterpoint прогнозируют, что восходящий тренд на рынке процессоров для смартфонов укрепится и продлится не менее трех лет – особенно с проникновением сетей 5G на рынки развивающихся стран. Росту популярности 5G-смартфонов будут способствовать облачные игры в премиальном сегменте и казуальные/продвинутые игры на массовом рынке, полагают аналитики. По их оценкам, сегмент бюджетных смартфонов с игровыми возможностями вырастет по итогам 2020 г. на 10-11%.

Поставщики мобильных чипов для смартфонов будут обеспечивать игровые возможности за счет выпуска новых решений с более производительными графическими ядрами и поддержкой более высоких частот обновления дисплея – до 90 Гц, 120 Гц и даже 144 Гц, такими как чипы серии G компании MediaTek и G-версии чипов в семействе Qualcomm Snapdragon 6.

С появлением 5G-смартфонов в более низких ценовых сегментах также ожидается дальнейший рост популярности мобильных игр благодаря низким задержкам в сетях 5G.



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