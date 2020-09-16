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Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир

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, Текст: Эльяс Касми

Холдинг Mail.ru Group вложит 300 млн руб. в развитие СУБД Tarantool и ее популяризацию во всем мире. Деньги пойдут на повышение безопасности системы, запуск англоязычной поддержки и усиление международной команды разработчиков.

Российская СУБД для всех стран

Отечественный ИТ-холдинг Mail.ru Group сообщил CNews о начале широкого распространения своей системы управления базами данных (СУБД) Tarantool. Для этих целей проект получит дополнительное развитие за счет крупномасштабных вложений.

Холдинг планирует инвестировать в Tarantool 300 млн руб. По словам представителей компании, эти средства будут поделены между двумя направлениями развития СУБД. Часть Mail.ru направит на повышение безопасности и эксплуатационных характеристик, а часть — на развитие взаимодействия холдинга со своими международными партнерами.

Ключевыми бизнес-задачами нового этапа развития Tarantool станут повышение уровня совместимости с распространенными зарубежными системами, усиление международной команды разработчиков и запуск англоязычной поддержки. «Помимо совершенствования существующей в Tarantool функциональности, мы планируем развивать возможности СУБД в облаке. В том числе интеграцию с известными облачными провайдерами и направление DBaaS (DataBase as a Service)», — сообщили CNews разработчики проекта.

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В Mail.ru уверены, что Tarantool сможет конкурировать с другими СУБД на мировой арене

В компании утверждают, что на сентябрь 2020 г. Tarantool уже располагает большим сообществом пользователей за пределами России. Согласно ее статистике, в других странах мира эта СУБД была установлена в общей сложности более 7 тыс. раз.

Что такое Tarantool

Tarantool — это собственная разработка Mail.Ru, в ее основе лежат принципы Open Source (открытый исходный код). Разработка Tarantool ведется с 2008 г., и в настоящее время система используется во многих собственных сервисах Mail.Ru: «Почте», «Облаке Mail.Ru», myTarget и др., в том числе в социальной сети «Одноклассники».

Изначально система создавалась исключительно для внутреннего использования в сервисах Mail.Ru. Ситуация изменилась в апреле 2016 г. когда холдинг выложил его в открытый доступ под лицензией BSD.

Несмотря на то, что сама СУБД является проектом с исходным кодом, она входит в список источников дохода холдинга. Монетизацию обеспечивают платная техническая поддержка и кастомизация самой СУБД.

У Tarantool также существует отдельная корпоративная версия. На вопрос CNews о ее отличии от открытого ПО Tarantool, разработчики ответили, что корпоративная версия Tarantool ориентирована на цели и задачи крупных компаний. «Мы предлагаем готовые API для интеграции с корпоративными системами, благодаря которым можно сосредоточиться на разработке, а не отвлекаться на “наведение мостов” между Tarantool и критическими ресурсами компании. Tarantool Enterprise также обеспечивает высокий уровень безопасности данных. За счет шифрования и интеграции с корпоративными учетными записями пользователей, служба безопасности может централизованно управлять доступом к системам. Корпоративная версия также подразумевает вендорскую поддержку решения», — добавили они.

Зачем Mail.ru продвигает Tarantool на международной арене

Говоря о причинах выбора курса на распространение Tarantool за пределами России, руководитель этого направления в Mail.Ru и глава облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions Илья Летунов заявил, что российский рынок составляет около 2% от общемирового и скорее не растет, а перераспределяется между игроками. Он добавил, что у холдинга имеется опыт удачного позиционирования продуктов на международном рынке. «70% дохода нашего игрового бизнеса на сегодняшний день приходится именно на зарубежные страны. Поэтому вывод Tarantool на мировой рынок видится нам логичным шагом», — сказал он.

Управляющий директор «Mail.ru цифровые технологии» Павел Гонтарев считает, что к концу 2020 г. объем глобального рынка СУБД превысит $70 млрд. «Сегмент распределенных баз данных активно растет, и мы высоко оцениваем перспективы зарубежной экспансии», — полагает он.

На вопрос CNews о том, почему Mail.ru решила вывести разработку на мировой рынок именно сейчас, представители холдинга сообщили, что на фоне увеличения объема данных, глобальный рынок СУБД демонстрирует бурный рост, и в компании отмечают высокий спрос на высокопроизводительные решения со стороны крупных заказчиков. «ПО нового поколения Tarantool существенно повышает производительность классических ИТ-систем и позволяет сократить совокупную стоимость владения инфраструктурой. Мы видим востребованность нашего решения на международном рынке. Дополнительные инвестиции повысят уровень совместимости нашей СУБД с наиболее популярными за рубежом корпоративными системами, что сделает Tarantool еще более привлекательным в глазах глобальных заказчиков», — сказали они.

Преимущества российской СУБД

В Mail.ru отмечают, что Tarantool умеет эффективно работать при высоких нагрузках и с большими объемами данных. По словам разработчиков, за счет того, что СУБД хранит данные, она способна обрабатывать до 1 млн запросов в секунду на одном ядре центрального процессора простейшего commodity-сервера.

По словам разработчиков один сервер с Tarantool заменяет более 30 серверов с обычной СУБД.

Кто пользуется Tarantool в России

По состоянию на сентябрь 2020 г. в списке пользователей Tarantool числятся крупные российские компании из различных сфер бизнеса. Среди них есть портал объявлений «Авито», холдинг Х5, интернет-магазин Wildberries, платежная система Mastercard и др.

Tarantool использует, к примеру, оператор связи «Билайн» - перевод своих сервисов на эту СУБД он инициировал осенью 2016 г. Также среди заказчиков технологии числятся мобильные операторы Yota и «Мегафон».

В июле 2018 г. СУБД Mail.ru стал использовать «Аэрофлот», она потребовалась ему для работы с большими данными. Месяц спустя транзакционное ядро, созданное на базе Tarantool, было внедрено в состав ИТ-системы Альфа-банка.

По словам Павла Гонтарева, российские пользователи Tarantool выбирают именно эту СУБД, а не другие, «из-за производительности, функциональности и возможностей масштабирования без существенных инвестиций в оборудование».

Конкурент из числа бывших разработчиков

В сентябре 2019 г. CNews писал, что главный архитектор СУБД Tarantool Константин Осипов вышел из состава команды поддержки Tarantool в Mail.ru и сделал собственный форк СУБД на GitHub. Свои действия он объяснил тем, что компания включает в код патчи низкого качества. В беседе с CNews Осипов уточнил, что речь идет о распаде команды мейнтейнеров, то есть тех разработчиков, у которых есть право на внесение изменений в основную ветку проекта.

Осипов пришел в Mail.ru в 2010 г. и до февраля 2016 г. занимался развитием Tarantool в качестве менеджера по проектированию, после чего перешел на пост технического директора. До Mail.ru Осипов сотрудничал с Oracle, Sun, MySQL и Spylog.

Константин Осипов рассказал CNews, что действительно ушел из Mail.ru около полугода назад, но они с компанией продолжают искать пути совместной работы над проектом. Сама Mail.ru также подтвердила CNews, что Осипов больше не работает в компании — начиная с весны он «снизил свое присутствие и участие в проекте».

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