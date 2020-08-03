CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными
Российские облака развиваются вдвое динамичнее ИТ-рынка в целом, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews SaaS и СNews IaaS, созданных в рамках обзора «Облачные сервисы 2020». Переход на облачную модель потребления ИТ является не только российским явлением, но и общемировым трендом. Пандемия коронавируса будет стимулировать дальнейшую миграцию на облачные сервисы.
Рост почти в полтора раза
В 2019 г. выручка 10 крупнейших отечественных поставщиков «программного обеспечения как сервиса», SaaS, — достигла ₽48 млрд, увеличившись на 48% по сравнению с 2018 г. Оборот рынка IaaS, «инфраструктуры как сервиса» в два раза меньше — выручка топ-10 участников рейтинга составила ₽24 млрд, однако и у них наблюдаются аналогичные темпы роста — 49%. При этом рост выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам прошлого года увеличилась на 22%.
Взрывной рост продаж связан с трендом на цифровизацию бизнеса, в частности растет популярность сервисной модели, в рамках которой на смену традиционной программно-аппаратной инфраструктуре, управляемой внутренним ИТ-подразделением, приходят услуги, предоставляемые облачными провайдерами.
Помимо закупки вычислительных ресурсов (IaaS) предприятия все чаще отдают предпочтения готовым приложениям (SaaS), среди которых наиболее востребованы оказались средств электронного документооборота и подачи отчетности в госорганы (поставщики средств электронного документооборота и средств отчетности внесли наибольший совокупный вклад в суммарную выручку участников рейтинга SaaS). Кроме того, высокий спрос демонстрируют продукты для взаимодействия с клиентами, платформы для аналитики, решения в области виртуальной телефонии.
Состав участников рейтинга IaaS остается стабильным: компании лидирующей пятерки сохранили свои позиции, за исключением «Ростелекома» и МТС, которые поменялись местами: государственный оператор поднялся на вторую строчку (₽3,5 млрд, рост 46%), а МТС переместилась на третью (₽3,35 млрд, 36%).
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2020
|№ 2019
|№ 2018
|Название компании/бренда
|Город
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2019 г., тыс. руб., включая НДС
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС
|Рост выручки 2019/2018, %
|Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
|1
|1
|СКБ Контур
|Екатеринбург
|15 400 000
|13 400 000
|15%
|100%
|2
|2
|Softline
|Москва
|13 513 979
|7 552 901
|79%
|12%
|3
|-
|Тензор
|Ярославль
|6 271 037
|5 127 030
|22%
|100%
|4
|3
|Манго Телеком
|Москва
|3 277 730
|2 715 716
|21%
|100%
|5
|-
|Ростелеком
|Москва
|2 373 679
|1 703 529
|39%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
В то же время, состав участников рейтинга SaaS значительно расширился: в исследовании отражены показатели 12 новых разработчиков и поставщиков SaaS. Четверо новичков вошли в топ-10. Это компания «Тензор», которая занимается разработкой сервисов отчетности и ЭДО (выручка ₽6,27 млрд, 3 место), «Ростелеком», в данных которого учтена выручка от реализации виртуальной телефонии и сервисов по мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности (₽2,37 млрд, 5 место), «1С-Битрикс» (₽1,71 млрд, 6 место) и (e-Com, ₽948 млн, 10 место).
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2020
|№ 2019
|№ 2018
|Название бренда, под которым оказываются услуги IaaS
|Выручка от оказания услуг IaaS в 2019 г., тыс. руб., включая НДС
|Выручка от оказания услуг IaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС
|Рост выручки 2019/2018, %
|Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
|1
|1
|Softline
|5 629 685
|2 641 147
|113%
|5%
|2
|3
|Ростелеком/Ростелеком-ЦОД
|3 536 843
|2 425 000
|46%
|н/д
|3
|2
|МТС
|3 347 860
|2 462 189
|36%
|76%
|4
|4
|DataLine
|2 389 750
|1 975 000
|21%
|26%
|5
|5
|Selectel
|2 340 506
|1 556 783
|50%
|84%
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
При этом, первые двое лидеров прошлогоднего рейтинга SaaS сохранили свои позиции, хотя разрыв между ними существенно сократился: первое место снова заняла компания «СКБ Контур», которая занимается разработкой сервисов для отчетности, электронного документооборота и бухгалтерии (₽15,4 млрд, +15% по сравнению с 2018 г.), на второй строчке расположился системный интегратор Softline (₽13,5 млрд, +79%).
Более полные результаты модно найти в обзоре CNews «Облачные сервисы 2020».
Пандемия
Кризис, вызванный коронавирусом, и последовавший переход на удаленную работу будут способствовать дальнейшему росту облаков. Рост расходов на публичные облака по итогам 2020 г. ожидается на уровне 19%, при этом сегмент облачной видеоконференцсвязи вырастет на 24,3%, а облачной телефонии — на 8,9%, утверждает Gartner. Опрошенные CNews российские поставщики облаков, кроме того, отмечают рост интереса к инфраструктуре DaaS (Desktop-as-a-Service, «облачный» VDI), электронному документообороту из облака, почте-как-сервис, решениям по защите веб-приложений. Кроме того, вырос спрос и на «базовые» услуги «инфраструктуры как сервиса», IaaS.
Руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский рассказывает, что во время пандемии было зафиксировано рекордное количество заявок на подключение сервисов облачной телефонии: «Обычный запрос звучал примерно так: мы в пятницу заканчиваем работать в офисе и надо, чтобы в понедельник звонки клиентов наши люди уже могли принимать дома. В первой же обратившейся с такой проблемой компаниии был штат из 400 человек. На «переезд» им потребовалось полтора дня». При реализации таких проектов самым сложным оказывается не техническая организация звонков, а интеграция системы связи с CRM и другими учетными системами предприятия, отмечает Андрей Козловский.
Подробнее читайте в обзоре CNews «Облачные сервисы 2020».