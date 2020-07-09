Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли

Выпускающий боевые танки «Уралвагонзавод» не сумел убедить суд в том, что его инженерный подрядчик в сверхпроблемном долгострое — ИТ-интегратор «Рамэк-ВС» — задолжал ему без малого 150 млн руб. Деньги госзаказчик хотел получить в качестве процентов за использование подрядчиком аванса для так и не завершенных работ. Суд счел, что в срыве строительства «Уралвагонзавод» виноват сам.

«Уралвагонзавод» против «Рамэк-ВС»

Как выяснил CNews, научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского не удалось взыскать с ИТ-интегратора «Рамэк-ВС» 147,9 млн руб. (плюс динамически рассчитываемые дополнительные штрафные начисления) в рамках сорванного инженерного проекта.

Это следует из решения Арбитражного суда Свердловской области, в который с претензиями к «Рамэку» «Уралвагонзавод» обратился в начале октября 2019 г. В конце июня 2020 г. в удовлетворении исковых требований ему было отказано. Полный текст решения суд изготовил 8 июля.

Напомним, входящий в контур управления «Ростеха» и базирующийся в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» является профильным предприятием двойного назначения, которое производит не только вагоны, но и военную технику, например боевые танки Т-90 и Т-14.

Как следует из документов суда, «Рамэк» по договору с «Уралвагонзаводом» должен был завершить для него строительство цеха «120 БИС» (подробности об этом проекте — ниже). Сумма соглашения составила 684,5 млн руб. В пользу «Рамэка» был перечислен аванс в размере 205,4 млн руб.

Строители танков не смогли взыскать с ИТ-компании 150 миллионов

Строительство должно было осуществиться с 13 февраля по 30 ноября 2019 г. Однако 20 января 2020 г. «Уралвагонзавод» направил своему подрядчику уведомление о расторжении договора «в связи с ненадлежащим исполнением обязательств». Госкомпания требовала вернуть сумму неотработанного аванса в размере 179,3 млн руб., а также заплатить различные штрафы и неустойки.

В итоге по имевшимся в его распоряжении гарантиям банка «Восточный» в марте 2020 г. «Уралвагонзавод» смог вытребовать себе полную сумму аванса — по факту, вернув себе и деньги за реально выполненные работы. Однако этим госкомпания не удовлетворилась.

«По мнению истца, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору «Рамэк-ВС» лишено права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование суммой предварительной оплаты), и к авансу применяются правила статьи 823 ГК РФ о коммерческом кредите», — говорится в судебных документах. Исходя из этого, «Уралвагонзавод» вычислил вышеупомянутую сумму в 147,9 млн руб. в качестве процентов за пользование «кредитом» и затребовал ее через суд.

По итогам разбирательства в удовлетворении этих требований госкомпании было отказано. Данное решение может быть обжаловано в течение месяца. В «Уралвагонзаводе» сообщили CNews, что компания намерена воспользоваться этим правом, потому что с решением суда не согласна.

«Уралвагонзавод» сам виноват в провале проекта

Из судебного решения можно заключить, что в ходе разбирательства служители Фемиды посчитали, что «Уралвагонзавод» своими действиями сам сделал исполнение контракта надлежащим образом невозможным. «Суд приходит к выводу о том, что у ответчика имелись реальные препятствия в выполнении работ», — говорится в документах.

В частности, договор подразумевал, что заказчик получит разрешение на строительство объекта и передаст его генподрядчику не позднее 14 февраля 2019 г. Однако в реальности действующее разрешение на строительство было передано генподрядчику лишь 16 сентября 2019 г., то есть по истечении семи месяцев с даты заключения договора, что подтверждается соответствующим извещением. «Заявление истца о своевременном предоставлении ответчику нотариально заверенной копии разрешения на строительство опровергается материалами дела», — отмечают судьи.

Также, с точки зрения суда, накануне работ, которым предшествовала консервация объекта, истец несвоевременно организовал проведение его необходимого технического обследования.

«Судом установлено, что проектно-сметная и рабочая документация передавалась истцом в период с 20 марта 2019 г. по 16 января 2020 г., — отмечается в заключении. — Таким образом, в нарушение принятых на себя обязательств проектно-сметная документация и рабочая документация со штампом “В производство работ” истцом своевременно не выдана».

«Таким образом, именно действия (бездействие) истца, выразившееся в неисполнении заказчиком своих обязанностей по договору в виде несвоевременного предоставления разрешения на строительство, несвоевременного технического обследования объекта после консервации, несвоевременной передачи строительной площадки, несвоевременного предоставления проектно-сметной и рабочей документации, просрочки в поставке оборудования, изменения видов и объемов работ, лишило генподрядчика возможности выполнить работы по договору в установленные сроки», — резюмируют судьи.

Что за цех должен был достроить «Рамэк»

По данным из открытых источников, проект строительства цеха «120 БИС» стартовал в конце 2013 г. и должен был завершиться еще в начале 2015 г. Заявленная изначально стоимость стройки составила 7,4 млрд руб. «Уралвагонзавод» презентовал ее как первый за последние 20 лет крупный проект по выпуску спецтехники новейшего поколения. На площади в 18 тыс. кв. м должны были разместить пять механических участков. Планировалось создать новые рабочие места сразу для 500 человек.

«Благодаря новому цеху корпорация в полной мере выполнит поставленные Министерством обороны задачи по выпуску специальной техники», — писало на старте издание «Машиностроитель», не конкретизируя, что именно станет производиться на объекте.

Как отмечает издание «Правда УРФО», в 2016 г. руководство завода решило законсервировать дорогостоящий проблемный проект. Согласно данным с портала «Госзакупок», в апреле 2016 г. был размещен заказ на закупку услуг единственного поставщика. «Магнитогорский гипромез» более чем за 5 млн руб. должен был разработать рабочую документацию на консервацию и реконсервацию объекта незавершенного строительства. Договор между сторонами был подписан в июне 2016 г., а готовую работу заказчику магнитогорцы должны были передать 31 декабря 2016 г. Но был подписан указ о смене собственника госкорпорации, и «Уралвагонзавод» перешел под управление «Ростеха». В итоге консервацию танкостроительный завод делать не стал. Объект был надолго брошен без консервации.

Чем занимается «Рамэк»

Созданная в 1992 г. на базе НПО «Импульс», компания «Рамэк» является системным интегратором полного цикла. Цель создания компании — обеспечение компьютерной техникой структур Минобороны. В настоящий момент приоритетными направлениями в «Рамэк» являются спецтехника, ЦОДы с системой виртуализации и новые продукты в сфере кибербезопасности. В первую очередь компания ориентируется на силовые структуры и предприятия ОПК. Штат «Рамэк» насчитывает около 500 сотрудников.

К наиболее значимым проектам за последнее время в компании относят создание ЦОДов для Минобороны, включая ЦОД для Национального центра управления обороной (НЦУО РФ), внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в Минобороны, создание локально-вычислительных сетей для объектов министерства и создание для него же распределенной автоматизированной системы ресурсного обеспечения.

Также значимыми проектами стали создание программного комплекса ведения генсхемы Объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) ВС, разработка программно-аппаратного комплекса по противодействию терроризму и создание ИТ-инфраструктуры в управлениях ФСБ по всей территории России.