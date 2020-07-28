В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда

Основной фигурант – чиновник Совета безопасности Белоруссии

Верховный суд Белоруссии вынес приговор 16 обвиняемым по «делу Втюрина», в числе которых два россиянина: представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев.

Заместитель Госсекретаря Совета безопасности Белорусии Андрей Втюрин приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией суммы взятки – $192 тыс. (13,7 млн руб. по курсу ЦБ на 27 июля 2020 г.) Также суд лишил его звания полковника.

«Дело Втюрина» расследовало КГБ Белоруссии. По его итогам бывший замглавы Совета безопасности был обвинен в получении взяток, а также в подстрекательстве к даче взяток. Речь шла о коррупции при поставках в Белоруссию телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Об итогах суда по рассмотрению уголовного дела о нарушениях при поставках в республику телекомоборудования написал белорусский портал Tut.by.

Обвиняемые по «делу Втюрина» в Верховном суде Белоруссии

Андрей Втюрин долгое время оставался одним из самых влиятельных чиновников Белоруссии. С 1995 г. он возглавлял управление личной охраны Президента Александра Лукашенко. Потом в течение семи лет до 2014 г. он возглавлял Службу безопасности. Затем занял пост заместителя Госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. В Совете безопасности Втюрин, в частности, курировал МВД.

В мае 2019 г. его задержали с поличным при получении крупной суммы взятки (ранее, по данным следственного управления, речь шла о $ 148,6 тыс. (10,6 млн руб.) от некой российской коммерческой организации. Данные о втором фигуранте не раскрываются, но известно, что оба обвиняемых признали вину в полном объеме и были заключены под стражу.

Другие «громкие» фигуранты

В марте 2020 г. обвинения были предъявлены другим участникам этого дела. Всего фигурируют 16 человек. В ходе следственных работ было обнаружено, что одни фигуранты брали взятки за поставку оборудования, а другие – за возможность заключить соглашение о поставках. Всего у фигурантов изъяли $1,65 млн (118,1 млн руб.), 62 тыс. евро (5,2 млн руб.) и более 1 кг золота.

Среди осужденных — два россиянина, представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев. Каждого из россиян приговорили к двум годам колонии за передачу взятки в $190 тыс. (13,6 млн руб.), но освободили из-под стражи прямо в зале суда, так как с учетом амнистии по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне свое наказание они уже отбыли в СИЗО.

Известно, что «Смартлабс» давний партнер белорусского государствнного оператора «Белтелеком». В 2015 г. «Смартлабс» помогал «Белтелекому» запускать просмотр телеконтента на ПК, ноутбуках, планшетах и мобильных устройствах. В 2018 г. «Смартлабс» предоставил «Белтелекому» решения для просмотра телепрограмм с помощью беспроводных ОТТ-приставок.

Компании «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» на момент публикации материала не смогли ответить на вопросы CNews о подробностях дела.

Сергею Сивоедову, генеральному директору «Белтелекома» в январе 2019 г. Сивоедов получил взятку за поставки оборудования для модернизации одного из сервисов интерактивного телевидения, о чем он сам рассказал следствию.

По данным открытых источников, «Смартлабс» зарегистрирована в Москве в 2007 г. Компания занимается торговлей оптовым телекомоборудованием и его запасными частями. Ее учредители: ООО «Инлайн Телеком Солюшнс» (99,9%) и физлицо(0,1%). Сама «Инлайн Телеком Солюшнс» принадлежит кипрской компании «Силконет Энтерпрайзис Лимитед».

ООО «УГМК-Телеком» — российское юрлицо, интернет-провайдер, зарегистрированный в 2006 г. в Свердловской области. 90% компании принадлежит ОАО «Уральской горно-металлургическая компания» (УГМК), а 10 — гендиректору Владимиру Ланских.

По данным следствия Сивоедов получал взятки и от других компаний за помощь в решении вопросов в рамках своей компетенции. Например, взятки, в частности, помогли компании «Мобильный сервис» выиграть более двух десятков конкурсов с суммами сделок от нескольких десятков тысяч долларов до нескольких миллионов.

В целом, Сергей Сивоедов обвиняется в получении взятки в размере $470 тыс. (33,6 млн руб.) и 15 тыс. евро (1,2 млн). Сивоедов выполнил досудебное соглашение согласно ст.69 УК, поэтому ему назначили меньшую меру пресечения, чем Втюрину, – семь лет лишения свободы. Также спецслужбы арестовали три квартиры чиновника в Минске, а также земельный участок с домом в Минском районе.

Другие громкие имена «по делу Тюрина» – Феликс Касперович, занимавший пост председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр». Он признан виновным в получении взяток на сумму не менее $ 868,7 тыс. (62,2 млн руб.). Подельником стал Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь. Оба фигуранта получили по семь с половиной лет лишения свободы. Подгорному вменяется конфискация на сумму $ 526 тыс. (37,6 млн руб.).

Юрий Зданевич, директор информационно-вычислительного центра Минфина осужден на семь лет лишения свободы. Доказано, что он получил взятку в $82,5 тыс. (5,9 млн руб.)