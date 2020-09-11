Минкомсвязи официально переименовано

Как вас теперь величать

Официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отныне изменено с «Минкомсвязи» на «Минцифры». По данным «Экспертного центра электронного государства», такие изменения утверждены постановлением Правительства №1389 от 9 сентября 2020 г.

Полное название ведомства с «Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» было, как сообщал CNews, изменено на «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации указом Президента России Владимира Путина 15 мая 2018 г., когда Константин Носков сменил на посту министра Николая Никифорова.

Несмотря на переименование ведомства, на протяжении двух последних лет его сокращенное название не изменилось. В СМИ и официальных документах министерство упоминалось как «Минкомсвязи», или «Минкомсвязь».

В новом постановлении Правительства о положении министерства, помимо переименования его краткого названия, также внесен ряд изменений относительно подтверждения и практики применения электронной подписи.

Минцифры и электронная подпись

Согласно внесенным в положение о Минцифры изменениям, по данным «Экспертного центра электронного государства», ведомство будет заниматься аккредитацией удостоверяющих центров и доверенных третьих сторон, а также проверять соблюдение доверенными третьими сторонами требований в рамках федерального закона «Об электронной подписи» и другими профильными нормативными правовыми актами. При обнаружении несоблюдения требований Минцифры будет выдавать предписания об устранении нарушений.

Минкомсвязи официально переименовано в Минцифры

В июле 2019 г. CNews сообщал об ужесточении требований к аккредитованным центрам, удостоверяющим электронную подпись. Согласно внесенным в то время в Госдуму законопроектам с поправками в Закон «Об электронной подписи», минимальный размер чистых активов центров предлагалось увеличить до 1 млрд руб., либо, если у удостоверяющего центра есть филиалы в как минимум двух третях российских регионов, до 500 млн руб.

Минимальный размер финансовой гарантии предлагалось увеличить до 200 млн руб. Если число мест осуществления лицензируемого вида деятельности превышает 10, то за каждое такое место необходима дополнительная финансовая гарантия в размере 500 тыс. руб., но не более 300 млн руб. в совокупности.

В ноябре 2019 г. после прохождения первого чтения в Госдуме законопроект увеличил минимальный размер чистых активов аккредитованного удостоверяющего центра с 7 млн руб. до 1 млрд руб., а минимальный размер финансового обеспечения – с 30 млн руб. до 200 млн руб. Если у удостоверяющего центра есть филиалы в как минимум двух третях российских регионов, то минимальный размер чистых активов может быть сокращен до 500 млн руб.

Срок аккредитации удостоверяющих центров был сокращен с пяти до трех лет. За нарушения в работе удостоверяющих центров технического характера была введена административная ответственность, за умышленные действия сотрудников удостоверяющих центров, помимо административной, предусматривается уголовная ответственность.

Юридически институт доверенных третьих сторон был закреплен «антикризисным» законом №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» от 08 июня 2020 г.

Документ определил доверенные третьи стороны как организации, уполномоченные осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами.