США разгромили производство процессоров Huawei Kirin

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Huawei прекратит производство микросхем Kirin в середине сентября 2020 г., и смартфон Huawei Mate 40 может стать последним телефоном с таким процессором. Для компании это большая потеря, но ведутся переговоры с другими производителями.

Судьба микросхем под вопросом

Huawei прекратит производство микросхем Kirin уже в середине сентября 2020 г. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на комментарии Ричарда Ю (Richard Yu), гендиректора потребительского подразделения Huawei.

Компания использует эти микросхемы при создании флагманских смартфонов. «К сожалению, из-за второго этапа американских санкций наши производители чипов принимали заказы только до 15 мая 2020 г. Производство закроется 15 сентября 2020 г.», – сказал он. Топ-менеджер также добавил, что в 2020 г. может появиться последнее поколение высокопроизводительных чипов Huawei Kirin, а смартфон Huawei Mate 40, выпуск которого запланирован на сентябрь, может стать последним телефоном с таким процессором.

Подразделение Huawei HiSilicon разрабатывала микросхемы, используя софт американских компаний. HiSilicon выпускала широкий спектр продукции, включая и линейку процессоров Kirin для смартфонов Huawei. Кроме того, процессоры Kirin для Huawei изготавливались в тайваньской компании TSMC, использующей американские технологии. TSMC была крупнейшим партнером компании — на заказы Huawei в 2019 г. пришлось 14% всех выпущенных микросхем.

Американские санкции добили производство микросхем Huawei

В мае 2020 г. США ограничили возможности Huawei использовать американские технологии и программное обеспечение для разработки и производства своих полупроводников за рубежом. И в соответствии с новыми санкциями с мая 2020 г. мировые производители больше не используют американские технологии для производства компонентов для Huawei.

В мае 2020 г. TSMC прекратила принимать заказы Huawei, а также сообщила о планах по строительству нового завода на территории США.

В июне CNews писал, что глава дочернего подразделения Huawei Honor Чжао Мин (Zhao Ming) заявил, что будущие смартфоны компании будут выпускаться на чипах тайваньской компании MediaTek. Агентство Nikkei Asian Review выяснило, что китайский техногигант ведет переговоры не только с ней, но еще и с компаниями Unisoc и Samsung.

Подробности битвы Huawei с санкциями

Китайский ИТ-гигант был внесен США в черный список компаний в мае 2019 г. из-за подозрения в использовании своего телекоммуникационного оборудования с целью шпионажа. Администрация действующего президента США поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в черный список. Это означало, что американские компании не могли более продавать технологии Huawei без одобрения правительства США. В течение 2019 г. с компанией прекратили работу Google, Intel, Broadcom и ARM – британский разработчик процессорных архитектур, что поставило под вопрос дальнейшее развитие линейки чипов Kirin.

В сентябре 2019 г. Huawei лишилась права выпускать свои смартфоны с сервисами Google, но в декабре 2019 г. создала альтернативу им под названием Huawei Mobile Services (HMS). В конце мая 2020 г. компания добавила в список этих сервисов альтернативу YouTube – ею, как сообщал CNews, стал французский видеосервис Dailymotion, заблокированный в России.

Во владении Huawei также есть собственная программная платформа Harmony OS, которую она показала еще в августе 2019 г.

В мае 2020 г. Бюро промышленности и безопасности США (BIS) объявило о дальнейших планах по защите национальной безопасности путем ограничения возможности Huawei использовать американские технологии и программное обеспечение для разработки и производства своих полупроводников за рубежом.

Ряд крупнейших североамериканских компаний – поставщиков чипов для Huawei, включая Intel, Qualcomm, Xilinx, предпринимали шаги по лоббированию интересов китайской компании в правительстве США на протяжении всего года. По данным The Wall Street Journal, 8 августа 2020 г. американский производитель чипов Qualcomm попросил администрацию Трампа ослабить санкции. В Qualcomm считают, что санкции вредят прежде всего США. Речь идет о поставках чипов для смартфонов с поддержкой 5G. По мнению Qualcomm, введя запрет на отгрузку таких изделий для Huawei, власти США отрезают американским разработчикам доступ к рынку объемом $8 млрд в год. Фактически данное направление переходит под контроль зарубежных конкурентов.

Компания Huawei, основанная в 1987 г., отрицает все обвинения Вашингтона в пособничестве шпионажу. Китайские чиновники в свою очередь обвиняют власти США в том, что они манипулируют понятием национальной безопасности ради экономических причин, стремясь подавить сильного конкурента.

Продажи Huawei за рубежом сократились

В Huawei работает 180 тыс. сотрудников. Компания выделяет более $15 млрд в год на исследования и разработки. Невзирая на санкции США, Huawei объявила, что ее глобальные продажи выросли на 13,1% по сравнению с 2019 г. и составили 454 млрд юаней ($65 млрд) в первой половине 2020 года. Однако продажи за рубежом упали на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на рост популярности в Китае, в ряде других стран продажи Huawei в 2020 г. стремительно сокращались, в первую очередь из-за отсутствия на ее смартфонах сервисов Google – YouTube, Gmail и др., в том числе магазина приложений Google Play. Все это тоже следствие американских санкций, введенных президентом США.