CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными

Российские облака развиваются вдвое динамичнее ИТ-рынка в целом, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews SaaS и СNews IaaS, созданных в рамках обзора «Облачные сервисы 2020» . Переход на облачную модель потребления ИТ является не только российским явлением, но и общемировым трендом. Пандемия коронавируса будет стимулировать дальнейшую миграцию на облачные сервисы.

Рост почти в полтора раза

В 2019 г. выручка 10 крупнейших отечественных поставщиков «программного обеспечения как сервиса», SaaS, — достигла ₽48 млрд, увеличившись на 48% по сравнению с 2018 г. Оборот рынка IaaS, «инфраструктуры как сервиса» в два раза меньше — выручка топ-10 участников рейтинга составила ₽24 млрд, однако и у них наблюдаются аналогичные темпы роста — 49%. При этом рост выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам прошлого года увеличилась на 22%.

Взрывной рост продаж связан с трендом на цифровизацию бизнеса, в частности растет популярность сервисной модели, в рамках которой на смену традиционной программно-аппаратной инфраструктуре, управляемой внутренним ИТ-подразделением, приходят услуги, предоставляемые облачными провайдерами.

Помимо закупки вычислительных ресурсов (IaaS) предприятия все чаще отдают предпочтения готовым приложениям (SaaS), среди которых наиболее востребованы оказались средств электронного документооборота и подачи отчетности в госорганы (поставщики средств электронного документооборота и средств отчетности внесли наибольший совокупный вклад в суммарную выручку участников рейтинга SaaS). Кроме того, высокий спрос демонстрируют продукты для взаимодействия с клиентами, платформы для аналитики, решения в области виртуальной телефонии.

Состав участников рейтинга IaaS остается стабильным: компании лидирующей пятерки сохранили свои позиции, за исключением «Ростелекома» и МТС, которые поменялись местами: государственный оператор поднялся на вторую строчку (₽3,5 млрд, рост 46%), а МТС переместилась на третью (₽3,35 млрд, 36%).

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2020

№ 2019 № 2018 Название компании/бренда Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2019/2018, % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании 1 1 СКБ Контур Екатеринбург 15 400 000 13 400 000 15% 100% 2 2 Softline Москва 13 513 979 7 552 901 79% 12% 3 - Тензор Ярославль 6 271 037 5 127 030 22% 100% 4 3 Манго Телеком Москва 3 277 730 2 715 716 21% 100% 5 - Ростелеком Москва 2 373 679 1 703 529 39% н/д

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

В то же время, состав участников рейтинга SaaS значительно расширился: в исследовании отражены показатели 12 новых разработчиков и поставщиков SaaS. Четверо новичков вошли в топ-10. Это компания «Тензор», которая занимается разработкой сервисов отчетности и ЭДО (выручка ₽6,27 млрд, 3 место), «Ростелеком», в данных которого учтена выручка от реализации виртуальной телефонии и сервисов по мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности (₽2,37 млрд, 5 место), «1С-Битрикс» (₽1,71 млрд, 6 место) и (e-Com, ₽948 млн, 10 место).

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2020

№ 2019 № 2018 Название бренда, под которым оказываются услуги IaaS Выручка от оказания услуг IaaS в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от оказания услуг IaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2019/2018, % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании 1 1 Softline 5 629 685 2 641 147 113% 5% 2 3 Ростелеком/Ростелеком-ЦОД 3 536 843 2 425 000 46% н/д 3 2 МТС 3 347 860 2 462 189 36% 76% 4 4 DataLine 2 389 750 1 975 000 21% 26% 5 5 Selectel 2 340 506 1 556 783 50% 84%

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

При этом, первые двое лидеров прошлогоднего рейтинга SaaS сохранили свои позиции, хотя разрыв между ними существенно сократился: первое место снова заняла компания «СКБ Контур», которая занимается разработкой сервисов для отчетности, электронного документооборота и бухгалтерии (₽15,4 млрд, +15% по сравнению с 2018 г.), на второй строчке расположился системный интегратор Softline (₽13,5 млрд, +79%).

Более полные результаты модно найти в обзоре CNews «Облачные сервисы 2020» .

Пандемия

Кризис, вызванный коронавирусом, и последовавший переход на удаленную работу будут способствовать дальнейшему росту облаков. Рост расходов на публичные облака по итогам 2020 г. ожидается на уровне 19%, при этом сегмент облачной видеоконференцсвязи вырастет на 24,3%, а облачной телефонии — на 8,9%, утверждает Gartner. Опрошенные CNews российские поставщики облаков, кроме того, отмечают рост интереса к инфраструктуре DaaS (Desktop-as-a-Service, «облачный» VDI), электронному документообороту из облака, почте-как-сервис, решениям по защите веб-приложений. Кроме того, вырос спрос и на «базовые» услуги «инфраструктуры как сервиса», IaaS.

Руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский рассказывает, что во время пандемии было зафиксировано рекордное количество заявок на подключение сервисов облачной телефонии: «Обычный запрос звучал примерно так: мы в пятницу заканчиваем работать в офисе и надо, чтобы в понедельник звонки клиентов наши люди уже могли принимать дома. В первой же обратившейся с такой проблемой компаниии был штат из 400 человек. На «переезд» им потребовалось полтора дня». При реализации таких проектов самым сложным оказывается не техническая организация звонков, а интеграция системы связи с CRM и другими учетными системами предприятия, отмечает Андрей Козловский.