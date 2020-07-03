Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты

Mail.ru Group запустил бета-версию сервиса PayDay для получения заработанных сотрудником той или иной компании денег в любой день, не дожидаясь перечисления аванса или зарплаты. Он реализован через мобильное приложение под Android и iOS, но каждый запрос на выдачу средств сопровождается определенного размера комиссией.

Деньги сразу

Российский интернет-холдинг Mail.ru Group разработал сервис PayDay для досрочного получения части зарплаты. Как пишет «Коммерсант», одноименное приложение появилось в магазине Google Play, однако редакция CNews обнаружила его и в App Store – фирменном магазине компании Apple.

PayDay позволяет россиянам, работающим по найму и трудоустроенным официально, получать определенную часть заработной платы в любой день, без необходимости ждать аванса и традиционного дня выплаты средств, установленного в компании. Представители Mail.ru подтвердили изданию факт разработки сервиса подобного рода. По их словам, применение системы оплаты, позволяющей получить часть зарплаты в любой день, положительно сказывается на мотивации работников и позволяет им не пользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО).

Базовые возможности PayDay

На момент публикации материала сервис находился в стадии бета-тестирования. Несмотря на это, к нему уже подключено несколько клиентов, однако представители холдинга не стали уточнять, кто именно входит в их число.

Как работает PayDay

Сервис PayDay дает сотруднику возможность вывести на свою банковскую карту до 70% тех денег, которые он уже заработал на тот момент – к примеру, если ему потребовались средства через неделю после выдачи зарплаты, то он получит 70% от своего недельного заработка. Оставшиеся как минимум 30% месячного заработка он сможет получить в обычные ни выдачи аванса и зарплаты.

Воспользоваться сервисом PayDay сотрудник компании сможет только в том случае, если его руководство интегрирует модуль PayDay в свои информационные системы. Пользовательское соглашение гласит, что все переводы проводятся через Расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО) «Деньги.мэйл.ру».

Описание приложения PayDay в магазине Google Play

«В момент выплаты мы сами все формируем, фондируем работодателя и отправляем деньги в пределах лимита», – добавил представитель холдинга.

В описании к приложению сказано, что оно умеет ежедневно отображать сумму заработанных денег, показывать расчетные листы сотрудников, также вести учет времени начисления денег и их суммы. Примечательно, что версия утилиты для iOS, в отличие от Android, не помечена значком бета-версии.

Подводные камни

Сервис PayDay работает на полностью бесплатной основе, но исключительно для компаний-клиентов. Их сотрудники, желающие получить часть зарплаты раньше установленного дня, будут вынуждены заплатить за это определенную комиссию.

Размеров комиссий ровно два, и первый составляет 50 руб. – эту сумму пользователь PayDay заплатит в случае, если выберет вариант перевода на карту в течение 24 часов с момента запроса. Если деньги нужны прямо сейчас, то подойдет вариант перевода в течение одного часа, но тогда комиссия увеличится до 150 руб.

Вывести средства посредством PayDay можно и без необходимости уплаты комиссии. Для этого нужно воспользоваться сервисом в течение первых трех месяцев с момента его запуска – с четвертого месяца комиссия станет обязательной для всех пользователей.

Похожие сервисы

В России у PayDay существуют (или существовали) несколько аналогов. Подобный сервис, к примеру, присутствовал в активах Рокетбанка, но он был тесно связан с кредитами.

В декабре 2019 г. в России состоялся запуск проекта «Деньги вперед», за которым стоит Павел Гужиков, основатель и бывший генеральный директор компании Iconjob, создавшей онлайн-платформу для поиска работы Worki. «Деньги вперед» он запустил совместно с инвестором Константином Стискиным.

Компанию Iconjob, как сообщал CNews, в марте 2020 г. купил холдинг Mail.ru, и целью данной сделки было расширение функциональности онлайн-платформы рекламных рекламных объявлений «Юла», который тоже принадлежит Mail.ru, за счет возможности поиска работы. В мае 2019 г. Mail.ru приобрел долю размером в 51% в Iconjob, затем были выкуплены оставшиеся 49%. Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки с Mail.ru доля размером 51% в в ООО «Айконджоб» принадлежала кипрскому офшору Smelborn Enterprises, 49% - Павлу Гужикову.

В России существует целый ряд сервисов выплаты денег по требованию

Павел Гужиков сообщил «Коммерсанту», что на этапе запуска сервиса «Деньги вперед» он и его партнеры провели беседу с представителями холдинга Mail.ru Group, который уже на тот момент был заинтересован в сервисах выплаты денег по требованию. По словам Гужикова, дальше обсуждения дело не зашло.

Павел Гужиков обратил внимание на разные принципы работы сервисов PayDay и «Деньги вперед»: в отличие от PayDay, его детище выдает деньги из собственного фонда и никак не затрагивает работодателя. Он также добавил, что сервис Mail.ru нарушает этику трудовых взаимоотношений и создает сложности с выплатой налогов, По его мнению, выплаты за счет РНКО «Деньги.мэйл.ру» должны быть оформлены как кредит работодателю.