МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS

МИД собирается потратить около 28 млн руб. на отечественные защитные средства, которым в том числе предстоит иметь дело с системами на Microsoft Windows, включая версии Vista 2008 г. и даже XP 2003 г., а также GNU/Linux и Apple macOS.

Информзащита для консулов

Как выяснил CNews, Министерство иностранных дел (МИД) готово потратить без малого 28 млн руб. на российское защитное ПО для своего консульского департамента. За счет этого планируется обеспечить защиту компьютерной техники, работающей преимущественно на зарубежном проприетарном софте — зачастую весьма древнем.

Указанная сумма фигурирует в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере ведомства. Он был запущен в середине июля 2020 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов станут приниматься до 25 августа. Торги намечены на 27 августа.

Победителю предстоит передать заказчику права на использование ПО в течение 20 календарных дней с момента подписания госконтракта. Принадлежность закупаемого софта к российскому определит его присутствие в Реестре отечественного ПО при Минкомсвязи.

МИД покупает отечественное защитное ПО на 28 миллионов

Что касается аппаратных средств, на которых станет работать закупаемый софт, упоминаются только чипы Intel и AMD. Российские процессоры «Эльбрус», с которыми МИД уже также экспериментирует, в техзадании не фигурируют.

С чем будет иметь дело защитный софт

В отношении части защитных средств говорится, что они должны поддерживать или быть совместимы с 32- и 64-разрядными MicrosoftWindowsразличных версий — начиная от 10 и заканчивая Vista (2008 г.) и даже XP (2003 г.), а также WindowsServer версий с 2016 по 2008, ОС GNU/Linux и Apple macOS/OSX.

Также упоминается российский продукт MaxPatrolSIEM, а относительно одной из систем указывается, что для ее функционирования «должно быть достаточно» (в том числе) СУБД PostgreSQL 9.6.

Кроме того, почтовый продукт должен обеспечивать возможность работы без применения эмуляции на ОС MicrosoftWindowsServer 2008 и старше, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS, FreeBSD, SLES, AstraLinux, RedOS, ALTLinux, ROSA, Solaris, Irix.

Что и в каком количестве закупается

Как следует из аукционной документации, размещенной на сайте госзакупок, МИДу требуется 445 лицензий, установочных комплектов и сертифицированных дистрибутивов на средства защиты информации. Из них 40 — на Kaspersky Certified Media Pack, остальные — без указания марки.

Также министерству нужна одна лицензия на средства автоматизации процесса реагирования на инциденты, две лицензии на системы мониторинга и корреляции событий информбезопасности, 35 лицензий на сертифицированные защищенные ОС для рабочих станций и 45 — на ОС общего назначения, основанных на репозитории GNU/Debian.

Кроме того деньги МИДа пойдут на продление 36 подписок программного продукта «Система сеансовой синхронизации (репликации) распределённых гетерогенных баз данных» rSBSS, а также одна лицензия на коммуникационную платформу (почту) на 1000 пользователей.

Из указанного перечня дороже всего министерству обойдется одна лицензия на средства автоматизации процесса реагирования на инциденты в консульском департаменте — порядка 6,9 млн руб.

От чего будет защита

Часть закупаемых средств должно обеспечить защиту серверов и рабочих станций от несанкционированного доступа, контроль входа пользователей в систему, разграничение доступа пользователей к устройствам и информации и контроль аппаратной конфигурации, контроль утечек информации, антивирусную защиту.

Также в списке — обнаружение и предотвращение вторжений, аутентификацию сетевых запросов в локальной сети методами, устойчивыми к прослушиванию, фильтрацию сетевых пакетов, защиту сетевых соединений, шифрование данных в криптоконтейнерах, регистрацию событий и их аудит, паспортизацию используемого ПО и пр.