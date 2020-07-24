Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники

Российский разработчик электроники НТЦ «Модуль» объявил о запуске контрактного производства радиоэлектронного оборудования и услуг по испытанию аппаратуры заказчиков.

Контрактное производство «Модуля»

Как выяснил CNews, отечественный научно-технический центр (НТЦ) «Модуль», известный своими наработками в области создания нейропроцессоров, собирается задействовать часть своих производственных и тестировочных мощностей для выполнения сторонних коммерческих заказов.

Из распространенного организацией сообщения следует, что ранее услуг так называемого контрактного производства и испытания собственной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) заказчиков на стойкость к воздействию различных внешних факторов у «Модуля» не было.

Представители «Модуля» в течение шести рабочих дней не смогли уточнить CNews, станет ли использоваться для обработки коммерческих заказов ранее имевшиеся у организации производственные мощности или введенные в эксплуатацию именно под контрактование (первый вариант может означать значительную недозагруженность существовавших мощностей). Также без ответов остались вопросы редакции относительно того, с чем связан запуск контрактного производства именно сейчас (почему не раньше), имеется ли оценка объемов выпуска заказной продукции, кого компания видит своими клиентами, есть ли уже какие-либо конкретные соглашения и заказы.

Комментарии экспертов

В связи с новостью «Модуля» исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский в разговоре с CNews обратил внимание на то, что речь идет о контрактном производстве электронных модулей и оборудования, а не микроэлектроники, не компонентов. «”Модуль” сам является заказчиком контрактного полупроводникового производства, выступая разработчиком микросхем», — отмечает он.

НТЦ «Модуль» начнет принимать сторонние заказы на производство радиоэлектроники

Что же касается электронного оборудования, то, по данным Покровского, в России сейчас около 50 компаний, которые оказывают аналогичные производственные услуги по монтажу компонентов на печатные платы, сборке, тестированию оборудования, изготовлению корпусов, записи ПО и прочие сервисы. «Спрос на эти услуги растет, — добавляет он. — Но для успеха важно выделить это направление в самостоятельный бизнес. В качестве попутной деятельности к основному направлению это не принесет доходов. Также важно определиться со специализацией по серийности производства, по технической сложности проектов, по комплексности услуги (отдельные услуги или полный цикл). Без четкого позиционирования относительно других 50 игроков здесь не добиться успеха».

В то же время в генеральный директор компании «Байкал электроникс», разрабатывающей линейку отечественных процессоров, Андрей Евдокимов начинание «Модуля» безоговорочно приветствует, полагая, что чем больше в России будет такого рода производств, тем лучше. «Движение в любой части к самостоятельности в сфере микроэлектроники — это в любом случае хорошо», — отметил он в беседе с CNews.

Производственные возможности «Модуля»

Как указывает компания, на производстве «Модуля» для каждого индивидуального изделия при изготовлении определяется свой порядок операций и этапов, исходя из конструкторской документации.

В качестве одного из ключевых этапов при изготовлении изделий на предприятии называют электромонтажные работы, подразделяемые на два вида. Первый из них относится к монтажу компонентов на печатную плату с использованием паяльной станции — иногда в сочетании с дополнительным креплением с помощью различных типов клея.

Второй вид монтажа печатных плат является автоматизированным. В этом направлении «Модуль» работает с платами размера от 80 х 50 мм до 460 х 460 мм. Максимальная высота компонентов — до 30 мм (с учетом толщины платы). Заявленная точность установки для чип-компонентов — ±0,04 мм, для QFP — ± 0,025 мм, для BGA — ±0,05 мм.

Еще один важный этап процесса сборки, обслуживания и подготовки к дальнейшей эксплуатации электронных модулей печатных устройств — отмывка печатных плат. На этой стадии происходит удаление с плат и трафаретов остатков флюса, элементов загрязнений и паяльной пасты, что позволяет предотвратить возникновение дефектов в ходе дальнейшей эксплуатации устройства.

В «Модуле» отмывка осуществляется в трех ваннах с использованием спиртонефрасовой смеси (СНС) или отмывочной жидкости. Также для печатных плат используется система струйной отмывки MbTech NC25», — говорится в презентации.

Следующий этап — контроль правильности электромонтажа компонентов на соответствие конструкторской документации, включая проверку установки элементов по ключам, проверку правильности установки элементов по полярности, соответствие посадочного места установленного компонента и т. д

Далее контролируется качество электромонтажа компонентов согласно ГОСТ Р МЭК 61192. Проверка осуществляется с помощью микроскопа Bestscope BS3070, станциях визуального контроля Vision VS-8 и Ersascope (для контроля качества пайки интегральных схем со скрытыми выводами BGA, μBGA и FlipChip).

После электромонтажа проводятся различные проверки и испытания изделий в соответствии с необходимыми инструкциями. Затем, как правило, выполняется покрытие печатных плат лакокрасочными материалами. В «Модуле» для осуществления данной операции применяются лаки ЭП-730 бесцветный, ЭП-9114 ТУ 6-21-3-89, акриловый изоляционный CRC Plastik 70/400, SL-1307 FLZ Lackwerke Peters GmbH.

Покрытие печатных плат лакокрасочными материалами осуществляется вручную с помощью кисти, исключением является лак акриловый изоляционный CRC Plastik 70/400, т. к. он поставляется в аэрозольном баллоне», — отмечается в презентации.

Парк производственного оборудования

Помимо уже упоминавшихся выше системы струйной отмывки, микроскопа и систем визуального контроля в производственных процессах «Модуля» задействовано еще множество приборов и установок.

В частности речь идет о двухканальной сенсорная цифровой паяльной станции Weller WX 2021, автоматическом установщике компонентов Yamaha iPULSE S20, бестрафаретном принтере Mycronic MY700JP, полуавтомате трафаретной печати DEK 248, манипуляторе установки компонентов Essemtec Expert II-FP, разделителе групповых заготовок Olamef, ремонтном центре Ersa HR 550, системе сухого хранения, системе установки и пайки Metcal APR5000, установщике компонентов Fritsch SM902 PRO, устройстве для подготовки паяльной пасты Malcom SPS_1, конвекционной системе пайки оплавлением Ersa Hotflow 2/14, настольной установке для обработки кабелей и проводов Casting С370, сушильных шкафах Binder FD 23, паяльной станции Pace МВТ-350, формовщике Fancort Flex, вакуумном упаковщике Cleantek CCT-450E.

Испытательные ресурсы «Модуля»

В отношении своей тестировочной деятельности «Модуль» сообщает, что располагает большим количеством испытательных камер, что позволяет сотрудникам тестовых лабораторий компании проводить многочисленные и длительные испытания образцов РЭА на воздействие различных факторов внешней среды (тепло, холод, влажность, вакуум).

Также «Модуль» проводит тесты продукции на устойчивость к вибрации, чувствительность к воздействию импульсов, качество соединений. Кроме этого предприятие проводит тесты интегральных схем (БИС и СБИС), микроконтроллеров, статической и динамической памяти и других микросхем на всех этапах производства РЭА. Для этого используются, в частности, аппаратура проверки электрических параметров (тестеры Formula HF3-512), стационарные климатические камеры, мобильные испытательные системы (ThermalAir ТА-5000, Temptronic ATS-710M), приборы проверки внутреннего монтажа Xyztec Condor Sigma, сушильные шкафы Binder FD-115.

Несколько фактов о «Модуле»

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО НТЦ «Модуль» было зарегистрировано в Москве 26 августа 1992 г. В базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без конкретизации долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова.

Юрий Борисов с мая 2018 г. является заместителем главы Правительства России. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем Министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем Министра обороны.

Гендиректором НТЦ заявлен Андрей Адамов. В базе «Контур.фокус» за «Модулем» числится 79 госконтрактов на общую сумму в 6,1 млрд руб. Наиболее крупные подряды «Модуля» последнего времени связаны с ОКР по линии Минпромторга.

По собственным данным организации, НТЦ «Модуль» был образован в 1990 г. Начиная с 1995 г., компания разрабатывает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы на кристалле. «В собственности компании вычислительные мощности и технологии, позволяющие проводить наукоемкие исследования и разработки», — пишет организация на своем сайте. — НТЦ “Модуль” является лицензиатом консорциумов HDMI и DCP LLC, имеет аттестованное и оснащенное современным оборудованием сборочное производство, обеспечивающее мелкосерийный выпуск встраиваемых компьютеров и модулей».