Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения

Жесткие меры в отношении цифровых монополий

В России планируют ужесточить меры по борьбе с цифровыми монополиями. Согласно предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), компании, оштрафованные за нарушение антимонопольного законодательства, в случае невыполнения предписаний могут быть оштрафованы повторно – на сумму вдвое превышающую первоначальный штраф, пишет РБК. При этом сумма нового штрафа не может быть меньше 100 тыс. руб. и больше одной пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, предшествующий нарушению. Идет ли речь о глобальной выручке или только о полученной от деятельности на территории России, издание не уточняет.

Такая мера нацелена на борьбу с цифровыми монополиями, владельцами крупных инфраструктурных и интернет-платформ, если они доминируют на рынке, и предусмотрена поправками к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые предложило российское антимонопольное ведомство в рамках так называемого пятого антимонопольного пакета.

На сегодняшний день штраф за неисполнение предписания ФАС (прекратить нарушения антимонопольного законодательства, правил недискриминационного доступа к товарам, услугам или работам, а также восстановить конкуренцию) не может превышать 500 тыс. руб., что не обеспечивает исполнение предписаний, отмечает издание со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту ФАС.

ФАС хочет штрафовать цифровых монополистов повторно за игнорирование собственных предписаний

Помимо введение удвоенных штрафов за неисполнение предписаний, ФАС также хочет получить право через суд разрешать использовать в России объекты охраны промышленной собственности – защищенные патентами изобретения, модели и промышленные образцы, если правообладатели игнорируют антимонопольные требования.

Другой механизм, предложенный антимонопольным ведомством, предусматривает наложение судебным решением запрета нарушителям продавать на территории страны товары, которые были произведены с использованием объектов охраны промышленной собственности.

Еще одно предлагаемое в рамках пятого антимонопольного пакета нововведение – формирование института экспертов. Экспертное мнение планируется учитывать при рассмотрении ходатайств и антимонопольных дел. Экспертов будут назначать по запросу заявителей или ФАС. Они должны будут проходить аттестацию правительства и будут нести ответственность за дачу ложных сведений.

Исходная версия пятого антимонопольного пакета был представлена в марте 2018 г., а в августе того же года появилась его уточненная версия. Однако она не снискала поддержки Минэкономразвития и рынка. Новый вариант пакета направлена на согласование в профильные ведомства и нескольким профильным ассоциациям, отмечает РБК.

Борьба с монополией Google и Apple в России

Борьба с доминирующим положением американских корпораций Google и Apple на российском рынке ведется уже не первый год.

Так, в сентябре 2015 г. российские антимонопольщики признали корпорацию Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением. В ходе рассмотрения дела комиссия ФАС установила, что нарушения Google выразились в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств — для предустановки на мобильные Android-устройства, предназначенные для продажи на территории России, магазина приложений Google Play при условиях, включающих в себя обязательную предустановку приложений Google, а также его поисковой системы и их обязательного размещения на приоритетных позициях на домашней странице устройства. Кроме того, корпорация запрещала производителям устанавливать приложения конкурирующих с Google сервисов. С жалобой в ФАС тогда, напомним, обратился «Яндекс». По итогам разбирательства антимонопольное ведомство назначило американской компании крупный штраф и выдало предписание, однако добиться его исполнения оказалось возможным лишь через суд.

В конце 2019 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на все гаджеты с поддержкой сторонних приложений, ввозимых в Россию. В СМИ этот закон получил неформальное название «закон против Apple» на фоне политики компании Apple относительно предустановки различного софта на ее устройства.

В августе 2020 г. ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства. Корпорация, полностью контролируя рынок распространения мобильных приложений для iOS, установила ограничения для разработчиков сторонних приложений родительского контроля, включая «Лабораторию Касперского». Apple обязали устранить нарушения и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений до 30 ноября 2020 г.

В сентябре 2020 г. замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов подготовил законопроект «О маркетплейсе», нацеленный, в том числе, на Google и Apple. В нем он предложил снизить комиссии магазинов приложений до 20%, и раз в квартал отчислять треть этой комиссии в специальный фонд. Кроме того, он предложил разрешить пользователям устанавливать на свои гаджеты сторонние маркетплейсы.

Также CNews ранее писал о том, что ФАС взяла в работу запрос от Госдумы с требованием разобраться, как именно Apple притесняет российских разработчиков. По мнению члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков многих стран, включая Россию. Компаниям даже приходится выкупать аккаунты на черном рынке, чтобы попасть в App Store.

Мнение участников рынка об инициативе

Новую редакцию пятого антимонопольного пакета, как утверждает РБК, раскритиковали Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», некоммерческое партнерство «Руссофт» и Ассоциация поставщиков программных продуктов.

Представители этих организаций, по данным издания, направили совместное письмо руководителям ФАС, Минцифры и Минэкономразвития, в котором попросили отказаться от положений, касающихся аттестации экспертов, а также ряда других. По мнению авторов письма, предлагаемая необходимость аттестации экспертов в порядке, установленном правительством, ограничит их круг.

Как заявил РБК начальник правового управления ФАС Артем Молчанов, ведомство в курсе позиций перечисленных ассоциаций, и они будут учтены.