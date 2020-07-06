Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов

Затраты на реализацию мероприятий федпроекта «Цифровой регион», который планируется включить в нацпрограмму «Цифровая экономика», составят 247 млрд руб. за пять лет. В том числе будет обеспечено строительство зданий с помощью технологий информационного моделирования, созданы информационные системы экологического мониторинга и учета отходов, а также обеспечена вовлеченность граждан в процессы принятия решений.

Федеральный проект «Цифровой регион»

В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Рабочую группу по данному федпроекту возглавляет гендиректор «Почты России», бывший вице-премьер Максим Акимов.

Документ предполагает общие затраты за период 2020-2024 гг. в размере 247,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 70,2 млрд руб., бюджеты регионов — 177 млрд руб. Данный документ еще не утвержден. В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» сообщили, что его обсуждение переносится на апрель 2021 г.

Цифровая трансформация регионов и муниципалитетов

Задачи федпроекта разделены на три ключевые цели. Первая цель предполагает обеспечение эффективности координации реализации федпроекта «Цифровой регион», создание необходимых организационно-методических и финансовых условий для ускоренной цифровизации субъектов России. На эти цели федеральный бюджет выделит 45,7 млрд руб.

В первую очередь, будут созданы концепция и типовая стратегия цифровой трансформации субъектов России вместе с методикой построения целевой эталонной архитектуры. Это обойдется в 90 млн руб.

Предварительный вариант федерального проекта «Цифровой регион» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Наименование Категория мероприятия Бюджетные ассигнования, млн руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого, 2020-2024 гг. Всего, в т. ч. Всего, в т. ч. Всего, в т. ч. Всего, в т. ч. Всего, в т. ч. Всего Федеральный бюджет ИТОГО 6 208 43 183 55 386 68 784 74 000 247 561 70 265 Цель федерального проекта 1 Ускорить внедрение цифровых технологий и решений в субъектах 870 8 428 10 758 12 869 12 846 45 772 45 772 Задача федерального проекта 1,1 Обеспечение эффективности координации реализации федерального проекта "Цифровой регион", создание необходимых организационно-методических и финансовых условий для ускоренной цифровизациисубъектов 870 8 428 10 758 12 869 12 846 45 772 45 772 Результат 1 Разработана и утверждена концепция цифровой трансформации субъектов 35 55 0 0 0 90 90 Результат 2 Разработан инструментарий оценки уровня цифровой трансформации субъектов 20 105 140 60 60 385 385 Результат 3 Создан всероссийский банк решений по цифровой трансформации субъектов 0 55 30 30 30 145 145 Результат 4 Приняты отечественные стандарты в сфере региональнойцифровизации 0 5 100 100 0 205 205 Результат 5 Обеспечена координация, нормативная и методическая поддержка реализации мероприятий федерального проекта "Цифровой регион" 30 120 100 100 100 450 450

Основные затраты в рамках решения данной задачи в 43,9 млрд руб. будут связаны с обеспечением финансирования региональных и муниципальных проектов, реализуемых в рамках региональных стратегий цифровой трансформации, включая разработку и внедрение цифровых платформенных решений на основе отечественных разработок.

В том числе 30,9 млрд руб. из федеральный бюджета будут направлены в субъекты России для субсидирования соответствующих проектов. Еще 11 млрд руб. будут выделены на осуществление льготного кредитования организаций для реализации соответствующих проектов и 2 млрд руб. — на поддержку российских поставщиков инновационных решений для региональных и муниципальных проектов по цифровой трансформации.

450 млн руб. будет потрачено на обеспечение координации, нормативной и методической поддержки мероприятий федпроекта «Цифровой регион», включая создание соответствующего Центра компетенций. Еще 360 млн руб. потребуется на осуществление постоянного мониторинга федпроекта «Цифровой регион», включая реализацию региональных стратегий цифровой трансформации.

Всероссийский банк решений по цифровой трансформации регионов

385 млн руб. будет потрачено на разработку инструментария оценки уровня цифровой трансформации субъектов, включая ежегодный расчет национального индекса развития цифровой экономики в региональном разрезе и ежегодный расчет индекса «IQ городов».

200 млн руб. будет направлено на разработку отечественных технических стандартов в отношении ключевых элементов архитектуры «Цифрового региона», создание условий для построения единого цифровой пространства субъектов России и муниципальных образований на основе единых подходов к работе с данными, включая создание федеральной цифровой платформы «Цифровой регион», обойдется в 175 млн руб.

145 млн руб. будет направлено на создание всероссийского банка решений по цифровой трансформации регионов. В том числе будут разработаны меры стимулирования регионов к использованию решений из данного банка, а субъекты федерации, получившие господдержку на реализацию проектов в сфере цифровой трансформации, должны будут в обязательном порядке загружать их в этот банк.

Деньги на ГИС ЖКХ

Вторая цель — повышение эффективности управления ресурсами субъектов России — обойдется в 154,2 млрд руб. Из этой суммы бюджеты регионов выделят 135 млрд руб., федеральный бюджет — 19,4 млрд руб.

Основные затраты в 70,1 млрд руб. будут связаны с внедрением в субъектах системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов и ее интеграции с ГИС ЖКХ (государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства). Большую часть этой суммы в 69 млрд руб. выделят региональные бюджеты, федеральный бюджет направит 1,1 млрд руб.

На решение задачи повышения качества управления ресурсами ЖКХ, включая внедрение комплексной системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов в регионе, будет направлено 87,4 млрд руб. Из этой суммы региональные бюджеты выделят 81,7 млрд руб., федеральный бюджет — 5,7 млрд руб.

Внедрение в субъектах федерации системы взаиморасчетов, обеспечивающей достоверность и прозрачность расчетов на основе технологий распределенного реестра и интеграцию с ГИС ЖКХ, обойдется в 4,66 млрд руб.

Строительство на основе технологий информационного моделирования

Повышение эффективности проектирования и строительства объектов недвижимости обойдется в 1,4 млрд руб. Из этой суммы бюджеты регионов выделят 1,4 млрд руб., федеральный бюджет — 400 млн руб.

Внедрение в регионах технологий информационного моделирования (Building Information Modeling — BIM) и цифрового проектирования новых объектов капитального строительства обойдутся в 600 млн руб. Ожидается, что все проектирование новых зданий за счет средств регионального бюджета будет осуществляться с использованием BIM.

Еще 800 млн руб. потребуется на внедрение в субъектах федерации ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности). Данную сумму поровну поделят федеральный и региональные бюджеты.

В том числе 240 млн руб. потребуется для внедрения сервисов территориального планирования и землепользования на базе городской информационной модели (CIM) и обеспечения задач бюджетного и инвестиционного строительства и формирования единого банка проектной, исполнительной и отчетной документации по объектам капитального строительства на территории субъектов.

Аналогичная сумма будет нужна на внедрение интеграционной системы, обеспечивающей синхронизацию баз данных городской информационной модели, Росреестра, ФИАС (федеральная информационная адресная система), ГИСОГД (государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности), федеральных и региональных сегментом ГИС ЖКХ. Также 240 млн руб. необходимо будет направить на внедрение в рамках ИСОГД системы мониторинга капитального строительства на территории субъектов.

Транспортные информационные системы

Повышение качества управления мобильностью граждан и эффективность грузовых перевозок потребуют затрат в размере 4,54 млрд руб. Из этой суммы бюджеты выделят 2,95 млрд руб., федеральный бюджет — 1,59 млрд руб.

Информационные системы в области экологии

Повышение качества управления природными ресурсами и экологией потребуют затрат в размере 3,66 млрд руб., которые полностью возьмет на себя федеральный бюджет. В том числе 1,8 млрд руб. будут направлены на разработку государственной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды (почва, воздух ,вода, уровень шума) для контроля показателей окружающей среды в режиме реального времени. В том числе будет обеспечена возможность осуществления общественного контроля.

Аналогичная сумма потребуется для разработки государственной информационной системы учета отходов. Данная система обеспечит мониторинг за состоянием отрасли в режиме реального времени, а также построения прогнозов, проведение оценки необходимых инвестиций и возможность осуществления общественного контроля. Для обеих информационных систем будет создано комплексное ПО, которое планируется внедрять в регионах.

Образование и здравоохранение

Повышение качества здравоохранения с использованием цифровых технологий обойдется в 51,1 млрд руб. Из этой суммы 43,4 млрд руб. выделят бюджеты регионов, 7,69 млрд руб. — федеральный бюджет.

Обеспечение равных условий получения образования жителями России обойдется в 6,04 млрд руб. Из этой суммы 5,67 млрд руб. выделят бюджеты регионов, федеральный бюджет — 370 млн руб.

Создание безопасной и комфортной среды для жителей региона

Третья цель — повышение качества предоставляемых услуг и вовлеченности граждан в процессы управления субъектами России. На нее будет потрачено 78,5 млрд руб. Из этой суммы 42,57 млрд руб. выделят бюджеты регионов, федеральный бюджет — 35,98 млрд руб.

Наибольшая часть затрат в 65,9 млрд руб. будет связана с создание комфортной и безопасной среды для жителей региона. Из этой суммы 39,53 млрд руб. потратят бюджеты регионов, федеральный бюджет — 26,4 млрд руб.

Расходы на «Умные города»

4,5 млрд руб. из федерального бюджета будет направлено на создание организационной, методической основы и финансирования реализации проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город» в субъектах федерации.

Из этой суммы 1,87 млрд руб. будут направлены на обеспечение федеральным центром компетенций организационной и методологической поддержки и финансирования реализации проектов «Бережливый умный регион/город» в субъектах России и муниципальных образований городского типа. Поддержка будет оказана в виде бюджетных трансферов регионам на реализацию соответствующих проектов.

Еще 565 млн руб. потребуются для обеспечения организационных механизмов для реализации соответствующих проектов. В том числе будет обеспечена организация обучения органов власти субъектов и органов местного самоуправления по программе цифровизации регионов и повышения эффективности управления в рамках реализации проектов «Бережливый умный регион/город».

135 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на повышение качества информирования жителей и заинтересованных инвесторов регионов об управлении регионом/городом и принимаемых решениях. Благодаря этому мероприятию у жителей региона будет открытый доступ к информации и данным о принимаемых решениях в рамках осуществления управления субъектов и муниципальных образований.

Вовлечение граждан в процессы принятия решений городского развития

Вовлечение граждан субъектов и муниципальных образований в процессы решения вопросов городского и регионального развития через развитие региональных цифровых платформ для граждан обойдется в 1,1 млрд руб. Из этой суммы 760 млн руб. выделят бюджеты регионов, федеральный бюджет — 340 млн руб.

В том числе создание сервиса централизованного приема заявок и инициатив граждан, контроля регламентов, а также качества их исполнения в регионах/городах обойдется в 600 млн руб. В том числе таким образом будет реализован общественный контроль над строительством и реконструкцией региональных и муниципальных объектов. 300 млн руб. потребуется для создания геоинформационного сервиса по отображению ремонтных работ и диспетчеризации деятельности муниципальных служб с автоматизацией процессов выполнения заявок и контроля статуса исполнения работ.

Еще 200 млн руб. необходимо будет для создания сервиса вовлечения граждан в управление городом/регионом с реализацией возможности юридически значимого и рейтингового голосования по общегородским вопросам, включая голосование по проектам благоустройства, градостроительства и иным муниципальным проектам в электронной форме.

Администрирование муниципальных услуг

Повышение эффективности процессов администрирования и оказания муниципальных/региональных услуг обойдется в 6,9 млрд руб. Из этой суммы 4,6 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 2,29 млрд руб. — бюджеты регионов.

В том числе 4,5 млрд руб. будет направлено на внедрение интеграционных платформенных решений в субъектах и муниципальных образованиях, обеспечивающих управление на основе актуальных данных. Из этой суммы 4,5 млрд руб. будет потрачено на внедрение интеграционных платформенных решений, направленных на повышение эффективности процессов регионального и муниципального управления на основе работы с актуальными данными, включая данные операторов и большие данные, обеспечивающих интеграцию с федеральными информационными системами.

2,65 млрд руб. будет направлено на внедрение региональных и муниципальных цифровых платформенных решений, предназначенных для реализации единого подхода «Бережливый умный регион/город», на основе отечественных разработок, включая данные операторов и большие данные.

В том числе 2,09 млрд руб. потребуются на «обеспечение высокого качества» оказания муниципальных/региональных услуг населению в рамках реализации мер повышения эффективности на основе методологии бережливости.

300 млн руб. потребуется для обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства возможностью использовать онлайн-сервисы в рамках системы «Бережливое и малое предпринимательство».