CNews приглашает на работу журналистов
ГОРЯЩАЯ ВАКАНСИЯ: ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ
Обязанности:
- подготовка материалов;
- проведение интервью.
Требования:
- грамотный русский язык;
- умение работать в рамках поставленных сроков;
- опыт работы в журналистике;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- рабочие дни с понедельника по пятницу.