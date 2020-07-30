«Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов

Танкостроительное предприятие «Уралвагонзавод» не смогло добиться отсрочки погашения долгов перед IBS по проблемному договору на поддержку SAP ERP. Представленные в суде данные о плачевном финансовом состоянии организации служителей Фемиды ни в чем не убедили.

«Уралвагонзаводу» в отсрочке отказано

Как выяснил CNews, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского не располагает финансовыми средствами, чтобы рассчитаться с компанией-интегратором IBS по проблемному договору на техподдержку SAP ERP.

Сумма задолженности составляет 44,3 млн руб., однако общий размер кредиторских обязательств «Уралвагонзавода» превышает 75 млрд руб. Об этом свидетельствуют документы Арбитражного суда Свердловской области, в котором «Уралвагонзавод» безуспешно попытался добиться отсрочки платежа.

Входящий в контур управления «Ростеха» и базирующийся в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» является профильным предприятием двойного назначения, которое производит не только вагоны, но и военную технику, например боевые танки Т-90 и Т-14.

Проблемный договор на сумму без малого 54 млн руб. был заключен между предприятием и IBS в июне 2017 г. по итогам тендера с начальной ценой лота в 60,6 млн руб. Конкуренцию победителю составили «Сапран групп» и «Философия.ИТ», но их заявки были отклонены. В ходе работ у заказчика и исполнителя возникли разногласия, вылившиеся в судебное разбирательство, по итогам которого в сентябре 2019 г. служители Фемиды и обязали «Уралвагонзавод» рассчитаться с IBS полностью, погасив долги по проекту.

Танкостроительный «Уралвагонзавод» не смог получить отсрочку перед IBS, несмотря на огромные доги

Подавая 30 января 2020 г. ходатайство об отсрочке выплаты, «Уралвагонзавод» ссылался не только на огромное кредитное бремя, но и приводил в обоснование своих требований факты того, что организация отнесена к стратегическим предприятиям России и является градообразующим предприятием Нижнего Тагила.

Судей эти аргументы не впечатлили. «Исходя из принципа равноправия сторон в арбитражном процессе и необходимости соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о том, что заявитель не доказал обоснованность своего заявления об отсрочке и рассрочке исполнения судебного акта», — говорится в судебном заключении.

Тяжелое финансовое положение «Уралвагонзавода»

Указывая в ходатайстве общий размер своего кредитного бремени, «Уралвагонзавод» в конце января 2020 г. почему-то оперировал данными своего бухгалтерского баланса за II квартал 2019 г., хотя на тот момент уже имелись более поздние сведения. Так или иначе, в публичной бухгалтерской отчетности по итогам указанного квартала по статьям долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность проходило без малого 65 млрд руб. Наиболее близкая к озвученным 75 млрд руб. сумма фигурировала в статье «кредиты банков» — 76 млрд руб. Общая же сумма всех долгосрочных и краскосрочных обязательств превышала 150 млрд руб.

К концу 2019 г. кредиторская задолженность предприятия приблизилась к 68 млрд руб., а общий объем заемных обязательств все также несколько превышает 150 млрд руб. При этом выручка «Уралвагонзавода» по итогам 2019 г. составила 81,8 млрд руб., просев по сравнению с предыдущим годом на 22,5 млрд руб.

При этом предприятие все же сработало в прибыль — на 2,9 млрд руб. Хотя это и существенно меньше чистой прибыли, показанной годом ранее, когда она составила 7,2 млрд руб.

Сложные отношения танкостроителей с IBS

Напомним, IBS и «Уралвагонзавод» связывают давние отношения, ставшие проблемными. В частности, в декабре 2017 г. CNews писал, что «дочка» «Ростеха» проиграла по иску интегратора в лице ООО «ИБС экспертиза» на 58 млн руб., и ей придется рассчитаться по долгам за годичное обслуживание немецкой ИТ-системы SAP ERP.

Тогда же редакция подсчитала, что в картотеке судебных решений можно было найти сведения еще о 14 исках IBS к предприятию, датированных 2015-2017 гг.

В конце июля 2018 г. «Уралвагонзавод» решил не оставаться в долгу и в свою очередь подал к интегратору иск на 106,9 млн руб. Претензии «Уралвагонзавода» также касались договоров с IBS за период с 2013 по 2017 гг. — на сопровождение эксплуатации бизнес-приложений и техническую поддержку программного обеспечения на платформе SAP. После затяжного разбирательства 27 ноября 2019 г. «Уралвагонзаводу» в удовлетворении требований было полностью отказано.

Спустя менее месяца, в середине декабря 2019 г. CNews стало известно, что в столичном офисе IBS 17 декабря 2019 г. правоохранительными органами были осуществлены обыски, связанные с деятельностью компании. По данным редакции, следственные действия проводили сотрудники Главного следственного управления МВД по Москве, а уголовное дело было возбуждено по статье 159 часть 4 УК России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (на сумму свыше 1 млн руб.). Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Источник CNews тогда указывал, что по его данным, дело связано с коммерческими отношениями IBS именно с «Уралвагонзаводом».