Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты
Дистанционные вакансии российского ИТ-рынка
Каждая вторая вакансия на сегодняшнем рынке дистанционного труда в российской ИТ-отрасли имеет отношение к программированию, при этом самыми востребованными с долей 11,7% от общего числа дистанционных ИТ-вакансий в топ-50 оказались Java-программисты. К таким выводам пришли составители рейтинга топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на «удаленке» из «Университета 2035».
В рамках исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития России в рамках федпроекта «Кадры для цифровой экономики», было проанализировано более 7,5 тыс актуальных вакансий на ресурсах HeadHunter, Superjob и Career.Habr.
Кроме программистов, в первую двадцатку наиболее востребованных удаленных ИТ-вакансий вошли аналитики данных, специалисты техподдержки, продакт-аналитики, сисадмины, системные и бизнес-аналитики, инженеры техподдержки, аналитики CRM и продакт-менеджеры.
«Кадровые тренды, как и везде в ИТ, меняются в зависимости от сезона, эпидемиологической обстановки, массовой реакции компаний на любые социально-экономические или технологические вызовы, – сказал Олег Подольский, управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035». – Новые условия рынка труда сглаживают неровности экономического ландшафта, предоставляя людям возможности войти в ИТ-отрасль, самореализовываться и повышать свою собственную капитализацию. При достаточной мотивации и способности обучаться новый язык программирования на базовом уровне можно освоить за пару месяцев».
Исследователи рынка проанализировали предпочтения работодателей по предоставлению удаленных вакансий в разных сегментах ИТ. Также был представлен рейтинг удаленных вакансий в ИТ по уровню заработной платы и рейтинг «вхождения» в ИТ без соответствующего образования или с минимальными профильными навыками.
Программисты разные нужны
В верхнюю половину рейтинга топ-50 наиболее популярных ИТ профессий на удаленке, помимо Java-разработчиков, также вошли программисты на языке C# (третья строчка рейтинга), PHP (четвертая строчка), Kotlin (восьмая строчка), Python (14 строчка), Golang/Go (18 строчка), Objective-C (22 строчка) и Ruby (24 строчка).
|Топ
|Профессия
|% от вакансий топ-50
|1
|Разработчик на языке программирования Java
|11,69%
|2
|Аналитик данных
|10,09%
|3
|Разработчик на языке программирования C#
|8,86%
|4
|Разработчик на языке программирования PHP
|7,17%
|5
|Специалист службы поддержки
|6,57%
|6
|Продуктовый аналитик
|5,28%
|7
|Разработчик на платформе 1С
|5,01%
|8
|Разработчик на языке программирования Kotlin
|3,67%
|9
|Системный администратор
|3,48%
|10
|Системный аналитик
|3,11%
|11
|Бизнес-аналитик
|2,96%
|12
|Инженер технической поддержки
|2,88%
|13
|Аналитик в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)
|2,65%
|14
|Разработчик на языке программирования Python
|2,51%
|15
|Продакт-менеджер
|2,13%
|16
|Разработчик-универсал (full-stack)
|1,97%
|17
|Разработчик пользовательского интерфейса
|1,84%
|18
|Разработчик на языке программирования Golang (Go)
|1,42%
|19
|Специалист по машинному обучению
|1,39%
|20
|Тестировщик программного обеспечения
|1,37%
|21
|Инженер по автоматизации жизненного цикла приложения (DevOps)
|1,52%
|22
|Разработчик на языке программирования Objective-C
|1,70%
|23
|Специалист по юзабилити (UI/UX)
|1,28%
|24
|Разработчик на языке программирования Ruby
|1,24%
|25
|Руководитель команды разработки (teamlead)
|1,16%
|26
|Инженер по внедрению
|1,01%
|27
|Специалист по обработке естественного языка (NLP)
|0,83%
|28
|Инженер-программист
|0,80%
|29
|Геймдизайнер
|0,77%
|30
|Разработчик на платформе 1С Битрикс
|0,59%
|31
|Специалист по верстке веб-страниц (веб-дизайнер)
|0,51%
|32
|Руководитель проекта внедрения
|0,33%
|33
|Технический писатель
|0,33%
|34
|Специалист по сопровождению
|0,29%
|35
|Разработчик на языке программирования Swift
|0,29%
|36
|Специалист по 3D моделированию
|0,27%
|37
|Администратор баз данных
|0,17%
|38
|Веб-аналитик
|0,15%
|39
|Технический директор
|0,13%
|40
|Аналитик в системах бизнес-аналитики (BI)
|0,09%
|41
|Специалист по искусственному интеллекту
|0,09%
|42
|Аналитик в области управления человеческими ресурсами
|0,09%
|43
|Аналитик в области информационной безопасности
|0,08%
|44
|Системный программист
|0,05%
|45
|Специалист по анализу и синтезу речи
|0,04%
|46
|Аналитик качества программного обеспечения
|0,04%
|47
|Разработчик информационных систем
|0,03%
|48
|Разработчик баз данных
|0,03%
|49
|Аналитик в ETL-системах
|0,03%
|50
|Разработчик мобильных приложений
|0,03%
Источник: «Университет 2035»
Спрос на программистов со знанием языка Swift, который используется при разработке мобильных приложений под iOS составил менее 0,3% рассмотренных вакансий. Спрос на программистов на языке Kotlin, который применяется для разработки Android-приложений, оказался более чем в 12 раз выше.
Разработчики под платформу «1С» заняли седьмую строку рейтинга по востребованности, под «1С Битрикс» – тридцатую.
Зарплаты, большие и маленькие
По данным исследования, уровень заработной платы для дистанционных ИТ-специалистов напрямую зависит от квалификации и сферы деятельности, и варьируется в диапазоне от 46 тыс. руб. до 259 тыс. руб. Разработчики, наиболее востребованные на «удаленке», в среднем получают в месяц 100-150 тыс. руб.
|Топ
|Профессия
|З/п в мес., данные сareer.habr.com
|1
|Архитектор программного обеспечения
|259 526
|2
|Технический директор (CTO)
|230 142
|3
|Директор продукта
|210 000
|4
|Инженер по автоматизации жизненного цикла приложения (DevOps)
|188 705
|5
|Разработчик мобильных приложений
|151 408
|6
|Продакт-менеджер
|142 200
|7
|Разработчик баз данных
|136 581
|8
|Pазработчик программно-аппаратной части
|145 907
|9
|Инженер встраиваемых систем (Embedded)
|143 142
|10
|Программист-универсал (Full-stack)
|128 582
|11
|Разработчик пользовательского интерфейса (Frontend)
|128 166
|12
|Дата сайнтист
|122 552
|13
|Аналитик данных
|120 778
|14
|Разработчик игр
|116 425
|15
|Специалист по юзабилити
|111 595
|16
|Инженер по обеспечению качества
|109 397
|17
|Администратор серверов
|108 200
|18
|Бизнес-аналитик
|105 850
|19
|Инженер по автоматическому тестированию
|100 484
|20
|Разработчик десктоп приложений
|99 653
|21
|Системный аналитик
|89 050
|22
|Системный администратор
|86 750
|23
|Веб дизайнер
|80 600
|24
|Инженер по ручному тестированию
|75 332
|25
|Инженер технической поддержки
|46 142
Источник: «Университет 2035»
На верхушке зарплатного рейтинга разместились архитекторы ПО – им платят до 259 526 руб. в месяц. Достаточно высокий уровень зарплат также у технических директоров и директоров по продукту – более 210 тыс. руб. в месяц. Оклад дистанционных специалистов по эксплуатации и поддержке укладывается в диапазон 46-99 тыс. руб.
«Большинство профессий этого списка были востребованы и до коронакризиса, то есть до принудительного перехода на «удаленку», что говорит об устойчивости спроса на айтишников, – отметил Николай Комлев, директор АПКИТ, председатель совета ТПП России по развитию цифровой экономики. – В целом уровень зарплат показывает, что разработка оплачивается выше эксплуатации. Это дает правильный ориентир выбирающим профессию, стимулирует на освоение знаний, необходимых для созидания, создания новых программ, моделей, услуг».
Дистанционно-незаменимых не бывает
По данным исследования, чаще всего в режим удаленной работы выносится разработка и внедрение ИТ-продуктов, реже всего – техническое руководство, в том числе, по продуктам. В настоящее время имеется массовый спрос на удаленку по более чем 15 профессий в области программирования на разных языках, точечный спрос на дистанционных специалистов по геймдизайну, машинному обучению, 3D-моделированию и искусственному интеллекту. В общей сложности удаленные вакансии в этой области составили 58% об их общего числа.
Достаточно высок – до 20% вакансий, спрос на дистанционных аналитиков, в том числе, на аналитиков по продукту (шестая строчка рейтинга), системным аналитикам, бизнес-аналитикам и аналитикам в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) – 10,11 и 13 позиции в топ-50, соответственно.
Дистанционные веб-аналитики заняли только 38 строчку рейтинга, и лишь в десятку топ-40 вошли аналитики в области управления человеческими ресурсами, информационной безопасности и качества программного обеспечения.
|Топ
|Топ-10 профессий без базовой подготовки
|% от топ-10
|З/п, руб./мес.
|1
|Специалист технической поддержки
|31,88%
|40 000
|2
|Стажер-разработчик
|18,03%
|35 000
|3
|Оператор ввода данных
|15,85%
|15 000
|4
|Оператор персонального компьютера
|13,11%
|35 000
|5
|Тестировщик
|11,11%
|35 000
|6
|Аналитик-тестировщик
|3,64%
|30 000
|7
|Младший аналитик
|2,00%
|40 000
|8
|Специалист проектов внедрения
|1,82%
|40 000
|9
|Специалист по поддержке чата
|1,82%
|20 000
|10
|Помощник менеджера хостинг-сервиса
|0,73%
|25 000
Источник: «Университет 2035»
Техподдержку, в том числе, по профессиям сисадмин и администратор БД, готовы делегировать удаленным сотрудникам лишь в 12% от общего числа таких вакансий. Только 6% удаленных вакансий приходится на тестировщиков ПО, аналитиков качества ПО и инженеров DevOps. Лишь 4% удаленных вакансий приходится на технических директоров и руководителей продуктов.
Куда податься начинающим айтишникам
По данным исследования, начинающие ИТ-специалисты наиболее востребованы в качестве дистанционных преподавателей программирования, младших аналитиков, сисадминов, стажеров ручного тестирования, младших разработчиков пользовательского интерфейса, младших аналитиков качества ПО, разработчиков фреймворка .NET, программистов JavaScript и PHP. Меньше всего вакансий для начинающих айтишников в техподдержке.
|Топ
|Топ-10 ИТ-профессий без навыка работы
|% в топ-50
|З/п, руб./мес.
|1
|Преподаватель по программированию
|25,0%
|45 000
|2
|Младший аналитик
|21,9%
|60 000
|3
|Системный администратор
|15,6%
|40 000
|4
|Младший системный администратор
|9,4%
|45 000
|5
|Стажер ручного тестирования QA
|9,4%
|25 000
|6
|Разработчик пользовательского интерфейса (Junior)
|6,2%
|40 000
|7
|Младший аналитик качества программного обеспечения
|3,1%
|50 000
|8
|Разработчик во фреймворке .NET (Junior)
|3,1%
|30 000
|9
|Программист на языках программирования JavaScript и PHP (Junior)
|3,1%
|40 000
|10
|Специалист-аналитик технической поддержки
|3,1%
|35 000
Источник: «Университет 2035»
В качестве помощника без спецобразования и без опыта работы есть шанс устроится специалистом техподдержки (32%), стажером-разработчиком (18%), оператором ввода данных (16%), оператором ПК (13%) и тестировщиком (11%). Достаточно обладать базовой цифровой грамотностью для устройства в качестве дистанционного аналитика-тестировщика, младшего аналитика, специалиста проектов внедрения, специалиста по поддержке чатов, помощника менеджера хостинг-сервиса.